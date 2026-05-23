CULINÁRIA

Com receita de vó, Daniel Cady ensina bolo de milho e revela segredo de família

Nutricionista ensina versão saudável e sem lactose do prato que marcou sua infância, utilizando milho direto da espiga e truques de dona Iracema

Kamila Macedo

Publicado em 23 de maio de 2026 às 08:00

Daniel Cady ensina a fazer bolo de milho sem lactose Crédito: Reprodução/Youtube

Que tal tomar um café preto com um bolo de milho caseiro, recém-saído do forno, de forma prática? O nutricionista Daniel Cady abriu as portas da sua cozinha e ensinou o passo a passo do tradicional prato que aprendeu com sua avó, Dona Iracema. A receita, que o remete às memórias de infância de quando voltava da escola, ganha uma nova versão: fofinho por dentro, dourado por fora, sem lactose e livre de conservantes.

Tradicional e sem erro, ele ensina uma adaptação mais saudável e ajustada para a rotina do dia a dia. Para quem tem restrições alimentares, o preparo é versátil, pois substitui o leite de vaca pelo leite de coco e traz a opção sem glúten para quem é celíaco ou possui dieta restritiva. A recomendação do profissional é aproveitar a safra do milho, entre maio e junho, para garantir o ingrediente em uma versão mais mais saborosa e econômica, mantendo uma textura “imbatível”.

Confira abaixo a lista de ingredientes e as orientações de preparo:

Confira o bolo de milho de Daniel Cady 1 de 4

Ingredientes

4 espigas de milho verde fresco (cerca de 2 xícaras de grãos)

3 ovos caipiras

1 xícara (chá) de leite de coco

100g de manteiga (não use margarina!)

1 xícara (chá) de coco seco ralado na hora

1 xícara (chá) de açúcar demerara

2 xícaras (chá) de farinha de trigo (ou farinha de arroz / mix sem glúten para dietas com restrição)

1 colher (sopa) rasa de fermento em pó

Modo de Preparo

O sucesso do prato começa na escolha do ingrediente principal e é o segredo para conseguir o bolo de milho perfeito. Daniel Cady explica que o milho deve ser fresco e estar bem inchado. Ao apertar um grão, ele precisa estourar e liberar um caldo leitoso; versões murchas ou secas devem ser descartadas. Com o milho em mãos, debulhe as espigas cortando os grãos rente ao sabugo com uma faca até ter aproximadamente 2 xícaras. Como ação sustentável para evitar o desperdício, os sabugos podem ser destinados à composteira ou à alimentação de galinhas.

O processo seguinte exige atenção à ordem dos ingredientes no liquidificador ou processador para atingir a consistência ideal. Comece batendo os ovos, adicione o milho verde, acrescente a manteiga e, por fim, coloque o leite de coco.

Na sequência, incorpore os itens secos: o coco ralado fresco, o açúcar demerara e a farinha de trigo. O segredo aqui é acionar o aparelho apenas até misturar, sem exageros para a massa não desandar e ficar aguada. Esse cuidado preserva pedacinhos do grão e da casca, garantindo mais fibras e uma textura rústica e molhadinha ao bolo. Por último, adicione o fermento em pó e misture de forma delicada.

A massa pode ser despejada em uma forma tradicional com furo no meio ou distribuída em forminhas de silicone, que rendem cerca de seis cupcakes. Caso utilize a forma de silicone, não é necessário untar. Leve ao forno pré-aquecido a 200°C por um período de 35 a 40 minutos. O ponto certo é quando a superfície estiver bem dourada e, ao enfiar um palito no bolo, ele sair limpo.

Para garantir a qualidade e o sabor imbatível do doce, o nutricionista alerta que o milho de espiga jamais deve ser substituído por versões em conserva, de lata ou por fubá, pois o resultado final muda completamente. O uso de manteiga de verdade também é inegociável para garantir a textura ideal.