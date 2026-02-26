Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como é a mansão de 18 mil m² de Daniela Albuquerque, com heliponto, aquário gigante e 14 banheiros

Localizada em Alphaville, a casa da apresentadora e do dono da RedeTV! é avaliada em cerca de R$ 1 bilhão e impressiona pelo tamanho, luxo e estrutura de lazer incomparável.

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 07:00

Mansão de Daniela Albuquerque impressiona com 18 mil m², heliponto e aquário de 8 metros
Mansão de Daniela Albuquerque impressiona com 18 mil m², heliponto e aquário Crédito: Reprodução

A apresentadora Daniela Albuquerque e o empresário Amilcare Dallevo Jr., coproprietário da RedeTV!, vivem em uma das maiores residências privadas do Brasil. Localizada em Alphaville, na Grande São Paulo, a mansão foi concluída em 2014 e soma cerca de 17,8 mil metros quadrados de área construída, com valor estimado em aproximadamente R$ 1 bilhão.

Os números impressionam logo de cara: são 18 quartos e 14 banheiros distribuídos em ambientes que remetem à estrutura de um resort de luxo. A suíte master, sozinha, ocupa cerca de 1.200 m² e conta com piscina privativa nas proximidades e um closet de dimensões monumentais, que já viralizou nas redes sociais pelo tamanho e pela organização impecável.

O imóvel também chama atenção pela infraestrutura de lazer e mobilidade. A propriedade possui heliponto próprio e hangar com capacidade para até quatro helicópteros, além de uma garagem subterrânea que comporta cerca de 50 carros. Há ainda cinema privativo com espaço para aproximadamente 50 pessoas, spa, áreas de relaxamento, salão de festas e quadras esportivas.

Mansão de Daniela Albuquerque

Mansão de Daniela Albuquerque por Reprodução
Mansão de Daniela Albuquerque por Reprodução
Mansão de Daniela Albuquerque por Reprodução
Mansão de Daniela Albuquerque por Reprodução
Mansão de Daniela Albuquerque por Reprodução
Mansão de Daniela Albuquerque por Reprodução
Mansão de Daniela Albuquerque por Reprodução
1 de 7
Mansão de Daniela Albuquerque por Reprodução

As áreas externas incluem piscinas internas e ao ar livre integradas a um paisagismo inspirado nos Jardins de Luxemburgo, em Paris. Um dos pontos mais comentados da casa é um aquário de cerca de oito metros de comprimento instalado em uma das áreas sociais, que se tornou destaque em imagens compartilhadas online.

Por dentro, a mansão reúne escadarias imponentes, salões amplos com pé-direito elevado e acabamentos sofisticados. Mesmo em um bairro conhecido por abrigar celebridades e imóveis de altíssimo padrão, a residência do casal se sobressai pelas proporções e pelo nível de exclusividade, sendo frequentemente apontada como uma das maiores e mais luxuosas do país.

Leia mais

Imagem - BBB 26: fala de Solange Couto gera revolta após declaração sobre origem de Samira: ‘Não nasci de estupro’

BBB 26: fala de Solange Couto gera revolta após declaração sobre origem de Samira: ‘Não nasci de estupro’

Imagem - Nana Gouvêa revela que foi forçada a casar com o homem que a abusou na adolescência

Nana Gouvêa revela que foi forçada a casar com o homem que a abusou na adolescência

Imagem - Campeão do BBB 24, Davi Brito reclama de falta de apoio da Globo: 'Virou as costas para mim'

Campeão do BBB 24, Davi Brito reclama de falta de apoio da Globo: 'Virou as costas para mim'

Tags:

Daniela Albuquerque

Mais recentes

Imagem - Família dos Mamonas Assassinas explica decisão de transformar cinzas em árvores após 30 anos

Família dos Mamonas Assassinas explica decisão de transformar cinzas em árvores após 30 anos
Imagem - Irmã de Samira reage após fala polêmica de Solange Couto no BBB 26: 'Doeu profundamente'

Irmã de Samira reage após fala polêmica de Solange Couto no BBB 26: 'Doeu profundamente'
Imagem - Bambam ironiza Davi Brito após campeão do BBB 24 iniciar treino com Luiz Dórea para luta: 'Vai sair apagado'

Bambam ironiza Davi Brito após campeão do BBB 24 iniciar treino com Luiz Dórea para luta: 'Vai sair apagado'

MAIS LIDAS

Imagem - Desembargador do Nordeste tem remuneração de R$ 384 mil e ganha oito vezes mais que ministros do STF
01

Desembargador do Nordeste tem remuneração de R$ 384 mil e ganha oito vezes mais que ministros do STF

Imagem - Amarrada com fio elétrico: menina de 16 anos morre após meses de maus-tratos e a família é presa
02

Amarrada com fio elétrico: menina de 16 anos morre após meses de maus-tratos e a família é presa

Imagem - Jogador pede namorada em casamento, mas noivado termina em três dias: 'Estou focado na minha carreira'
03

Jogador pede namorada em casamento, mas noivado termina em três dias: 'Estou focado na minha carreira'

Imagem - ATS: retroativo de benefício para servidores estaduais não será pago agora, esclarece governo
04

ATS: retroativo de benefício para servidores estaduais não será pago agora, esclarece governo