Cor e número da sorte de hoje (26 de fevereiro): Mercúrio retrógrado pede revisão, cautela nas palavras e atenção aos detalhes

O dia reforça a importância de revisar planos, evitar decisões impulsivas e organizar melhor compromissos profissionais e acadêmicos

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 09:00

Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

A energia do dia de hoje, 26 de fevereiro, favorece análise, ajustes e retomadas estratégicas. Questões ligadas a trabalho, estudos e comunicação ganham destaque, exigindo mais clareza e menos pressa. Finanças pedem prudência, enquanto relações podem oscilar se faltarem diálogo e sensibilidade. As cores e números da sorte ajudam a manter foco, equilíbrio e proteção energética. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Situações no trabalho exigem resposta rápida e madura. Evite assumir responsabilidades além do necessário.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 22

Touro: Uma nova ideia pode destacar você profissionalmente. Valores emprestados ou pendentes têm chance de retorno.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 17

Gêmeos: Pressa para cumprir prazos pode gerar tensão. Organização e ajuda estratégica evitam desgaste.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 11

Câncer: Clareza mental fortalece sua posição no trabalho. Controle emocional evita decisões precipitadas.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 7

Leão: Compromissos profissionais exigem eficiência e foco. Evite criar expectativas financeiras muito altas.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 3

Virgem: Ouvir conselhos antes de mudar de direção será essencial. Atenção redobrada em deslocamentos.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 5

Libra: Pensamento independente ajuda em decisões financeiras. Planejamento disciplinado evita atrasos acadêmicos.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 2

Escorpião: Momento ideal para revisar metas profissionais. Organização e estratégia fortalecem ganhos futuros.

Cor da sorte: Cinza escuro

Número da sorte: 6

Sagitário: Conselhos certos colocam você em vantagem nos estudos. Paciência será necessária em assuntos financeiros.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 22

Capricórnio: Reuniões podem abrir portas importantes. Fase favorável para decisões estruturadas.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 18

Aquário: Controle financeiro é essencial hoje. Persistência começa a trazer resultados no trabalho.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 1

Peixes: Planejamento estratégico favorece crescimento profissional. Cautela em deslocamentos evita imprevistos.

Cor da sorte: Branco