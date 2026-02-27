Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'A Nobreza do Amor': Veja a primeira foto de Rita Batista como atriz na nova novela da Globo

Apresentadora compartilhou primeira imagem da personagem nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 12:48

Rita Batista participará de próxima novela das seis
Rita Batista participará de próxima novela das seis Crédito: Reprodução | Instagram

Você que acompanha Rita Batista na televisão vai vê-la em um novo desafio muito em breve. A comunicadora divulgou nesta quinta-feira (26) a primeira imagem caracterizada como Ladisa, sua personagem na novela A Nobreza do Amor, da TV Globo. Será o primeiro trabalho dela como atriz em um folhetim.

Na foto publicada nas redes sociais, Rita aparece com figurino de época e um penteado que remete aos anos 1920, período em que a trama é ambientada. “Aos poucos Ladisa vai ganhando o mundo. Falta pouco para nossa estreia”, escreveu, aumentando a expectativa do público.

Leia mais

Imagem - 'Tinha lugar no avião': Ex-noiva de Dinho revela por que não embarcou no voo dos Mamonas Assassinas

'Tinha lugar no avião': Ex-noiva de Dinho revela por que não embarcou no voo dos Mamonas Assassinas

Imagem - Ingressos para Anavitória em Salvador já estão à venda; saiba como comprar

Ingressos para Anavitória em Salvador já estão à venda; saiba como comprar

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (27) e lucrar

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (27) e lucrar

  • Quem é Ladisa?

Em entrevista recente, Rita adiantou que a personagem terá papel importante na história. Movida por uma dor pessoal logo nos primeiros capítulos, Ladisa transforma o sofrimento em combustível para uma luta coletiva. Em meio a um contexto conservador e opressor, ela se posiciona contra o regime autoritário que domina a fictícia Batanga.

O grande antagonista será Jendal, vivido por Lázaro Ramos. Segundo Rita, o público vai “amar odiar” o vilão. Ela não poupou elogios ao colega de elenco e destacou a força do personagem, que assume o poder após um golpe e passa a governar com tirania.

Confira o visual dos atores em A Nobreza do Amor

Na pele de Alika e Tonho, respectivamente, Duda Santos e Ronald Sotto encabeçam elenco de A Nobreza do Amor por Globo/Estevam Avellar
A Nobreza do Amor: Lazaro Ramos em primeiro teaser da nova novela das 6 por Divulgação/TV Globo
Rita Batista encarna guerreira africana na luta contra vilão de Lázaro Ramos, em A Nobreza do Amor por TV Globo/Estevam Avellar
Zezé Motta é Dona Menina, em A Nobreza do Amor por Divulgação/TV Globo
Zezé Motta é Dona Menina, em A Nobreza do Amor por Divulgação/TV Globo
Rodrigo Simas interpreta Omar, em A Nobreza do Amor por Divulgação/TV Globo
Rodrigo Simas interpreta Omar, em A Nobreza do Amor por Divulgação/TV Globo
Nicolas Prattes é Mirinho, em A Nobreza do Amor por TV Globo/Estevam Avellar
Nicolas Prattes é Mirinho, em A Nobreza do Amor por TV Globo/Estevam Avellar
Zezé Motta, Nicolas Prattes e Rodrigo Simas em A Nobreza do Amor por Reprodução/TV Globo
1 de 10
Na pele de Alika e Tonho, respectivamente, Duda Santos e Ronald Sotto encabeçam elenco de A Nobreza do Amor por Globo/Estevam Avellar

Na trama, após perder o marido durante um protesto contra o regime, Ladisa ingressa na resistência. Mesmo desconfiando de Dumi (Licínio Januário), chefe da guarda real, ela se torna uma combatente estratégica e alia forças a Akin (André Luiz Miranda) na tentativa de derrubar o governo de Jendal.

  • Nova fase na carreira

Conhecida pelo carisma à frente de programas de entretenimento, Rita agora troca o estúdio por um set de época. A estreia da novela está marcada para o próximo dia 16, e quem costuma assistir à apresentadora em atrações matinais terá um novo compromisso no horário das seis.

Leia mais

Imagem - Veja fotos da jaqueta de Dinho, dos Mamonas Assassinas, encontrada intacta após 30 anos

Veja fotos da jaqueta de Dinho, dos Mamonas Assassinas, encontrada intacta após 30 anos

Imagem - BBB 26 terá Paredão Falso e Quarto Secreto; entenda como será a dinâmica da semana

BBB 26 terá Paredão Falso e Quarto Secreto; entenda como será a dinâmica da semana

Imagem - Após 24 anos desaparecida, mulher é encontrada sob nova identidade e revela por que deixou marido e filhos

Após 24 anos desaparecida, mulher é encontrada sob nova identidade e revela por que deixou marido e filhos

Tags:

Novela Novelas da Rede Globo Rita Batista Novela das 7 A Nobreza do Amor

Mais recentes

Imagem - O exame de sangue que detecta Alzheimer com 94,5% de precisão já já está disponível

O exame de sangue que detecta Alzheimer com 94,5% de precisão já já está disponível
Imagem - Filho de Raul Gil pede orações por Marquito após acidente; saiba estado de saúde

Filho de Raul Gil pede orações por Marquito após acidente; saiba estado de saúde
Imagem - Como Lucas Buda emagreceu 31 kg em 6 meses? Ex-BBB revela segredo da mudança

Como Lucas Buda emagreceu 31 kg em 6 meses? Ex-BBB revela segredo da mudança

MAIS LIDAS

Imagem - Cidade brasileira vai receber mina de ouro de mais de R$ 1 bilhão
01

Cidade brasileira vai receber mina de ouro de mais de R$ 1 bilhão

Imagem - Perini anuncia fechamento da loja em Salvador e encerra atividades amanhã (28)
02

Perini anuncia fechamento da loja em Salvador e encerra atividades amanhã (28)

Imagem - Parte de prédio desaba após explosão por vazamento de gás e incêndio no Stiep
03

Parte de prédio desaba após explosão por vazamento de gás e incêndio no Stiep

Imagem - Justiça libera bens de ex-dona de kombi que ganhou R$ 103 milhões na Mega-Sena
04

Justiça libera bens de ex-dona de kombi que ganhou R$ 103 milhões na Mega-Sena