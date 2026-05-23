NOVELA DAS 6

Virgínia jura destruir Alika após noivado virar caso de polícia em 'A Nobreza do Amor' deste sábado (23)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de maio de 2026 às 08:00

Virgínia jura destruir Alika após noivado virar caso de polícia em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo deste sábado (23), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.. Virgínia está sofrendo intensamente com o distanciamento de Mirinho, que sumiu do mapa para tentar resolver o rombo financeiro do golpe que sofreu. Amarga e humilhada após o noivado fracassado que virou fofoca na cidade, a jovem decide descarregar toda a sua fúria na pessoa errada. Ela garante a Marta que sua vida agora terá um único objetivo: se vingar de Alika (Lúcia).

A Nobreza do Amor 1 de 27

A situação da mocinha fica ainda mais exposta quando Eugênia e Eustáquio chegam de surpresa ao ateliê da princesa. O movimento não passa batido pelos olhos atentos de Sebastião, que corre para alertar Virgínia, dando à vilã o combustível perfeito para armar o seu próximo ataque. Apesar do perigo rondando a oficina, Barro Preto para tudo para celebrar a presença ilustre de Eugênia, movimentando o comércio local.

Ignorando que os capangas de Jendal já estão em solo brasileiro e que Virgínia planeja sua ruína, Alika e Tonho decidem deixar o medo de lado. Em uma cena emocionante, o casal sela o pacto de viver o amor intensamente, escolhendo enfrentar juntos o que quer que o futuro reserve para os dois.

Do outro lado do Atlântico, Pascoal confronta Akin para descobrir o paradeiro de Dumi. O plano de captura quase funciona, mas, em um golpe de sorte, Dumi consegue despistar a Guarda Real e escapa por um triplo no último segundo. A audácia dos rebeldes acende o sinal vermelho para Mr.Campbell, que corre para cobrar explicações comerciais de Jendal sobre a instabilidade política do reino.