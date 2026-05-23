Com receita de vó, Daniel Cady ensina bolo de milho e revela segredo de família

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Kamila Macedo
Publicado em 23 de maio de 2026 às 08:00
Que tal tomar um café preto com um bolo de milho caseiro, recém-saído do forno, de forma prática? O nutricionista Daniel Cady abriu as portas da sua cozinha e ensinou o passo a passo do tradicional prato que aprendeu com sua avó, Dona Iracema. A receita, que o remete às memórias de infância de quando voltava da escola, ganha uma nova versão: fofinho por dentro, dourado por fora, sem lactose e livre de conservantes.
Tradicional e sem erro, ele ensina uma adaptação mais saudável e ajustada para a rotina do dia a dia. Para quem tem restrições alimentares, o preparo é versátil, pois substitui o leite de vaca pelo leite de coco e traz a opção sem glúten para quem é celíaco ou possui dieta restritiva. A recomendação do profissional é aproveitar a safra do milho, entre maio e junho, para garantir o ingrediente em uma versão mais mais saborosa e econômica, mantendo uma textura “imbatível”.
Confira abaixo a lista de ingredientes e as orientações de preparo:
Confira o bolo de milho de Daniel Cady
Ingredientes
4 espigas de milho verde fresco (cerca de 2 xícaras de grãos)
3 ovos caipiras
1 xícara (chá) de leite de coco
100g de manteiga (não use margarina!)
1 xícara (chá) de coco seco ralado na hora
1 xícara (chá) de açúcar demerara
2 xícaras (chá) de farinha de trigo (ou farinha de arroz / mix sem glúten para dietas com restrição)
1 colher (sopa) rasa de fermento em pó
Modo de Preparo
O sucesso do prato começa na escolha do ingrediente principal e é o segredo para conseguir o bolo de milho perfeito. Daniel Cady explica que o milho deve ser fresco e estar bem inchado. Ao apertar um grão, ele precisa estourar e liberar um caldo leitoso; versões murchas ou secas devem ser descartadas. Com o milho em mãos, debulhe as espigas cortando os grãos rente ao sabugo com uma faca até ter aproximadamente 2 xícaras. Como ação sustentável para evitar o desperdício, os sabugos podem ser destinados à composteira ou à alimentação de galinhas.
O processo seguinte exige atenção à ordem dos ingredientes no liquidificador ou processador para atingir a consistência ideal. Comece batendo os ovos, adicione o milho verde, acrescente a manteiga e, por fim, coloque o leite de coco.
Na sequência, incorpore os itens secos: o coco ralado fresco, o açúcar demerara e a farinha de trigo. O segredo aqui é acionar o aparelho apenas até misturar, sem exageros para a massa não desandar e ficar aguada. Esse cuidado preserva pedacinhos do grão e da casca, garantindo mais fibras e uma textura rústica e molhadinha ao bolo. Por último, adicione o fermento em pó e misture de forma delicada.
A massa pode ser despejada em uma forma tradicional com furo no meio ou distribuída em forminhas de silicone, que rendem cerca de seis cupcakes. Caso utilize a forma de silicone, não é necessário untar. Leve ao forno pré-aquecido a 200°C por um período de 35 a 40 minutos. O ponto certo é quando a superfície estiver bem dourada e, ao enfiar um palito no bolo, ele sair limpo.
Para garantir a qualidade e o sabor imbatível do doce, o nutricionista alerta que o milho de espiga jamais deve ser substituído por versões em conserva, de lata ou por fubá, pois o resultado final muda completamente. O uso de manteiga de verdade também é inegociável para garantir a textura ideal.
O prato entrega sua melhor versão quando consumido ainda quentinho, recém-saído do forno. Para servir, o profissional sugere desenformar o bolo morno, polvilhar canela em pó por cima e acompanhar com um café preto.