Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hoje (27 de fevereiro), com Mercúrio retrógrado ativo em Peixes, revisões profundas revelam o que precisa ser ajustado antes de qualquer avanço

O momento favorece realinhamentos, conversas mais conscientes e decisões tomadas com calma, estratégia e atenção aos detalhes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 03:00

Signos
Signos Crédito: Reprodução/Shutterstock

O primeiro Mercúrio retrógrado de 2026 começou na última quinta-feira, dia 26 de fevereiro, em Peixes, e hoje seus efeitos já são perceptíveis. A energia pede pausa estratégica, revisão de acordos, cuidado com documentos e atenção redobrada à comunicação. Não é fase de grandes lançamentos, e sim de aprimoramento. Ajustar agora evita retrabalho depois. Veja a previsão do site "Economic Times".

Leia mais

Imagem - Chega ao limite: 3 signos encerram um ciclo de sofrimento hoje (26 de fevereiro)

Chega ao limite: 3 signos encerram um ciclo de sofrimento hoje (26 de fevereiro)

Imagem - Oportunidade rara: 4 signos entram em um ciclo de expansão e dinheiro hoje (26 de fevereiro)

Oportunidade rara: 4 signos entram em um ciclo de expansão e dinheiro hoje (26 de fevereiro)

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (26 de fevereiro): Mercúrio retrógrado pede revisão, cautela nas palavras e atenção aos detalhes

Cor e número da sorte de hoje (26 de fevereiro): Mercúrio retrógrado pede revisão, cautela nas palavras e atenção aos detalhes

Áries: Hoje pede recalibração nas relações e nos projetos em grupo. Pode haver atrasos ou ruídos em conversas, então revise mensagens e expectativas. Reaproximar-se de antigos contatos pode ser produtivo. Dica cósmica: Paciência fortalece alianças.

Touro: A vida profissional entra em fase de revisão. Reavalie metas, contratos e decisões financeiras antes de avançar. Evite movimentos impulsivos no trabalho. Dica cósmica: Estratégia sólida vale mais que pressa.

Gêmeos: Com seu planeta regente retrógrado, a mente pode oscilar entre distração e profundidade. Retome planos antigos e revise posicionamentos públicos. Evite promessas difíceis de sustentar. Dica cósmica: Revisar é evoluir.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: Questões emocionais e financeiras compartilhadas ganham destaque. Evite assinar contratos importantes e reveja acordos já existentes. Conversas profundas podem trazer revelações. Dica cósmica: Transparência cura vínculos.

Leão: Parcerias passam por ajustes. Antigos assuntos podem ressurgir pedindo resolução definitiva. Não é momento de iniciar novas sociedades, mas de fortalecer as atuais. Dica cósmica: Diálogo constrói estabilidade.

Virgem: Rotina e trabalho pedem organização redobrada. Revise processos, documentos e detalhes que costumam passar despercebidos. Pequenos erros podem ser corrigidos agora. Dica cósmica: Precisão é sua maior proteção.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Libra: Criatividade e romances entram em fase de revisão. Reavalie sentimentos antes de tomar decisões definitivas. Projetos autorais se beneficiam de ajustes e refinamento. Dica cósmica: Reescrever melhora o resultado final.

Escorpião: Assuntos familiares ou domésticos podem voltar à pauta. Resolva pendências com maturidade e evite decisões imobiliárias precipitadas. O equilíbrio começa dentro de casa. Dica cósmica: Harmonizar o lar fortalece tudo ao redor.

Sagitário: Comunicação exige atenção máxima. Revise contratos, propostas e mensagens antes de enviar. Mal-entendidos podem surgir se houver pressa. Dica cósmica: Ouvir com atenção evita conflitos desnecessários.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: Finanças entram em modo revisão. Analise gastos, renegocie acordos e evite riscos desnecessários. Organizar recursos traz segurança emocional. Dica cósmica: Controle financeiro é liberdade futura.

Aquário: Autoimagem e decisões pessoais pedem reflexão. Evite mudanças radicais agora; prefira ajustes graduais. Revisitar antigos objetivos pode trazer clareza. Dica cósmica: Autenticidade nasce da autoconsciência.

Peixes: Com Mercúrio retrógrado no seu signo, o momento é de introspecção profunda. Intuição estará forte, mas organize pensamentos antes de agir. Descansar também faz parte do processo. Dica cósmica: Silêncio interno traz respostas valiosas.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Casa do Patrão: veja como vai funcionar o novo reality da Record que estreia em abril

Casa do Patrão: veja como vai funcionar o novo reality da Record que estreia em abril
Imagem - Descubra quem venceu a 7ª Prova do Líder do BBB 26

Descubra quem venceu a 7ª Prova do Líder do BBB 26
Imagem - Filha de Carla Perez e Xanddy desabafa sobre sexualidade: ‘Demorei para ser honesta’

Filha de Carla Perez e Xanddy desabafa sobre sexualidade: ‘Demorei para ser honesta’

MAIS LIDAS

Imagem - Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena
01

Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena

Imagem - Humorista Marquito sofre acidente e está em coma induzido; veja detalhes
02

Humorista Marquito sofre acidente e está em coma induzido; veja detalhes

Imagem - Justiça libera bens de ex-dona de kombi que ganhou R$ 103 milhões na Mega-Sena
03

Justiça libera bens de ex-dona de kombi que ganhou R$ 103 milhões na Mega-Sena

Imagem - Como é a mansão de 18 mil m² de Daniela Albuquerque, com heliponto, aquário gigante e 14 banheiros
04

Como é a mansão de 18 mil m² de Daniela Albuquerque, com heliponto, aquário gigante e 14 banheiros