Luxo sem limites: como os super-ricos gastam dinheiro nas férias

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Metrópoles Esporte
Publicado em 25 de maio de 2026 às 16:20
Já imaginou como as pessoas mais ricas do mundo gastam dinheiro nas férias? Um agente especializado em atender clientes de alto padrão revelou detalhes sobre os hábitos e exigências desse público durante viagens de luxo.
Segundo Kevin Jackson, para contratar seus serviços é necessário desembolsar, no mínimo, US$ 75 mil (cerca de R$ 375 mil). O especialista afirma ainda já ter administrado orçamentos de até US$ 3,5 milhões (aproximadamente R$ 17 milhões) para uma única viagem.
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