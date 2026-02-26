Acesse sua conta
BBB 26 terá Paredão Falso e Quarto Secreto; entenda como será a dinâmica da semana

Tadeu Schmidt detalhou ao vivo a semana decisiva do Big Brother Brasil 26

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 14:48

Tadeu Schmidt Crédito: Reprodução/TV Globo 

Em entrada ao vivo na programação da TV Globo nesta quinta-feira (26), Tadeu Schmidt explicou passo a passo o que aguarda os confinados, e o público também.

A disputa pelo comando da casa começa com uma etapa classificatória exibida no Globoplay. Já a fase final acontece à noite, ao vivo. Ou seja, o suspense vai durar o dia inteiro até a definição do novo Líder.

Na sexta-feira, a casa encara uma dinâmica inédita chamada “O Exilado”. Os participantes serão divididos em dois grupos, e quem sobrar vai morar do lado de fora da casa.

Mas calma que complica: no sábado tem Prova do Anjo normalmente. Já à noite, durante o programa ao vivo, o jogador que estiver no exílio ganha o poder de emparedar alguém. A pessoa indicada troca de lugar com ele e passa a viver isolada.

  • Formação do Paredão Falso

No domingo (1), acontece a formação do Paredão mas com um detalhe crucial: ninguém será eliminado de verdade.

Dinâmica da semana no BBB 26

1 de 2
Dinâmica da semana no BBB 26 tem Paredão Falso por Divulgação

  • A dinâmica será assim:

  • Um participante (ou dois) imunizado pelo Anjo, caso ele abra mão do vídeo da família para garantir uma imunidade extra;
  • Um emparedado indicado pelo Exilado;
  • Um indicado pelo Líder;
  • O mais votado pela casa;
  • O indicado pelo Líder ainda terá direito a Contragolpe;
  • Três participantes disputam a Prova Bate e Volta, e um se salva.

Com isso, forma-se um Paredão triplo. Só que, desta vez, o público não vota para eliminar. A votação será para escolher quem vai para o Quarto Secreto.

Na terça-feira (3), o programa terá todos os elementos de uma eliminação tradicional: discurso, despedida e saída pela porta principal. Mas é tudo encenação.

O escolhido pelo público será levado ao Quarto Secreto, onde poderá acompanhar tudo o que acontece na casa sem ser visto. Depois, retorna imune e com informações privilegiadas que podem bagunçar alianças e estratégias.

Tags:

Bbb tv Globo Globo Reality Show Reality bbb 26 big Brother Brasil

