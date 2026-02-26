Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Coca-Cola lança latinha especial que grita 'gol'; veja como funciona

Edição limitada troca o tradicional som da abertura por áudio de torcida e distribui prêmios instantâneos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 13:25

Coca-Cola lança latinha especial que grita 'gol' Crédito: Divulgação 

Se você já sente aquele arrepio só de pensar em Copa do Mundo, prepare-se: a Coca-Cola decidiu transformar o simples ato de abrir uma lata em um momento digno de arquibancada lotada.

A partir desta sexta-feira (13), parte das embalagens da marca chega ao mercado com uma surpresa sonora. No lugar do tradicional barulho do gás escapando, algumas latas de edição limitada reproduzem um animado grito de gol assim que são abertas. A ação faz parte da campanha “Concorra à sua vaga no jogo”, criada para celebrar a chegada do ano da Copa do Mundo da FIFA 2026.

Leia mais

Imagem - Jonas Brothers no Brasil em 2026: Veja data, local e quando começa a venda de ingressos

Jonas Brothers no Brasil em 2026: Veja data, local e quando começa a venda de ingressos

Imagem - Marcelo Sangalo emociona fãs com mensagem para Ivete após internação

Marcelo Sangalo emociona fãs com mensagem para Ivete após internação

Imagem - Família dos Mamonas Assassinas explica decisão de transformar cinzas em árvores após 30 anos

Família dos Mamonas Assassinas explica decisão de transformar cinzas em árvores após 30 anos

Além do efeito surpresa, algumas dessas unidades premiadas garantem R$ 5 mil na hora. O áudio festivo funciona como aviso imediato de que o consumidor foi contemplado. Mas não é só isso. A promoção também envolve outras marcas do portfólio, como Fanta e Sprite, que participam com embalagens identificadas por tampas e anéis verdes.

  • Como concorrer aos prêmios

Para entrar na disputa, é preciso ficar atento à embalagem. No interior da tampa ou do lacre das latas participantes, há um código. Basta cadastrá-lo no WhatsApp oficial da promoção para receber um número da sorte.

Fábrica da Coca-Cola

Fábrica da Coca-Cola por Reprodução
Fábrica da Coca-Cola por Reprodução
Fábrica da Coca-Cola por Reprodução
Fábrica da Coca-Cola por Reprodução
Fábrica da Coca-Cola por Reprodução
Fábrica da Coca-Cola por Reprodução
Fábrica da Coca-Cola por Reprodução
1 de 7
Fábrica da Coca-Cola por Reprodução

  • Com isso, você passa a concorrer a:

  • Viagens para assistir aos jogos da Copa do Mundo de 2026;
  • Prêmios instantâneos, como TVs e consoles de videogame;
  • Outras recompensas distribuídas ao longo da campanha.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Coca-Cola lança nova versão 'triplo zero' e promete fórmula mais 'limpa'; veja

Instituto Coca-Cola Brasil abre 45 mil vagas gratuitas para capacitação de jovens

Pepsi 'rouba' urso polar da Coca-Cola em nova propaganda: 'Hora de se libertar'

Os sorteios acontecem mensalmente, e parte dos prêmios pode ser descoberta imediatamente após o cadastro.

Em tempos de excesso de estímulos digitais, a marca aposta no ponto de venda e na própria embalagem como protagonista. A ideia é despertar curiosidade e criar engajamento orgânico a partir de algo físico e sensorial.

Leia mais

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (26) para ganhar dinheiro

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (26) para ganhar dinheiro

Imagem - 'Um covarde que me maltratava': Figurante de 'Grey's Anatomy' detona Eric Dane após morte do ator

'Um covarde que me maltratava': Figurante de 'Grey's Anatomy' detona Eric Dane após morte do ator

Imagem - Por onde anda Valeria Zoppello? Veja como vive a ex-noiva de Dinho, dos Mamonas Assassinas

Por onde anda Valeria Zoppello? Veja como vive a ex-noiva de Dinho, dos Mamonas Assassinas

Tags:

Copa do Mundo Promoção Refrigerante Coca-cola

Mais recentes

Imagem - Chega ao limite: 3 signos encerram um ciclo de sofrimento hoje (26 de fevereiro)

Chega ao limite: 3 signos encerram um ciclo de sofrimento hoje (26 de fevereiro)
Imagem - Jonas Brothers no Brasil em 2026: Veja data, local e quando começa a venda de ingressos

Jonas Brothers no Brasil em 2026: Veja data, local e quando começa a venda de ingressos
Imagem - China constrói 'Grande Muralha' verde com bilhões de árvores e muda clima de deserto

China constrói 'Grande Muralha' verde com bilhões de árvores e muda clima de deserto

MAIS LIDAS

Imagem - Entenda doença que fez Ivete Sangalo 'apagar' e cair no banheiro
01

Entenda doença que fez Ivete Sangalo 'apagar' e cair no banheiro

Imagem - Vendedora de joalheria morta a facada pelo ex enquanto trabalhava já tinha medida protetiva contra ele
02

Vendedora de joalheria morta a facada pelo ex enquanto trabalhava já tinha medida protetiva contra ele

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos
03

Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos

Imagem - Juíza aposentada que reclamou que magistrados pagam pela próprio café recebeu R$ 113 mil em dezembro
04

Juíza aposentada que reclamou que magistrados pagam pela próprio café recebeu R$ 113 mil em dezembro