Cor e número da sorte de hoje (26 de fevereiro): Mercúrio retrógrado pede revisão, cautela nas palavras e atenção aos detalhes

O dia reforça a importância de revisar planos, evitar decisões impulsivas e organizar melhor compromissos profissionais e acadêmicos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 09:00

Signos e numerologia
Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

A energia do dia de hoje, 26 de fevereiro, favorece análise, ajustes e retomadas estratégicas. Questões ligadas a trabalho, estudos e comunicação ganham destaque, exigindo mais clareza e menos pressa. Finanças pedem prudência, enquanto relações podem oscilar se faltarem diálogo e sensibilidade. As cores e números da sorte ajudam a manter foco, equilíbrio e proteção energética. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Situações no trabalho exigem resposta rápida e madura. Evite assumir responsabilidades além do necessário.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 22

Touro: Uma nova ideia pode destacar você profissionalmente. Valores emprestados ou pendentes têm chance de retorno.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 17

Gêmeos: Pressa para cumprir prazos pode gerar tensão. Organização e ajuda estratégica evitam desgaste.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 11

Cor de cada signo para 2026

Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango
Touro: Ocre suave por Reprodução/Your Tango
Gêmeos: Amarelo mel por Reprodução/Your Tango
Câncer: Areia por Reprodução/Your Tango
Leão: Dourado terroso por Reprodução/Your Tango
Virgem: Branco por Reprodução/Your Tango
Libra: Bege cintilante por Reprodução/Your Tango
Escorpião: Mel escuro por Reprodução/Your Tango
Sagitário: Marrom caramelo por Reprodução/Your Tango
Capricórnio: Marrom café por Reprodução/Your Tango
Aquário: Marrom dourado por Reprodução/Your Tango
Peixes: Bege rosado por Reprodução/Your Tango
1 de 12
Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango

Câncer: Clareza mental fortalece sua posição no trabalho. Controle emocional evita decisões precipitadas.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 7

Leão: Compromissos profissionais exigem eficiência e foco. Evite criar expectativas financeiras muito altas.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 3

Virgem: Ouvir conselhos antes de mudar de direção será essencial. Atenção redobrada em deslocamentos.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 5

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Libra: Pensamento independente ajuda em decisões financeiras. Planejamento disciplinado evita atrasos acadêmicos.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 2

Escorpião: Momento ideal para revisar metas profissionais. Organização e estratégia fortalecem ganhos futuros.

Cor da sorte: Cinza escuro

Número da sorte: 6

Sagitário: Conselhos certos colocam você em vantagem nos estudos. Paciência será necessária em assuntos financeiros.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 22

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Capricórnio: Reuniões podem abrir portas importantes. Fase favorável para decisões estruturadas.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 18

Aquário: Controle financeiro é essencial hoje. Persistência começa a trazer resultados no trabalho.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 1

Peixes: Planejamento estratégico favorece crescimento profissional. Cautela em deslocamentos evita imprevistos.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 17

