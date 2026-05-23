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2 mil doces, túnel de LED e três shows: os detalhes da festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro

Apresentadora apostou em uma mega produção inspirada nos anos 80, com decoração imersiva, clima disco e cerca de 300 convidados em São Paulo

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de maio de 2026 às 08:24

Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro Crédito: Cris Santoro/Divulgação e Reprodução/Instagram

Ticiane Pinheiro comemorou a chegada dos 50 anos em grande estilo, com uma festa luxuosa e totalmente inspirada no universo disco dos anos 80. Realizado em São Paulo nesta sexta-feira (22), o evento reuniu cerca de 300 convidados e contou com uma mega produção assinada pela decoradora Andrea Guimarães.

Responsável por algumas das festas mais luxuosas do mundo dos famosos, Andrea contou à revista Quem que a ideia da comemoração começou ainda no ano passado, quando Ticiane definiu o conceito da festa. Nos últimos cinco meses, a produção entrou na reta final intensa. "A gente começou a acelerar mais agora, correr com tudo, resolver detalhe por detalhe", disse.

Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro 1 de 38

A proposta era criar uma celebração alegre, dançante e longe do clima tradicional das festas mais formais. "Ela queria muito uma festa feliz, que as pessoas curtissem muito. É muito da personalidade da Tici", falou, também à Quem.

A cenografia se tornou um dos pontos altos da noite. A decoração apostou em tons de preto, prata, grafite metálico e detalhes em vermelho cereja, reforçando a estética retrô inspirada nas discotecas dos anos 80. O espaço passou por uma transformação completa desde a madrugada. "Minha equipe entrou às quatro da manhã colocando os painéis, piso e paredes. A gente gosta de transformar o espaço antes de entrar com a cenografia".

Logo na entrada, os convidados foram recebidos por um túnel de LED com televisões exibindo imagens da trajetória de Ticiane. "Estamos fazendo um túnel com televisões exibindo imagens da Tici, dos 50 anos dela, momentos da família e histórias marcantes. Está muito impactante, super diferente. Todo mundo vai amar", falou.

Decoração da festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro 1 de 22

Outro destaque da festa foi uma banca de jornal cenográfica criada especialmente para o evento. O espaço reuniu capas de revistas e publicações estreladas por Ticiane ao longo da carreira. "É o ápice da festa", assegurou.

A noite também contou com três atrações musicais. O principal show ficou por conta da banda Rod Hanna, conhecida pelas apresentações inspiradas no universo retrô e disco music. "O Rod Hanna representa muito os anos 80, que é o que ela queria", revelou a decoradora. O evento ainda teve apresentações dos DJs Zé Pedro e Dani.

Os números da produção chamaram atenção: ao todo, 18 empresas participaram da organização e cerca de 120 profissionais trabalharam diretamente na montagem da festa.

Doces e bolo da festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro 1 de 10

Na gastronomia, o cardápio incluiu canapés, ilhas gastronômicas, pratos volantes e sobremesas especiais. Entre os itens servidos, estavam cone de atum com limão siciliano, camarão em crosta panko, mini nhoque com molho cremoso de trufas, bobó de camarão, brie folhado com mel de engenho e mini brownie com calda quente de Nutella.

O bolo, assinado pela confeiteira Mariana Junqueira, seguiu a identidade visual da decoração, com tons de prata e preto. Já a mesa de doces contou com mais de 2 mil unidades espalhadas pelo salão.