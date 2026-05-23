Chega de carregar o mundo nas costas: O Universo decreta o fim da exaustão mental para 5 signos hoje (23 de maio)

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Felipe Sena
Publicado em 23 de maio de 2026 às 07:30
Se você sente como se tivesse um peso em suas costas e sua mente parece não desligar, pode respirar fundo. O céu traz as notícias mais aguardadas do ano.
A partir deste sábado (23), o Universo decreta oficialmente o fim de um ciclo de desgaste extremo e exaustão para 5 signos. Confira:
A partir de hoje, o fluxo de trabalho desacelera e os caminhos financeiros se alinham. Você receberá as respostas ou o suporte que precisava, permitindo que finalmente deite a cabeça no travesseiro sem aquela lista mental de problemas para resolver.
Veja as características dos signos
O Universo estabelece um escudo de proteção ao seu redor. Você sentirá uma clareza mental inédita para impor limites saudáveis. O peso de resolver a vida dos outros vai embora, trazendo um sentimento profundo de leveza e conforto no seu próprio espaço.
O novo ciclo limpa o seu campo energético e acalma os seus pensamentos. As respostas práticas que você tanto pedia começam a surgir, trazendo uma onda de fé, serenidade e a certeza de que você está seguro e amparado pelo destino.
Os caminhos estão livres de obstáculos a partir de hoje. As pendências que estavam tirando o sono começam a se resolver de forma natural e sem esforço. Você recupera o controle da sua vida com a certeza de que o pior já ficou para trás.
A tempestade passou e o reconhecimento pelos seus esforços chega junto com o descanso. O cosmos tira você do "modo de alerta" e abre espaço para momentos de lazer, autocuidado e renovação do seu brilho e da sua vitalidade.