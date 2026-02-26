Cor e número da sorte de hoje (26 de fevereiro): Mercúrio retrógrado pede revisão, cautela nas palavras e atenção aos detalhes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 09:00
A energia do dia de hoje, 26 de fevereiro, favorece análise, ajustes e retomadas estratégicas. Questões ligadas a trabalho, estudos e comunicação ganham destaque, exigindo mais clareza e menos pressa. Finanças pedem prudência, enquanto relações podem oscilar se faltarem diálogo e sensibilidade. As cores e números da sorte ajudam a manter foco, equilíbrio e proteção energética. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: Situações no trabalho exigem resposta rápida e madura. Evite assumir responsabilidades além do necessário.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 22
Touro: Uma nova ideia pode destacar você profissionalmente. Valores emprestados ou pendentes têm chance de retorno.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 17
Gêmeos: Pressa para cumprir prazos pode gerar tensão. Organização e ajuda estratégica evitam desgaste.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 11
Cor de cada signo para 2026
Câncer: Clareza mental fortalece sua posição no trabalho. Controle emocional evita decisões precipitadas.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 7
Leão: Compromissos profissionais exigem eficiência e foco. Evite criar expectativas financeiras muito altas.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 3
Virgem: Ouvir conselhos antes de mudar de direção será essencial. Atenção redobrada em deslocamentos.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 5
O drink que combina com cada signo
Libra: Pensamento independente ajuda em decisões financeiras. Planejamento disciplinado evita atrasos acadêmicos.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 2
Escorpião: Momento ideal para revisar metas profissionais. Organização e estratégia fortalecem ganhos futuros.
Cor da sorte: Cinza escuro
Número da sorte: 6
Sagitário: Conselhos certos colocam você em vantagem nos estudos. Paciência será necessária em assuntos financeiros.
Cor da sorte: Pêssego
Número da sorte: 22
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
Capricórnio: Reuniões podem abrir portas importantes. Fase favorável para decisões estruturadas.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 18
Aquário: Controle financeiro é essencial hoje. Persistência começa a trazer resultados no trabalho.
Cor da sorte: Creme
Número da sorte: 1
Peixes: Planejamento estratégico favorece crescimento profissional. Cautela em deslocamentos evita imprevistos.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 17