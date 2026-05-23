Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Globo espelhado, 1,40m e recheio sofisticado: os detalhes do bolo da festa de Ticiane Pinheiro

Criação assinada por Mariana Junqueira seguiu a estética disco da comemoração de 50 anos da apresentadora, realizada em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de maio de 2026 às 08:43

Bolo da festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro
Bolo da festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro Crédito: Reprodução/Instagram

A festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro apostou em uma estética inspirada nas grandes discotecas dos anos 80, e o bolo não ficou de fora do clima maximalista da celebração. Em entrevista à Quem, a cake designer Mariana Junqueira revelou detalhes da criação desenvolvida especialmente para a aniversariante.

Com 1,40 metro de altura, o bolo chamou atenção pelos globos espelhados, acabamento em prata e dourado e referências diretas ao universo disco. A peça misturou elementos retrô das antigas pistas de dança com acabamento artesanal e detalhes contemporâneos, assim como a estética do 'vintage cake'.

Doces e bolo da festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro

Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
1 de 10
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram

Além da estética chamativa, o doce também teve um sabor sofisticado. A criação combinou massa de chocolate meio amargo com recheio de praliné de amêndoas.

A comemoração reuniu cerca de 300 convidados em São Paulo e contou com uma mega produção temática inspirada nos anos 80. Entre os destaques da festa estavam um túnel de LED com imagens da trajetória de Ticiane, uma banca cenográfica com capas de revistas estreladas pela apresentadora, pista iluminada e shows especiais.

Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro

Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
1 de 38
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - 2 mil doces, túnel de LED e três shows: os detalhes da festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro

2 mil doces, túnel de LED e três shows: os detalhes da festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro

Imagem - Com receita de vó, Daniel Cady ensina bolo de milho e revela segredo de família

Com receita de vó, Daniel Cady ensina bolo de milho e revela segredo de família

Imagem - Como nasce um videoclipe de Anitta? Felipe Britto revela os bastidores de EQUILIBRIVM

Como nasce um videoclipe de Anitta? Felipe Britto revela os bastidores de EQUILIBRIVM

Tags:

Ticiane Pinheiro

Mais recentes

Imagem - Saiba como identificar as figurinhas falsas da Copa do Mundo 2026 e evitar golpes

Saiba como identificar as figurinhas falsas da Copa do Mundo 2026 e evitar golpes
Imagem - Discreta, Rayssa Leal faz rara declaração para namorada influenciadora nas redes sociais

Discreta, Rayssa Leal faz rara declaração para namorada influenciadora nas redes sociais
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (23 de maio): sábado traz leveza, boas surpresas e encontros que aquecem o coração

Cor e número da sorte de hoje (23 de maio): sábado traz leveza, boas surpresas e encontros que aquecem o coração