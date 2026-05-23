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Como é a mansão luxuosa de Paolla Oliveira que reúne arte, natureza e espaços milionários em 1,7 mil m²

Atriz abre as portas da casa na Barra da Tijuca e revela detalhes da arquitetura ampla, da decoração afetiva e dos espaços integrados

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de maio de 2026 às 06:00

Mansão de Paolla Oliveira mistura arte, luxo e decoração sofisticada em 1,7 mil m²
Mansão de Paolla Oliveira mistura arte, luxo e decoração sofisticada em 1,7 mil m² Crédito: Reprodução

Paolla Oliveira abriu as portas da mansão onde vive, no Rio de Janeiro, e impressionou ao revelar um projeto arquitetônico que mistura sofisticação, aconchego e forte ligação com a natureza. Localizada na Barra da Tijuca, a residência tem cerca de 1.700 m² e é cercada por vegetação nativa, criando a atmosfera de um verdadeiro refúgio urbano.

O imóvel foi pensado para valorizar espaços amplos e integrados. Grandes painéis de vidro, brises e áreas abertas permitem a entrada abundante de luz natural e favorecem a ventilação, além de conectar os ambientes internos ao jardim. A escolha por materiais naturais e uma paleta de cores neutras reforça a sensação de continuidade entre o interior e o exterior, destacando a proposta de conforto com elegância discreta.

Mansão de Paolla Oliveira

A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
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A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
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A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube

A sala de estar funciona como um verdadeiro acervo pessoal. Uma grande estante metálica abriga prêmios, obras de arte e objetos carregados de significado, transformando o espaço em uma narrativa visual da trajetória da atriz. Peças de design contemporâneo dividem espaço com itens afetivos, criando um equilíbrio entre sofisticação e intimidade.

Na área social, a decoração aposta em texturas e elementos artesanais. Tapetes de fibra natural, mobiliário com acabamento em madeira e obras de artistas brasileiros ajudam a quebrar a imponência do tamanho da casa e trazem acolhimento ao ambiente. A arquitetura evita excessos e valoriza o essencial.

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A cozinha e os espaços de convivência seguem a mesma lógica. Bancadas amplas, linhas retas e materiais resistentes dialogam com a rotina intensa da atriz, que também usa a casa para gravações e compromissos profissionais. Ainda assim, o clima é de lar, não de vitrine.

Um dos espaços mais simbólicos fica na área íntima. Na varanda do quarto, Paolla montou um altar ecumênico com imagens religiosas, cristais e objetos recebidos ao longo da vida. “São imagens de São Jorge, Nossa Senhora de Aparecida, Buda, além de cristais e outros objetos que fazem parte da nossa vida e da nossa proteção.”

A área externa reforça a proposta de integração com a paisagem carioca. Piscina, mobiliário outdoor e espaços de descanso se misturam ao verde ao redor, criando um ambiente voltado para pausa e reconexão. A casa também abriga os animais da atriz, que circulam livremente pelos ambientes.

Depois de enfrentar a perda da antiga residência em um incêndio, Paolla transformou o recomeço em oportunidade de construir um espaço ainda mais alinhado com sua essência. “Pensei, ‘vou fazer tudo de novo, ter uma casa mais bonita e ser mais feliz dentro dela’. E assim foi.”

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Paolla Oliveira

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