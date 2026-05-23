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Discreta, Rayssa Leal faz rara declaração para namorada influenciadora nas redes sociais

Skatista elogiou Duda Wilken após palestra em universidade de São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de maio de 2026 às 09:25

Duda Wilken e Rayssa Leal
Duda Wilken e Rayssa Leal Crédito: Reprodução/Instagram

A skatista Rayssa Leal fez uma rara declaração pública para a namorada, a influenciadora Duda Wilken, nas redes sociais. Conhecida pela discrição quando o assunto é vida pessoal, a medalhista olímpica comentou em uma publicação da criadora de conteúdo após uma palestra realizada em uma universidade de São Paulo.

"Linda demais! Muito orgulho de você", escreveu Rayssa na postagem de Duda no Instagram. Segundo o jornal Extra, essa é uma das poucas vezes quem que a atleta comenta publicamente nas redes da namorada, apesar de sempre curtir os conteúdos.

Rayssa Leal e Duda Wilken

Rayssa e Duda postaram o mesmo almoço por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal vive namoro discreto com a influenciadora Duda Wilken por Reprodução/Instagram
Rayssa e Duda postaram no cinema por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal vive namoro discreto com a influenciadora Duda Wilken por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal vive namoro discreto com a influenciadora Duda Wilken por Reprodução/Instagram
A influenciadora Duda Wilken por Reprodução/Instagram
A influenciadora Duda Wilken por Reprodução/Instagram
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Rayssa e Duda postaram o mesmo almoço por Reprodução/Instagram

Enquanto Rayssa costuma ser mais reservada, Duda frequentemente comenta e elogia publicações da skatista. Em uma das mensagens recentes, a influenciadora demonstrou apoio após Rayssa lamentar ter ficado fora da etapa de Los Angeles da Street League Skateboarding (SLS) por causa de uma lesão. "Você é forte, pequena", escreveu Duda na ocasião.

As duas estariam juntas há cerca de quatro meses. Em abril, elas viajaram para Florianópolis, em Santa Catarina, onde compartilharam registros semelhantes nas redes sociais, incluindo fotos do mesmo restaurante e passeios parecidos, embora tenham evitado posar juntas.

Duda Wilken, influenciadora apontada como nova namorada de Rayssa Leal

Duda Wilken, influenciadora apontada como nova namorada de Rayssa Leal por Reprodução/Redes Sociais
Duda Wilken, influenciadora apontada como nova namorada de Rayssa Leal por Reprodução/Redes Sociais
Duda Wilken, influenciadora apontada como nova namorada de Rayssa Leal por Reprodução/Redes Sociais
Duda Wilken, influenciadora apontada como nova namorada de Rayssa Leal por Reprodução/Redes Sociais
Duda Wilken, influenciadora apontada como nova namorada de Rayssa Leal por Reprodução/Redes Sociais
Duda Wilken, influenciadora apontada como nova namorada de Rayssa Leal por Reprodução/Redes Sociais
Duda Wilken, influenciadora apontada como nova namorada de Rayssa Leal por Reprodução/Redes Sociais
Rayssa Leal e Duda Wilken por Reprodução
Duda Wilken, influenciadora apontada como nova namorada de Rayssa Leal por Reprodução/Redes Sociais
Rayssa Leal estaria namorando influenciadora Duda Wilken, segundo rumores da web por Reprodução/Redes Sociais
Rayssa Leal e Duda Wilken por Reprodução
Rayssa Leal e Duda Wilken por Reprodução
Rayssa Leal e Duda Wilken por Reproduçaõ
Rayssa Leal e Duda Wilken por Reprodução
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Duda Wilken, influenciadora apontada como nova namorada de Rayssa Leal por Reprodução/Redes Sociais

Outro detalhe que chamou atenção dos fãs foi o uso de anéis semelhantes no dedo anelar, reforçando os rumores de que o relacionamento segue firme.

Ainda segundo informações divulgadas pelo Extra, a aproximação entre Rayssa e Duda começou pelo direct do Instagram. A influenciadora, natural de Minas Gerais e abertamente gay, estava solteira após um relacionamento de quatro anos quando conheceu a atleta.

Mesmo morando em cidades diferentes, as duas têm conseguido se encontrar com frequência. Rayssa vive em Imperatriz, no Maranhão, enquanto Duda mora em São Paulo. A influenciadora divide apartamento com a prima, a cantora Vivi Wanderley.

Além da relação discreta, o casal também compartilha gostos em comum, como viagens, moda streetwear e comida mineira. Há alguns meses, Duda chegou a comentar durante participação no podcast Pod Delas que toparia entrar em um programa para encontrar uma namorada.

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Rayssa Leal Duda Wilken

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