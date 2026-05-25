OUTRA VIDA

Luxo sem limites: como os super-ricos gastam dinheiro nas férias

As pessoas mais ricas do mundo estão gastando milhões por viagem para explorar destinos exclusivos e até participar de partidas de paintball

Metrópoles Esporte

Publicado em 25 de maio de 2026 às 16:20

Crédito: Imagem gerada por IA

Já imaginou como as pessoas mais ricas do mundo gastam dinheiro nas férias? Um agente especializado em atender clientes de alto padrão revelou detalhes sobre os hábitos e exigências desse público durante viagens de luxo.

Segundo Kevin Jackson, para contratar seus serviços é necessário desembolsar, no mínimo, US$ 75 mil (cerca de R$ 375 mil). O especialista afirma ainda já ter administrado orçamentos de até US$ 3,5 milhões (aproximadamente R$ 17 milhões) para uma única viagem.