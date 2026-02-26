BBB 26

Prova do Líder do BBB 26 será feita em duas etapa e primeira fase será na tarde desta quinta-feira (26); veja detalhes

Tadeu Schmidt explicou como funcionará a definição do líder dessa semana do reality show

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 06:25

Tadeu Schmidt anuncia dinâmica da Prova do Líder desta quinta-feira (26) Crédito: Reprodução/TV Globo

A Prova do Líder desta semana será disputada em duas etapas. O anúncio foi feito por Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo da última quarta-feira (25). Em jogo, está a 7ª liderança do BBB 26.

A dinâmica promete movimentar a casa ao longo de todo o dia. Ao explicar como funcionará, o apresentador detalhou que a primeira fase será classificatória e acontece ao longo da tarde, com transmissão pelo Globoplay. Nessa etapa inicial, os participantes competem por vagas na fase decisiva.

"A Prova do Líder vai ser feita em duas etapas. A primeira etapa classificatória vai ser feita durante a tarde. Todo mundo de olho no Globoplay", disse ele.