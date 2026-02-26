AUTOMOTOR

IPVA atrasado gera multa: veja como negociar dívida e regularizar atraso

Evitar juros altos do IPVA é possível usando programas de renegociação estaduais, que muitas vezes oferecem descontos acima de 70%

Publicado em 26 de fevereiro de 2026

Controlar pagamentos com lembretes ou reservas de 13º salário ajuda a manter impostos em dia e evitar restrições financeiras Crédito: Freepik

O prazo de pagamento do IPVA 2026 terminou em fevereiro para quem não parcelou o imposto. O atraso gera multa diária de 0,33%, limitada a 20% do valor, além de juros calculados pela taxa Selic, atualmente em 15%.

Em entrevista ao UOL, João Eloi Olenike, presidente-executivo do IBPT, alerta que quitar o débito rapidamente evita custos altos. Atrasos prolongados podem levar à inscrição na dívida ativa, prejudicando o crédito e dificultando operações financeiras.



Como consultar o débito

O valor do IPVA pode ser consultado online no portal da Secretaria da Fazenda estadual. Débitos inscritos na dívida ativa são tratados pela Procuradoria-Geral do Estado, mas quem paga rapidamente evita complicações legais e financeiras.



Alguns estados oferecem programas de renegociação de dívidas, com descontos e parcelamentos.

Segundo Claudia Yoshinaga, coordenadora do Centro de Estudos em Finanças da FGV EAESP, “É melhor alguém pagar, ainda que seja com algum tipo de desconto, do que ser um devedor eterno da fazenda, e o governo nunca ver a cor do dinheiro", contou ao UOL.

Programas estaduais de negociação

Em São Paulo, o programa Acordo Paulista permite quitar débitos com até 75% de desconto sobre multas, juros e honorários, parcelando em até 120 vezes. O prazo de adesão é 27 de fevereiro de 2026.

Na Bahia, o Refis IPVA oferece até 95% de desconto em multas e juros, com parcelamento em até três vezes.

O Piauí também mantém o Refis anual, com redução de até 95% em multas e juros.

No Paraná, o Regulariza Paraná reduz 95% da multa e 60% dos juros para pagamento à vista, até 25 de fevereiro.

Goiás possui o programa Negocie Já, com descontos de até 99% para pagamento à vista e 90% no parcelamento, com prazo até 31 de julho.

Já Santa Catarina planeja condições especiais com descontos de 75% a 90%, mas não permite parcelamento.

Assim como outros estados, Minas Gerais oferece um programa permanente de parcelamento.

Quem não consegue negociar também pode recorrer a empresas que quitam o débito à vista junto ao estado e cobram o valor em parcelas acrescidas de juros, semelhante a um empréstimo.

Consequências do atraso

Após a inscrição na dívida ativa, o nome do contribuinte pode entrar no Cadin, SPC e Serasa. Isso dificulta empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e contratos, como aluguel de imóveis.

O IPVA atrasado também impede o licenciamento do veículo. Sem o documento, o carro circula de forma irregular, configurando infração gravíssima, com sete pontos na carteira, multa e risco de remoção.

Dicas para pagar em dia

Para não se enrolar com os impostos, João Eloi Olenike recomenda reservar um pedaço do 13º salário logo no começo do ano.