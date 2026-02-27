'A Nobreza do Amor': Veja a primeira foto de Rita Batista como atriz na nova novela da Globo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 12:48
Você que acompanha Rita Batista na televisão vai vê-la em um novo desafio muito em breve. A comunicadora divulgou nesta quinta-feira (26) a primeira imagem caracterizada como Ladisa, sua personagem na novela A Nobreza do Amor, da TV Globo. Será o primeiro trabalho dela como atriz em um folhetim.
Na foto publicada nas redes sociais, Rita aparece com figurino de época e um penteado que remete aos anos 1920, período em que a trama é ambientada. “Aos poucos Ladisa vai ganhando o mundo. Falta pouco para nossa estreia”, escreveu, aumentando a expectativa do público.
Em entrevista recente, Rita adiantou que a personagem terá papel importante na história. Movida por uma dor pessoal logo nos primeiros capítulos, Ladisa transforma o sofrimento em combustível para uma luta coletiva. Em meio a um contexto conservador e opressor, ela se posiciona contra o regime autoritário que domina a fictícia Batanga.
O grande antagonista será Jendal, vivido por Lázaro Ramos. Segundo Rita, o público vai “amar odiar” o vilão. Ela não poupou elogios ao colega de elenco e destacou a força do personagem, que assume o poder após um golpe e passa a governar com tirania.
Confira o visual dos atores em A Nobreza do Amor
Na trama, após perder o marido durante um protesto contra o regime, Ladisa ingressa na resistência. Mesmo desconfiando de Dumi (Licínio Januário), chefe da guarda real, ela se torna uma combatente estratégica e alia forças a Akin (André Luiz Miranda) na tentativa de derrubar o governo de Jendal.
Conhecida pelo carisma à frente de programas de entretenimento, Rita agora troca o estúdio por um set de época. A estreia da novela está marcada para o próximo dia 16, e quem costuma assistir à apresentadora em atrações matinais terá um novo compromisso no horário das seis.