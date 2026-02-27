Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (27) e lucrar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 06:00
Sextou, mas o ritmo hoje é diferente. Se você acordou sentindo que o coração está mais "mole" ou que a intuição está falando mais alto que a lógica, saiba que o céu tem um plano para você. Nesta sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026, a Lua segue em Câncer, mergulhando nossos desejos nas águas profundas do Sol em Peixes.
O que isso significa para o seu bolso? Significa que hoje não é dia de apostas frias ou calculadas. É dia de ouvir aquele palpite que vem "do nada", de jogar datas que têm significado emocional ou simplesmente de confiar no seu sexto sentido enquanto preenche o volante. A sorte hoje gosta de quem valoriza as raízes e protege os sonhos.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
A criança de cada signo