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Chega de carregar o mundo nas costas: O Universo decreta o fim da exaustão mental para 5 signos hoje (23 de maio)

Confira previsão para signos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 23 de maio de 2026 às 07:30

Signos terão momentos de alívio
Signos terão momentos de alívio Crédito: Imagem gerada por IA

Se você sente como se tivesse um peso em suas costas e sua mente parece não desligar, pode respirar fundo. O céu traz as notícias mais aguardadas do ano.

A partir deste sábado (23), o Universo decreta oficialmente o fim de um ciclo de desgaste extremo e exaustão para 5 signos. Confira:

Touro

A partir de hoje, o fluxo de trabalho desacelera e os caminhos financeiros se alinham. Você receberá as respostas ou o suporte que precisava, permitindo que finalmente deite a cabeça no travesseiro sem aquela lista mental de problemas para resolver.

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
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Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

Câncer

O Universo estabelece um escudo de proteção ao seu redor. Você sentirá uma clareza mental inédita para impor limites saudáveis. O peso de resolver a vida dos outros vai embora, trazendo um sentimento profundo de leveza e conforto no seu próprio espaço.

Peixes

O novo ciclo limpa o seu campo energético e acalma os seus pensamentos. As respostas práticas que você tanto pedia começam a surgir, trazendo uma onda de fé, serenidade e a certeza de que você está seguro e amparado pelo destino.

Capricórnio

Os caminhos estão livres de obstáculos a partir de hoje. As pendências que estavam tirando o sono começam a se resolver de forma natural e sem esforço. Você recupera o controle da sua vida com a certeza de que o pior já ficou para trás.

Leão

A tempestade passou e o reconhecimento pelos seus esforços chega junto com o descanso. O cosmos tira você do "modo de alerta" e abre espaço para momentos de lazer, autocuidado e renovação do seu brilho e da sua vitalidade.

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Signos Astrologia

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