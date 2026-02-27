Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (27) e lucrar

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Sextou, mas o ritmo hoje é diferente. Se você acordou sentindo que o coração está mais "mole" ou que a intuição está falando mais alto que a lógica, saiba que o céu tem um plano para você. Nesta sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026, a Lua segue em Câncer, mergulhando nossos desejos nas águas profundas do Sol em Peixes.

O que isso significa para o seu bolso? Significa que hoje não é dia de apostas frias ou calculadas. É dia de ouvir aquele palpite que vem "do nada", de jogar datas que têm significado emocional ou simplesmente de confiar no seu sexto sentido enquanto preenche o volante. A sorte hoje gosta de quem valoriza as raízes e protege os sonhos.

Leia mais

Imagem - Após 24 anos desaparecida, mulher é encontrada sob nova identidade e revela por que deixou marido e filhos

Após 24 anos desaparecida, mulher é encontrada sob nova identidade e revela por que deixou marido e filhos

Imagem - Coca-Cola lança latinha especial que grita 'gol'; veja como funciona

Coca-Cola lança latinha especial que grita 'gol'; veja como funciona

Imagem - Jonas Brothers no Brasil em 2026: Veja data, local e quando começa a venda de ingressos

Jonas Brothers no Brasil em 2026: Veja data, local e quando começa a venda de ingressos

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    • O foco hoje é o seu refúgio. Em casa, o clima é de paz e cuidado mútuo. No trabalho, prefira o sossego do seu canto e evite bater de frente com quem manda. O ritmo pede calma para que as coisas fluam.
  • Números da sorte: 14, 23, 40

  • Touro (20/04 a 20/05)
    Sua fala está carregada de afeto, o que abre portas em todas as áreas. É o dia perfeito para aquela conversa sincera que resolve tudo. Nas negociações, sua empatia será o diferencial para conquistar a confiança de parceiros.
  • Números da sorte: 9, 21, 58

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Hoje você quer sentir que o chão está firme. No amor, valorize quem te dá segurança. No trabalho, é o momento de colocar a mão na massa para organizar o orçamento e planejar o futuro financeiro com inteligência.
  • Números da Sorte: 9, 21, 58

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    Com a Lua no seu signo, você é o ímã da vez. Suas emoções estão à flor da pele e seu carisma é irresistível. No trabalho, siga o seu "faro", seus instintos raramente falham quando a Lua está te visitando.
  • Números da sorte: 2, 11, 27

Leia mais

Imagem - O dinheiro volta a fluir: 3 signos encerram um ciclo de escassez financeira a partir de hoje (27 de fevereiro)

O dinheiro volta a fluir: 3 signos encerram um ciclo de escassez financeira a partir de hoje (27 de fevereiro)

Imagem - Quando o Universo fala, tudo muda: Gêmeos, Leão, Sagitário e Peixes recebem um sinal forte e transformador hoje (27 de fevereiro)

Quando o Universo fala, tudo muda: Gêmeos, Leão, Sagitário e Peixes recebem um sinal forte e transformador hoje (27 de fevereiro)

Imagem - Hoje (27 de fevereiro), com Mercúrio retrógrado ativo em Peixes, revisões profundas revelam o que precisa ser ajustado antes de qualquer avanço

Hoje (27 de fevereiro), com Mercúrio retrógrado ativo em Peixes, revisões profundas revelam o que precisa ser ajustado antes de qualquer avanço

  • Leão (23/07 a 22/08)
    O brilho hoje é interno. Você pode preferir o silêncio e o recolhimento, e está tudo bem. No trabalho, atue sem alarde. Finalize suas tarefas nos bastidores e deixe para expor seus grandes planos em outro momento.
  • Números da sorte: 13, 22, 45

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Estar com os amigos vai te fazer um bem enorme. No trabalho, a colaboração em equipe está protegida; seu olhar atento aos detalhes ajuda a manter todo mundo em harmonia. O sentimento de união é sua força hoje.
  • Números da sorte: 7, 18, 50

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

LEIA MAIS SOBRE O CASO

A vida muda drasticamente para 4 signos até o fim de fevereiro de 2026 e uma transformação profunda marca o início de um novo ciclo

Ele vai voltar? 3 signos podem ter um ex surgindo antes do fim de fevereiro de 2026

Esses 4 signos entram em um modo imparável e nada mais consegue frear o que começa em 2026

O Universo cravou a data: descubra qual é o dia mais sortudo de fevereiro de 2026 para o seu signo

Depois de tempos difíceis, tudo começa a dar certo para Touro, Leão e mais 2 signos antes de 2026 acabar

  • Libra (23/09 a 22/10)
    Sua dedicação profissional está chamando a atenção. Hoje, o par vai admirar seu compromisso com o futuro. O foco é construir algo sólido e duradouro, tanto na carreira quanto no coração.
  • Números da sorte: 10, 29, 44

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    A Lua em signo amigo traz um ar de romance e espiritualidade. Seus planos para o futuro estão ganhando forma. Use sua intuição poderosa para guiar seus projetos de expansão e novos estudos.
  • Números da sorte: 5, 17, 31

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Dia de faxina emocional. Deixe as mágoas para trás e se abra para conexões mais profundas. No financeiro, fique de olho em investimentos compartilhados; seu faro para o que está oculto está afiadíssimo.
  • Números da sorte: 8, 26, 54

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    O foco está totalmente nas suas parcerias. Seja o porto seguro de quem você ama e aprenda a ouvir. No trabalho, parcerias e sociedades estão muito favorecidas; o sucesso vem da união de esforços.
  • Números da sorte: 1, 19, 38

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
1 de 13
A criança de cada signo por Reprodução

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    • O amor hoje aparece nas pequenas tarefas. Ajudar quem você ama no dia a dia fortalece o laço. No trabalho, organize seu espaço para torná-lo mais funcional e acolhedor; isso vai turbinar sua produtividade.
  • Números da sorte: 12, 30, 46

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Com a Lua em signo amigo e o Sol no seu signo, o dia é de puro brilho. Use sua criatividade para dar um toque especial aos seus projetos e aproveite o clima romântico que está no ar.
  • Números da sorte: 3, 11, 60

Leia mais

Imagem - Veja detalhes da jaqueta de Dinho, dos Mamonas Assassinas, encontrada intacta após 30 anos

Veja detalhes da jaqueta de Dinho, dos Mamonas Assassinas, encontrada intacta após 30 anos

Imagem - Humorista Marquito sofre acidente e está em coma induzido; veja detalhes

Humorista Marquito sofre acidente e está em coma induzido; veja detalhes

Imagem - BBB 26 terá Paredão Falso e Quarto Secreto; entenda como será a dinâmica da semana

BBB 26 terá Paredão Falso e Quarto Secreto; entenda como será a dinâmica da semana

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Tapioca, pão ou cuscuz: o que pode comer no café da manhã quem tem diabetes

Tapioca, pão ou cuscuz: o que pode comer no café da manhã quem tem diabetes
Imagem - Tarot de sexta-feira (27 de fevereiro): A Força traz coragem e superação

Tarot de sexta-feira (27 de fevereiro): A Força traz coragem e superação
Imagem - Quando o Universo fala, tudo muda: Gêmeos, Leão, Sagitário e Peixes recebem um sinal forte e transformador hoje (27 de fevereiro)

Quando o Universo fala, tudo muda: Gêmeos, Leão, Sagitário e Peixes recebem um sinal forte e transformador hoje (27 de fevereiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Cidade brasileira vai receber mina de ouro de mais de R$ 1 bilhão
01

Cidade brasileira vai receber mina de ouro de mais de R$ 1 bilhão

Imagem - Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena
02

Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena

Imagem - Veja todos os documentos que você pode adicionar na nova carteira de identidade
03

Veja todos os documentos que você pode adicionar na nova carteira de identidade

Imagem - Juíza aposentada que reclamou que magistrados pagam pela próprio café recebeu R$ 113 mil em dezembro
04

Juíza aposentada que reclamou que magistrados pagam pela próprio café recebeu R$ 113 mil em dezembro