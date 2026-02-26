NOVIDADE

Coca-Cola lança latinha especial que grita 'gol'; veja como funciona

Edição limitada troca o tradicional som da abertura por áudio de torcida e distribui prêmios instantâneos

26 de fevereiro de 2026

Se você já sente aquele arrepio só de pensar em Copa do Mundo, prepare-se: a Coca-Cola decidiu transformar o simples ato de abrir uma lata em um momento digno de arquibancada lotada.

A partir desta sexta-feira (13), parte das embalagens da marca chega ao mercado com uma surpresa sonora. No lugar do tradicional barulho do gás escapando, algumas latas de edição limitada reproduzem um animado grito de gol assim que são abertas. A ação faz parte da campanha “Concorra à sua vaga no jogo”, criada para celebrar a chegada do ano da Copa do Mundo da FIFA 2026.

Além do efeito surpresa, algumas dessas unidades premiadas garantem R$ 5 mil na hora. O áudio festivo funciona como aviso imediato de que o consumidor foi contemplado. Mas não é só isso. A promoção também envolve outras marcas do portfólio, como Fanta e Sprite, que participam com embalagens identificadas por tampas e anéis verdes.

Como concorrer aos prêmios

Para entrar na disputa, é preciso ficar atento à embalagem. No interior da tampa ou do lacre das latas participantes, há um código. Basta cadastrá-lo no WhatsApp oficial da promoção para receber um número da sorte.

Com isso, você passa a concorrer a:

Viagens para assistir aos jogos da Copa do Mundo de 2026;

Prêmios instantâneos, como TVs e consoles de videogame;

Outras recompensas distribuídas ao longo da campanha.

Os sorteios acontecem mensalmente, e parte dos prêmios pode ser descoberta imediatamente após o cadastro.