Hoje (27 de fevereiro), com Mercúrio retrógrado ativo em Peixes, revisões profundas revelam o que precisa ser ajustado antes de qualquer avanço

O momento favorece realinhamentos, conversas mais conscientes e decisões tomadas com calma, estratégia e atenção aos detalhes

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 03:00

O primeiro Mercúrio retrógrado de 2026 começou na última quinta-feira, dia 26 de fevereiro, em Peixes, e hoje seus efeitos já são perceptíveis. A energia pede pausa estratégica, revisão de acordos, cuidado com documentos e atenção redobrada à comunicação. Não é fase de grandes lançamentos, e sim de aprimoramento. Ajustar agora evita retrabalho depois. Veja a previsão do site "Economic Times".

Áries: Hoje pede recalibração nas relações e nos projetos em grupo. Pode haver atrasos ou ruídos em conversas, então revise mensagens e expectativas. Reaproximar-se de antigos contatos pode ser produtivo. Dica cósmica: Paciência fortalece alianças.

Touro: A vida profissional entra em fase de revisão. Reavalie metas, contratos e decisões financeiras antes de avançar. Evite movimentos impulsivos no trabalho. Dica cósmica: Estratégia sólida vale mais que pressa.

Gêmeos: Com seu planeta regente retrógrado, a mente pode oscilar entre distração e profundidade. Retome planos antigos e revise posicionamentos públicos. Evite promessas difíceis de sustentar. Dica cósmica: Revisar é evoluir.

Câncer: Questões emocionais e financeiras compartilhadas ganham destaque. Evite assinar contratos importantes e reveja acordos já existentes. Conversas profundas podem trazer revelações. Dica cósmica: Transparência cura vínculos.

Leão: Parcerias passam por ajustes. Antigos assuntos podem ressurgir pedindo resolução definitiva. Não é momento de iniciar novas sociedades, mas de fortalecer as atuais. Dica cósmica: Diálogo constrói estabilidade.

Virgem: Rotina e trabalho pedem organização redobrada. Revise processos, documentos e detalhes que costumam passar despercebidos. Pequenos erros podem ser corrigidos agora. Dica cósmica: Precisão é sua maior proteção.

Libra: Criatividade e romances entram em fase de revisão. Reavalie sentimentos antes de tomar decisões definitivas. Projetos autorais se beneficiam de ajustes e refinamento. Dica cósmica: Reescrever melhora o resultado final.

Escorpião: Assuntos familiares ou domésticos podem voltar à pauta. Resolva pendências com maturidade e evite decisões imobiliárias precipitadas. O equilíbrio começa dentro de casa. Dica cósmica: Harmonizar o lar fortalece tudo ao redor.

Sagitário: Comunicação exige atenção máxima. Revise contratos, propostas e mensagens antes de enviar. Mal-entendidos podem surgir se houver pressa. Dica cósmica: Ouvir com atenção evita conflitos desnecessários.

Capricórnio: Finanças entram em modo revisão. Analise gastos, renegocie acordos e evite riscos desnecessários. Organizar recursos traz segurança emocional. Dica cósmica: Controle financeiro é liberdade futura.

Aquário: Autoimagem e decisões pessoais pedem reflexão. Evite mudanças radicais agora; prefira ajustes graduais. Revisitar antigos objetivos pode trazer clareza. Dica cósmica: Autenticidade nasce da autoconsciência.