Como é a mansão de 18 mil m² de Daniela Albuquerque, com heliponto, aquário gigante e 14 banheiros

Localizada em Alphaville, a casa da apresentadora e do dono da RedeTV! é avaliada em cerca de R$ 1 bilhão e impressiona pelo tamanho, luxo e estrutura de lazer incomparável.

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 07:00

Mansão de Daniela Albuquerque impressiona com 18 mil m², heliponto e aquário Crédito: Reprodução

A apresentadora Daniela Albuquerque e o empresário Amilcare Dallevo Jr., coproprietário da RedeTV!, vivem em uma das maiores residências privadas do Brasil. Localizada em Alphaville, na Grande São Paulo, a mansão foi concluída em 2014 e soma cerca de 17,8 mil metros quadrados de área construída, com valor estimado em aproximadamente R$ 1 bilhão.

Os números impressionam logo de cara: são 18 quartos e 14 banheiros distribuídos em ambientes que remetem à estrutura de um resort de luxo. A suíte master, sozinha, ocupa cerca de 1.200 m² e conta com piscina privativa nas proximidades e um closet de dimensões monumentais, que já viralizou nas redes sociais pelo tamanho e pela organização impecável.

O imóvel também chama atenção pela infraestrutura de lazer e mobilidade. A propriedade possui heliponto próprio e hangar com capacidade para até quatro helicópteros, além de uma garagem subterrânea que comporta cerca de 50 carros. Há ainda cinema privativo com espaço para aproximadamente 50 pessoas, spa, áreas de relaxamento, salão de festas e quadras esportivas.

As áreas externas incluem piscinas internas e ao ar livre integradas a um paisagismo inspirado nos Jardins de Luxemburgo, em Paris. Um dos pontos mais comentados da casa é um aquário de cerca de oito metros de comprimento instalado em uma das áreas sociais, que se tornou destaque em imagens compartilhadas online.