ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (27) e lucrar

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Sextou, mas o ritmo hoje é diferente. Se você acordou sentindo que o coração está mais "mole" ou que a intuição está falando mais alto que a lógica, saiba que o céu tem um plano para você. Nesta sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026, a Lua segue em Câncer, mergulhando nossos desejos nas águas profundas do Sol em Peixes.

O que isso significa para o seu bolso? Significa que hoje não é dia de apostas frias ou calculadas. É dia de ouvir aquele palpite que vem "do nada", de jogar datas que têm significado emocional ou simplesmente de confiar no seu sexto sentido enquanto preenche o volante. A sorte hoje gosta de quem valoriza as raízes e protege os sonhos.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)



O foco hoje é o seu refúgio. Em casa, o clima é de paz e cuidado mútuo. No trabalho, prefira o sossego do seu canto e evite bater de frente com quem manda. O ritmo pede calma para que as coisas fluam. Números da sorte: 14, 23, 40

Touro (20/04 a 20/05)

Sua fala está carregada de afeto, o que abre portas em todas as áreas. É o dia perfeito para aquela conversa sincera que resolve tudo. Nas negociações, sua empatia será o diferencial para conquistar a confiança de parceiros.

Sua fala está carregada de afeto, o que abre portas em todas as áreas. É o dia perfeito para aquela conversa sincera que resolve tudo. Nas negociações, sua empatia será o diferencial para conquistar a confiança de parceiros. Números da sorte: 9, 21, 58

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Hoje você quer sentir que o chão está firme. No amor, valorize quem te dá segurança. No trabalho, é o momento de colocar a mão na massa para organizar o orçamento e planejar o futuro financeiro com inteligência.

Hoje você quer sentir que o chão está firme. No amor, valorize quem te dá segurança. No trabalho, é o momento de colocar a mão na massa para organizar o orçamento e planejar o futuro financeiro com inteligência. Números da Sorte: 9, 21, 58



Câncer (21/06 a 22/07)

Com a Lua no seu signo, você é o ímã da vez. Suas emoções estão à flor da pele e seu carisma é irresistível. No trabalho, siga o seu "faro", seus instintos raramente falham quando a Lua está te visitando.



Com a Lua no seu signo, você é o ímã da vez. Suas emoções estão à flor da pele e seu carisma é irresistível. No trabalho, siga o seu "faro", seus instintos raramente falham quando a Lua está te visitando. Números da sorte: 2, 11, 27

Leão (23/07 a 22/08)

O brilho hoje é interno. Você pode preferir o silêncio e o recolhimento, e está tudo bem. No trabalho, atue sem alarde. Finalize suas tarefas nos bastidores e deixe para expor seus grandes planos em outro momento.

O brilho hoje é interno. Você pode preferir o silêncio e o recolhimento, e está tudo bem. No trabalho, atue sem alarde. Finalize suas tarefas nos bastidores e deixe para expor seus grandes planos em outro momento. Números da sorte: 13, 22, 45

Virgem (23/08 a 22/09)

Estar com os amigos vai te fazer um bem enorme. No trabalho, a colaboração em equipe está protegida; seu olhar atento aos detalhes ajuda a manter todo mundo em harmonia. O sentimento de união é sua força hoje.



Estar com os amigos vai te fazer um bem enorme. No trabalho, a colaboração em equipe está protegida; seu olhar atento aos detalhes ajuda a manter todo mundo em harmonia. O sentimento de união é sua força hoje. Números da sorte: 7, 18, 50

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra (23/09 a 22/10)

Sua dedicação profissional está chamando a atenção. Hoje, o par vai admirar seu compromisso com o futuro. O foco é construir algo sólido e duradouro, tanto na carreira quanto no coração.



Sua dedicação profissional está chamando a atenção. Hoje, o par vai admirar seu compromisso com o futuro. O foco é construir algo sólido e duradouro, tanto na carreira quanto no coração. Números da sorte: 10, 29, 44

Escorpião (23/10 a 21/11)

A Lua em signo amigo traz um ar de romance e espiritualidade. Seus planos para o futuro estão ganhando forma. Use sua intuição poderosa para guiar seus projetos de expansão e novos estudos.



A Lua em signo amigo traz um ar de romance e espiritualidade. Seus planos para o futuro estão ganhando forma. Use sua intuição poderosa para guiar seus projetos de expansão e novos estudos. Números da sorte: 5, 17, 31



O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Sagitário (22/11 a 21/12)

Dia de faxina emocional. Deixe as mágoas para trás e se abra para conexões mais profundas. No financeiro, fique de olho em investimentos compartilhados; seu faro para o que está oculto está afiadíssimo.

Dia de faxina emocional. Deixe as mágoas para trás e se abra para conexões mais profundas. No financeiro, fique de olho em investimentos compartilhados; seu faro para o que está oculto está afiadíssimo. Números da sorte: 8, 26, 54

Capricórnio (22/12 a 20/01)

O foco está totalmente nas suas parcerias. Seja o porto seguro de quem você ama e aprenda a ouvir. No trabalho, parcerias e sociedades estão muito favorecidas; o sucesso vem da união de esforços.



O foco está totalmente nas suas parcerias. Seja o porto seguro de quem você ama e aprenda a ouvir. No trabalho, parcerias e sociedades estão muito favorecidas; o sucesso vem da união de esforços. Números da sorte: 1, 19, 38

A criança de cada signo 1 de 13

Aquário (20/01 a 18/02)



O amor hoje aparece nas pequenas tarefas. Ajudar quem você ama no dia a dia fortalece o laço. No trabalho, organize seu espaço para torná-lo mais funcional e acolhedor; isso vai turbinar sua produtividade. Números da sorte: 12, 30, 46