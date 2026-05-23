Globo espelhado, 1,40m e recheio sofisticado: os detalhes do bolo da festa de Ticiane Pinheiro

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Giuliana Mancini
Publicado em 23 de maio de 2026 às 08:43
A festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro apostou em uma estética inspirada nas grandes discotecas dos anos 80, e o bolo não ficou de fora do clima maximalista da celebração. Em entrevista à Quem, a cake designer Mariana Junqueira revelou detalhes da criação desenvolvida especialmente para a aniversariante.
Com 1,40 metro de altura, o bolo chamou atenção pelos globos espelhados, acabamento em prata e dourado e referências diretas ao universo disco. A peça misturou elementos retrô das antigas pistas de dança com acabamento artesanal e detalhes contemporâneos, assim como a estética do 'vintage cake'.
Doces e bolo da festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro
Além da estética chamativa, o doce também teve um sabor sofisticado. A criação combinou massa de chocolate meio amargo com recheio de praliné de amêndoas.
A comemoração reuniu cerca de 300 convidados em São Paulo e contou com uma mega produção temática inspirada nos anos 80. Entre os destaques da festa estavam um túnel de LED com imagens da trajetória de Ticiane, uma banca cenográfica com capas de revistas estreladas pela apresentadora, pista iluminada e shows especiais.
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro