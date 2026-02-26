Acesse sua conta
IPVA atrasado gera multa: veja como negociar dívida e regularizar atraso

Evitar juros altos do IPVA é possível usando programas de renegociação estaduais, que muitas vezes oferecem descontos acima de 70%

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 14:16

Controlar pagamentos com lembretes ou reservas de 13º salário ajuda a manter impostos em dia e evitar restrições financeiras
Controlar pagamentos com lembretes ou reservas de 13º salário ajuda a manter impostos em dia e evitar restrições financeiras Crédito: Freepik

O prazo de pagamento do IPVA 2026 terminou em fevereiro para quem não parcelou o imposto. O atraso gera multa diária de 0,33%, limitada a 20% do valor, além de juros calculados pela taxa Selic, atualmente em 15%.

Em entrevista ao UOL, João Eloi Olenike, presidente-executivo do IBPT, alerta que quitar o débito rapidamente evita custos altos. Atrasos prolongados podem levar à inscrição na dívida ativa, prejudicando o crédito e dificultando operações financeiras.

Veja os 10 carros com as maiores dívidas de IPVA na Bahia

LR DISCOVERY 4 2.7 S | 57.879,77 | 2015 a 2024 por Reprodução
LR DISCOVERY 4 3.0 SE | 59.045,92 | 2015 a 2024 por Reprodução
BMW 528 I | 60.306,70 | 2015 a 2024 por Divulgação
LR DISCOVERY 4 3.0 SE | 83.261,95 | 2015 a 2024 por Reprodução
Porche 911 Carrera | 90.943,73 | 2023 e 2024 por Divulgação
TOYOTA HILUX SWSRXAF4D | 99.574,19 | 2018 a 2024 por Reprodução
BMW 435I Coupe | 115.584,06 | 2015 a 2024 por Auto Esporte
FERRARI F12 Berlineta | 128.822,33 | 2024 por Reprodução
LR Range Rover SPT 3.0 TD HSE | 178.762,92 | 2018 a 2024 por Divulgação
Como consultar o débito

O valor do IPVA pode ser consultado online no portal da Secretaria da Fazenda estadual. Débitos inscritos na dívida ativa são tratados pela Procuradoria-Geral do Estado, mas quem paga rapidamente evita complicações legais e financeiras.

Confira o IPVA dos 10 carros mais caros da Bahia

Lamborghini Aventad SVJ - Valor venal: R$ 6,8 milhões - IPVA: 171 mil por Divulgação
Ferrari Purosangue - Valor venal: R$ 6,6 milhões - IPVA: 166 mil por Divulgação
Lamborghini Huracan - Valor venal: R$ 4 milhões - IPVA: 101 mil por Divulgação
Ferrari F8 Spider - Valor venal: R$ 4 milhões - IPVA: 100 mil por Divulgação
Ferrari F8 Tributo - Valor venal: R$ 4 milhões - IPVA: 100 mil por Divulgação
Lamborhini Huracan EVO - Valor venal: R$ 3,6 milhões - IPVA: 91,7 mil por Divulgação
Ferrari 488 Spider - Valor venal: R$ 3 milhões - IPVA: 75 mil por Divulgação
Ferrari 488 Pista - Valor venal: R$ 2,9 milhões - IPVA: 74 mil por Divulgação
Ferrari Portofino M - Valor venal: R$ 2,7 milhões - IPVA: 69 mil por Divulgação
Ferrari FF - Valor venal: R$ 2,6 milhões - IPVA: 66 mil por Divulgação
Alguns estados oferecem programas de renegociação de dívidas, com descontos e parcelamentos.

Segundo Claudia Yoshinaga, coordenadora do Centro de Estudos em Finanças da FGV EAESP, “É melhor alguém pagar, ainda que seja com algum tipo de desconto, do que ser um devedor eterno da fazenda, e o governo nunca ver a cor do dinheiro", contou ao UOL.

Programas estaduais de negociação

Em São Paulo, o programa Acordo Paulista permite quitar débitos com até 75% de desconto sobre multas, juros e honorários, parcelando em até 120 vezes. O prazo de adesão é 27 de fevereiro de 2026.

Na Bahia, o Refis IPVA oferece até 95% de desconto em multas e juros, com parcelamento em até três vezes.

O Piauí também mantém o Refis anual, com redução de até 95% em multas e juros.

No Paraná, o Regulariza Paraná reduz 95% da multa e 60% dos juros para pagamento à vista, até 25 de fevereiro.

Goiás possui o programa Negocie Já, com descontos de até 99% para pagamento à vista e 90% no parcelamento, com prazo até 31 de julho.

Já Santa Catarina planeja condições especiais com descontos de 75% a 90%, mas não permite parcelamento.

Assim como outros estados, Minas Gerais oferece um programa permanente de parcelamento.

Quem não consegue negociar também pode recorrer a empresas que quitam o débito à vista junto ao estado e cobram o valor em parcelas acrescidas de juros, semelhante a um empréstimo.

