ESTREIA

'A Nobreza do Amor': Veja a primeira foto de Rita Batista como atriz na nova novela da Globo

Apresentadora compartilhou primeira imagem da personagem nas redes sociais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 12:48

Rita Batista participará de próxima novela das seis Crédito: Reprodução | Instagram

Você que acompanha Rita Batista na televisão vai vê-la em um novo desafio muito em breve. A comunicadora divulgou nesta quinta-feira (26) a primeira imagem caracterizada como Ladisa, sua personagem na novela A Nobreza do Amor, da TV Globo. Será o primeiro trabalho dela como atriz em um folhetim.

Na foto publicada nas redes sociais, Rita aparece com figurino de época e um penteado que remete aos anos 1920, período em que a trama é ambientada. “Aos poucos Ladisa vai ganhando o mundo. Falta pouco para nossa estreia”, escreveu, aumentando a expectativa do público.

Quem é Ladisa?

Em entrevista recente, Rita adiantou que a personagem terá papel importante na história. Movida por uma dor pessoal logo nos primeiros capítulos, Ladisa transforma o sofrimento em combustível para uma luta coletiva. Em meio a um contexto conservador e opressor, ela se posiciona contra o regime autoritário que domina a fictícia Batanga.

O grande antagonista será Jendal, vivido por Lázaro Ramos. Segundo Rita, o público vai “amar odiar” o vilão. Ela não poupou elogios ao colega de elenco e destacou a força do personagem, que assume o poder após um golpe e passa a governar com tirania.

Confira o visual dos atores em A Nobreza do Amor 1 de 10

Na trama, após perder o marido durante um protesto contra o regime, Ladisa ingressa na resistência. Mesmo desconfiando de Dumi (Licínio Januário), chefe da guarda real, ela se torna uma combatente estratégica e alia forças a Akin (André Luiz Miranda) na tentativa de derrubar o governo de Jendal.

Nova fase na carreira