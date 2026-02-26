Acesse sua conta
Prova do Líder do BBB 26 será feita em duas etapa e primeira fase será na tarde desta quinta-feira (26); veja detalhes

Tadeu Schmidt explicou como funcionará a definição do líder dessa semana do reality show

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 06:25

Tadeu Schmidt anuncia dinâmica da Prova do Líder desta quinta-feira (26)
Tadeu Schmidt anuncia dinâmica da Prova do Líder desta quinta-feira (26) Crédito: Reprodução/TV Globo

A Prova do Líder desta semana será disputada em duas etapas. O anúncio foi feito por Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo da última quarta-feira (25). Em jogo, está a 7ª liderança do BBB 26.

A dinâmica promete movimentar a casa ao longo de todo o dia. Ao explicar como funcionará, o apresentador detalhou que a primeira fase será classificatória e acontece ao longo da tarde, com transmissão pelo Globoplay. Nessa etapa inicial, os participantes competem por vagas na fase decisiva.

Confira as desistências e desclassificações do BBB 26

Marcel ameaça deixar casa de vidro do BBB 26 por Reprodução
Henri Castelli deixou o BBB 26 por orientações médicas por Manoella Mello/TV Globo
Pedro desistiu do BBB após praticar ato de importunação sexual por Reprodução
Paulo Augusto empurra Jonas e acaba expulso do BBB 26 por Divulgação/TV Globo
Sol Vega é desclassificada do BBB 26 após briga generalizada por Divulgação
Edilson Capetinha foi expulso após briga com Leandro Boneco por Manoella Mello/TV Globo
1 de 6
Marcel ameaça deixar casa de vidro do BBB 26 por Reprodução

"A Prova do Líder vai ser feita em duas etapas. A primeira etapa classificatória vai ser feita durante a tarde. Todo mundo de olho no Globoplay", disse ele.

Já a definição do novo líder ficará para a noite, durante a edição ao vivo do programa. "E à noite, no programa ao vivo, a gente faz a etapa final", completou Tadeu.

