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Luxo sem limites: como os super-ricos gastam dinheiro nas férias

As pessoas mais ricas do mundo estão gastando milhões por viagem para explorar destinos exclusivos e até participar de partidas de paintball

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles Esporte

  • Metrópoles Esporte

Publicado em 25 de maio de 2026 às 16:20

O date perfeito para Áries: estrada aberta para viagem
  Crédito: Imagem gerada por IA

Já imaginou como as pessoas mais ricas do mundo gastam dinheiro nas férias? Um agente especializado em atender clientes de alto padrão revelou detalhes sobre os hábitos e exigências desse público durante viagens de luxo.

Segundo Kevin Jackson, para contratar seus serviços é necessário desembolsar, no mínimo, US$ 75 mil (cerca de R$ 375 mil). O especialista afirma ainda já ter administrado orçamentos de até US$ 3,5 milhões (aproximadamente R$ 17 milhões) para uma única viagem.

Turismo e Viagem - a arte de viajar

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Leia a reportagem completa no Metrópoles, parceiro do Correio24Horas.

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