Coca-Cola lança latinha especial que grita 'gol'; veja como funciona

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 13:25
Se você já sente aquele arrepio só de pensar em Copa do Mundo, prepare-se: a Coca-Cola decidiu transformar o simples ato de abrir uma lata em um momento digno de arquibancada lotada.
A partir desta sexta-feira (13), parte das embalagens da marca chega ao mercado com uma surpresa sonora. No lugar do tradicional barulho do gás escapando, algumas latas de edição limitada reproduzem um animado grito de gol assim que são abertas. A ação faz parte da campanha “Concorra à sua vaga no jogo”, criada para celebrar a chegada do ano da Copa do Mundo da FIFA 2026.
Além do efeito surpresa, algumas dessas unidades premiadas garantem R$ 5 mil na hora. O áudio festivo funciona como aviso imediato de que o consumidor foi contemplado. Mas não é só isso. A promoção também envolve outras marcas do portfólio, como Fanta e Sprite, que participam com embalagens identificadas por tampas e anéis verdes.
Para entrar na disputa, é preciso ficar atento à embalagem. No interior da tampa ou do lacre das latas participantes, há um código. Basta cadastrá-lo no WhatsApp oficial da promoção para receber um número da sorte.
Fábrica da Coca-Cola
Os sorteios acontecem mensalmente, e parte dos prêmios pode ser descoberta imediatamente após o cadastro.
Em tempos de excesso de estímulos digitais, a marca aposta no ponto de venda e na própria embalagem como protagonista. A ideia é despertar curiosidade e criar engajamento orgânico a partir de algo físico e sensorial.