SIGNOS

Chega de carregar o mundo nas costas: O Universo decreta o fim da exaustão mental para 5 signos hoje (23 de maio)

Confira previsão para signos

Felipe Sena

Publicado em 23 de maio de 2026 às 07:30

Signos terão momentos de alívio Crédito: Imagem gerada por IA

Se você sente como se tivesse um peso em suas costas e sua mente parece não desligar, pode respirar fundo. O céu traz as notícias mais aguardadas do ano.

A partir deste sábado (23), o Universo decreta oficialmente o fim de um ciclo de desgaste extremo e exaustão para 5 signos. Confira:

Touro

A partir de hoje, o fluxo de trabalho desacelera e os caminhos financeiros se alinham. Você receberá as respostas ou o suporte que precisava, permitindo que finalmente deite a cabeça no travesseiro sem aquela lista mental de problemas para resolver.

Veja as características dos signos 1 de 7

Câncer

O Universo estabelece um escudo de proteção ao seu redor. Você sentirá uma clareza mental inédita para impor limites saudáveis. O peso de resolver a vida dos outros vai embora, trazendo um sentimento profundo de leveza e conforto no seu próprio espaço.

Peixes

O novo ciclo limpa o seu campo energético e acalma os seus pensamentos. As respostas práticas que você tanto pedia começam a surgir, trazendo uma onda de fé, serenidade e a certeza de que você está seguro e amparado pelo destino.

Capricórnio

Os caminhos estão livres de obstáculos a partir de hoje. As pendências que estavam tirando o sono começam a se resolver de forma natural e sem esforço. Você recupera o controle da sua vida com a certeza de que o pior já ficou para trás.

Leão