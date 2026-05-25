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Namorado de Miguel Falabella exibe físico musculoso ao mostrar antes e depois: 'Mantenha o foco'

Alexandre Altoe namora com o ator há cerca de três anos

Kamila Macedo

Publicado em 25 de maio de 2026 às 16:50

Alexandre Altoe mostra antes e depois do corpo Crédito: Reprodução/Instagram

Ao revisitar seu álbum de fotos nesta segunda-feira (25), Alexandre Altoe, namorado de Miguel Falabella, publicou um antes e depois. O objetivo era mostrar sua evolução física após começar a se dedicar na prática de atividades físicas e hábitos saudáveis.

Na legenda da publicação, Alexandre incentivou os seguidores: "Segue em frente no que você consegue". "Mantenha o foco, você consegue", completou. No comparativo, na primeira imagem ele aparece visivelmente mais magro, enquanto na segunda apresenta um físico mais musculoso.

O criador de conteúdo e o ator mantêm um namoro discreto há cerca de três anos, de acordo com informações do jornal Extra.

Apesar de preferirem deixar o relacionamento longe dos holofotes, Falabella não faz questão de esconder a relação dos amigos próximos e da mídia. Eventualmente, os dois aparecem juntos em registros nas redes sociais.

Alexandre Altoe, namorado de Miguel Falabella 1 de 10

Alexandre Altoe é capixaba, tem 39 anos e atua como empresário. Ele é dono de uma loja de artigos naturais e suplementos, como whey protein e creatina, a qual Miguel Falabella já ajudou a divulgar.

O casal mantém um namoro à distância, já que a residência fixa do diretor fica em São Paulo, enquanto o empresário mora no Espírito Santo. Ainda de acordo com o Extra, apesar dos quilômetros que os separam, os dois são vistos juntos com certa frequência em eventos, festas e peças de teatro. Alexandre, inclusive, já visitou os estúdios da Globo acompanhado do companheiro.

Com cerca de 10 mil seguidores na internet, Alexandre chama a atenção pela altura, medindo 1,90 metro, e também se define como criador de conteúdo nas redes sociais, com foco em vida saudável e na promoção dos produtos de seu comércio.

Ele também mantém uma boa relação com o círculo de amizades do ator, acumulando fotos ao lado de celebridades como Xuxa, Claudia Raia, Alessandra Maestrini, Astrid Fontenelle e Adriane Galisteu.

Atualmente, Miguel Falabella está passando uma temporada no Rio de Janeiro, onde ensaia para o espetáculo “Victor ou Victória”, que tem data de estreia marcada para o dia 4 de junho.