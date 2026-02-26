BBB 26 terá Paredão Falso e Quarto Secreto; entenda como será a dinâmica da semana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 14:48
Em entrada ao vivo na programação da TV Globo nesta quinta-feira (26), Tadeu Schmidt explicou passo a passo o que aguarda os confinados, e o público também.
A disputa pelo comando da casa começa com uma etapa classificatória exibida no Globoplay. Já a fase final acontece à noite, ao vivo. Ou seja, o suspense vai durar o dia inteiro até a definição do novo Líder.
Na sexta-feira, a casa encara uma dinâmica inédita chamada “O Exilado”. Os participantes serão divididos em dois grupos, e quem sobrar vai morar do lado de fora da casa.
Mas calma que complica: no sábado tem Prova do Anjo normalmente. Já à noite, durante o programa ao vivo, o jogador que estiver no exílio ganha o poder de emparedar alguém. A pessoa indicada troca de lugar com ele e passa a viver isolada.
No domingo (1), acontece a formação do Paredão mas com um detalhe crucial: ninguém será eliminado de verdade.
Dinâmica da semana no BBB 26
Com isso, forma-se um Paredão triplo. Só que, desta vez, o público não vota para eliminar. A votação será para escolher quem vai para o Quarto Secreto.
Na terça-feira (3), o programa terá todos os elementos de uma eliminação tradicional: discurso, despedida e saída pela porta principal. Mas é tudo encenação.
O escolhido pelo público será levado ao Quarto Secreto, onde poderá acompanhar tudo o que acontece na casa sem ser visto. Depois, retorna imune e com informações privilegiadas que podem bagunçar alianças e estratégias.