Bambam ironiza Davi Brito após campeão do BBB 24 iniciar treino com Luiz Dórea para luta: 'Vai sair apagado'

Vencedor do BBB 1 provocou rival mesmo após ele surgir em preparação com treinador que formou nomes históricos do boxe e do MMA

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 07:24

Bambam ironizou treino de Davi Crédito: Reprodução

Kléber Bambam, campeão do BBB 1, ironizou Davi Brito, vencedor do BBB 24, após o baiano iniciar a preparação para a luta com um dos nomes mais respeitados do boxe brasileiro. Os dois ex-participantes do reality vão se enfrentar no ringue em um evento previsto para acontecer em São Paulo, ainda sem data definida.

Davi aceitou o desafio e começou a treinar com Luiz Dórea, treinador renomado no esporte e responsável pela formação de campeões como Popó, Robson Conceição e Adriana Araújo, além de lendas do MMA como Minotauro, Cigano e Anderson Silva. Em registros do treino publicados nas redes sociais, também aparecem os campeões olímpicos Robson Conceição e Hebert Conceição.

Em conversa com seguidores no Instagram, Davi comentou sobre a intensidade dos treinos e o esforço para chegar bem ao combate. "Estou pegado no treino, comecei com o professor. Estou com o corpo dolorido, 'barreado' aqui, treinando tudo, dando o máximo que posso, me esforçando aí, para tentar... tentar, não, conseguir essa vitória. Vou pensar com a mente de campeão. Graças a Deus, está tudo bem", disse ele, após compartilhar um vídeo da atividade.

Bambam, por sua vez, afirmou não ter se intimidado com a estrutura montada pelo adversário. Além de provocar Davi nos comentários da publicação, o campeão do BBB 1 gravou um story ironizando até o treinador. "Luiz Dórea, lenda do boxe, muito feliz por você treinar o Davi. Dórea só treinou campeões, mas agora esse seu menino (Davi) vai sair de ambulância e balão de oxigênio. Infelizmente, essa vez o Davi vai sair apagado", declarou.

O ex-BBB 1 ainda publicou imagens de um atleta caído no ringue para manter o tom das provocações e seguiu com novas falas. "Dórea, você já viu atleta seu sair assim apagado? Prepara a mente do menino. Vou levar um médico paralelo ao evento para garantir a integridade do Davi. Tenho um foguete na mão. Qualquer mão que tocar aí ele vai sair assim. Vai ser nocauteado, está dado o recado", continuou.