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Namorado de Miguel Falabella exibe físico musculoso ao mostrar antes e depois: 'Mantenha o foco'

Alexandre Altoe namora com o ator há cerca de três anos

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 25 de maio de 2026 às 16:50

Alexandre Altoe mostra antes e depois do físico
Alexandre Altoe mostra antes e depois do corpo Crédito: Reprodução/Instagram

Ao revisitar seu álbum de fotos nesta segunda-feira (25), Alexandre Altoe, namorado de Miguel Falabella, publicou um antes e depois. O objetivo era mostrar sua evolução física após começar a se dedicar na prática de atividades físicas e hábitos saudáveis.

Na legenda da publicação, Alexandre incentivou os seguidores: "Segue em frente no que você consegue". "Mantenha o foco, você consegue", completou. No comparativo, na primeira imagem ele aparece visivelmente mais magro, enquanto na segunda apresenta um físico mais musculoso.

O criador de conteúdo e o ator mantêm um namoro discreto há cerca de três anos, de acordo com informações do jornal Extra.

Apesar de preferirem deixar o relacionamento longe dos holofotes, Falabella não faz questão de esconder a relação dos amigos próximos e da mídia. Eventualmente, os dois aparecem juntos em registros nas redes sociais.

Alexandre Altoe, namorado de Miguel Falabella

Alexandre Altoe e Miguel Falabella por Reprodução/Instagram
Alexandre Altoe por Reprodução/Instagram
Alexandre Altoe e Miguel Falabella por Reprodução/Instagram
Alexandre Altoe com Miguel Falabella em Ano Novo por Reprodução/Instagram
Alexandre Altoe e Astrid Fontenelle por Reprodução/Instagram
Alexandre Altoe e Miguel Falabella por Reprodução/Instagram
Alexandre Altoe por Reprodução/Instagram
Alexandre e Adriane Galisteu por Reprodução/Instagram
Alexandre Altoe por Reprodução/Instagram
Alexandre Altoe e Alessandra Maestrini por Reprodução/Instagram
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Alexandre Altoe e Miguel Falabella por Reprodução/Instagram

Alexandre Altoe é capixaba, tem 39 anos e atua como empresário. Ele é dono de uma loja de artigos naturais e suplementos, como whey protein e creatina, a qual Miguel Falabella já ajudou a divulgar.

O casal mantém um namoro à distância, já que a residência fixa do diretor fica em São Paulo, enquanto o empresário mora no Espírito Santo. Ainda de acordo com o Extra, apesar dos quilômetros que os separam, os dois são vistos juntos com certa frequência em eventos, festas e peças de teatro. Alexandre, inclusive, já visitou os estúdios da Globo acompanhado do companheiro.

Com cerca de 10 mil seguidores na internet, Alexandre chama a atenção pela altura, medindo 1,90 metro, e também se define como criador de conteúdo nas redes sociais, com foco em vida saudável e na promoção dos produtos de seu comércio.

Ele também mantém uma boa relação com o círculo de amizades do ator, acumulando fotos ao lado de celebridades como Xuxa, Claudia Raia, Alessandra Maestrini, Astrid Fontenelle e Adriane Galisteu.

Atualmente, Miguel Falabella está passando uma temporada no Rio de Janeiro, onde ensaia para o espetáculo “Victor ou Victória”, que tem data de estreia marcada para o dia 4 de junho.

Miguel Falabella

Miguel Falabella por Reprodução/Instagram
Cassiano e Theo são filhos de Miguel Falabella por Reprodução/Instagram
Miguel Falabella por Reprodução / Redes Sociais
Miguel Falabella e Aracy Balabanian em Sai de Baixo por divulgação
Cassiano e Theo são filhos de Miguel Falabella por Reprodução/Instagram
Márcia Cabrita em cena com Aracy Balabanian, Miguel Falabella e Marisa Orth durante gravação do último episódio de 'Sai de Baixo', em 2013 por Foto: Eliana Rodrigues/Divulgação
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Miguel Falabella por Reprodução/Instagram

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Tags:

Academia Miguel Falabella Corpo Habitos Saudáveis Alexandre Altoe

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