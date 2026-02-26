Acesse sua conta
Chega ao limite: 3 signos encerram um ciclo de sofrimento hoje (26 de fevereiro)

O que parecia interminável começa a perder força hoje

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 13:00

Signos do zodíaco
Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock

A energia do dia, 26 de fevereiro, traz um ponto de ruptura emocional. Não é mais possível continuar da mesma forma. Existe um impulso interno pedindo mudança, coragem e até uma certa rebeldia contra padrões antigos. Três signos sentem com clareza que o sofrimento não pode durar para sempre e, justamente por reconhecerem isso, começam a virar o jogo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Algo dentro de você relaxa. Resistências antigas começam a cair e, embora isso pareça vulnerabilidade, na verdade é libertação. Você entende que merece cura, amor e leveza tanto quanto qualquer outra pessoa. Ao abandonar disputas e rigidez emocional, a vida começa a fluir de maneira mais gentil.

Dica cósmica: Permita-se receber o que você sempre desejou.

Famosos do signo de Touro

Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Ludmilla (24 de abril) por Reprodução
Cauã Reymond (20 de maio) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Hilbert (22 de abril) por Divulgação
Faustão (2 de maio) por Reprodução / Redes Sociais
Lulu Santos (4 de maio) por Divulgação
Sophie Charlotte (29 de abril) por Reprodução/Instagram
Dwayne Johnson (2 de maio) por Shutterstock
Adele (5 de maio) por Shutterstock
Mel Maia (3 de maio) por Reprodução/Instagram
Mônica Martelli (17 de maio) por TikTok/Divulgação
Beatriz Souza (20 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Sabrina Carpenter (11 de maio) por Reprodução/Instagram
Al Pacino (25 de abril) por Reprodução
Robert Pattinson (13 de maio) por Reprodução
Henry Cavill (5 de maio) por Reprodução
1 de 16
Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB

Virgem: Você percebe que o peso que carrega há tanto tempo tem muito da sua própria cobrança excessiva. A autocrítica constante começa a perder força quando você entende que não precisa provar nada para ninguém. A honestidade consigo mesma traz alívio imediato. Ao abandonar padrões impossíveis, você abre espaço para oportunidades reais.

Dica cósmica: Pare de se punir por não ser perfeita.

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram
Susana Vieira (23 de agosto) por Reprodução
Giovanna Ewbank (14 de setembro) por Reprodução / Redes Sociais
Alessandra Negrini (29 de agosto) por Reprodução/Multishow
Glória Pires (23 de agosto) por Reprodução
Tony Ramos (25 de agosto) por Manoella Mello/Globo
Leandra Leal (8 de setembro) por Reprodução
Wesley Safadão (6 de setembro) por Reprodução
Gusttavo Lima (3 de setembro) por Reprodução
Luciano Hulk (3 de setembro) por Reprodução
Fátima Bernardes (17 de setembro) por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann (16 de setembro) por Reprodução/Instagram
Humberto Carrão (28 de agosto) por Reprodução
Luana Piovani (29 de agosto) por Reprodução
Zendaya (1º de setembro) por Reprodução/Instagram
Ana Carolina (9 de setembro) por Foto: divulgação
1 de 16
Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

Aquário: Você sente que já não cabe mais na versão antiga de si mesma. Tentar se encaixar ou sustentar uma imagem que não representa sua essência ficou cansativo demais. Hoje surge um impulso forte de autenticidade. Ao se alinhar com quem realmente é, o ciclo de dificuldades perde força.

Dica cósmica: Escolha ser fiel à sua essência, mesmo que isso incomode alguém.

Famosos do signo de Aquário

Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução
Jojo Todynho (11 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Harry Styles (1º de fevereiro) por Shutterstock
Cristiano Ronaldo (5 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Sandy (28 de janeiro) por Reprodução/TV Globo
Kéfera (25 de janeiro) por Reprodução/Redes Sociais
Justin Timberlake (31 de janeiro) por Reprodução
Shakira (2 de fevereiro) por Divulgação
Sabrina Sato (4 de fevereiro) por Reprodução
Michael B. Jordan (9 de fevereiro) por Reprodução
Christiane Torloni (18 de fevereiro) por Reprodução
Michel Teló (21 de janeiro) por Reprodução/ Redes sociais
Isis Valverde (17 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Caio Castro (22 de janeiro) por Reprodução
Carolina Ferraz (25 de janeiro) por Reprodução
João Guilherme (1º de fevereiro) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 16
Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução

Signo Touro Virgem Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

