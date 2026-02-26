ASTROLOGIA

Chega ao limite: 3 signos encerram um ciclo de sofrimento hoje (26 de fevereiro)

O que parecia interminável começa a perder força hoje

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 13:00

Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock

A energia do dia, 26 de fevereiro, traz um ponto de ruptura emocional. Não é mais possível continuar da mesma forma. Existe um impulso interno pedindo mudança, coragem e até uma certa rebeldia contra padrões antigos. Três signos sentem com clareza que o sofrimento não pode durar para sempre e, justamente por reconhecerem isso, começam a virar o jogo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Algo dentro de você relaxa. Resistências antigas começam a cair e, embora isso pareça vulnerabilidade, na verdade é libertação. Você entende que merece cura, amor e leveza tanto quanto qualquer outra pessoa. Ao abandonar disputas e rigidez emocional, a vida começa a fluir de maneira mais gentil.

Dica cósmica: Permita-se receber o que você sempre desejou.

Virgem: Você percebe que o peso que carrega há tanto tempo tem muito da sua própria cobrança excessiva. A autocrítica constante começa a perder força quando você entende que não precisa provar nada para ninguém. A honestidade consigo mesma traz alívio imediato. Ao abandonar padrões impossíveis, você abre espaço para oportunidades reais.

Dica cósmica: Pare de se punir por não ser perfeita.

Aquário: Você sente que já não cabe mais na versão antiga de si mesma. Tentar se encaixar ou sustentar uma imagem que não representa sua essência ficou cansativo demais. Hoje surge um impulso forte de autenticidade. Ao se alinhar com quem realmente é, o ciclo de dificuldades perde força.

Dica cósmica: Escolha ser fiel à sua essência, mesmo que isso incomode alguém.