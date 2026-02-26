Acesse sua conta
Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (26) para ganhar dinheiro

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

A enSe você acordou sentindo que o ar está mais ‘pesado’, mas de um jeito acolhedor, a astrologia explica. Nesta quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026, a Lua deixa a agitação de Gêmeos para trás e entra no signo de Câncer. Sabe o que isso significa? A Lua está ‘em casa’, onde ela manda em tudo e potencializa nossa intuição ao nível máximo.

Com o Sol em Peixes e a Lua em Câncer, estamos mergulhados no elemento Água. É o dia do ‘sentir’. Aquela numeração que vem à mente enquanto você toma café ou aquele palpite que parece um sussurro emocional não devem ser ignorados. Esqueça a lógica fria por um momento; hoje, ganha quem confia no coração e na proteção das suas raízes.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    • A vontade hoje é de ficar no seu ‘ninho’. O foco sai da correria e vai para a família e a casa. No trabalho, quem atua de home office vai render muito mais. No amor, prefira o aconchego do sofá a qualquer festa badalada.
  • Números da sorte: 4, 22, 40

  • Touro (20/04 a 20/05)
    Suas palavras ganham um tom doce e protetor, excelente para resolver conflitos. No trabalho, sua empatia será a chave para fechar bons acordos em reuniões. É um dia de falar e ouvir com total sinceridade.
  • Números da sorte: 3, 15, 33

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Depois da agitação, agora você busca terra firme. O foco é na segurança material. Bom dia para organizar as contas da casa e pensar em investimentos que protejam o seu futuro a longo prazo.
  • Números da Sorte: 6, 24, 51

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    A Lua chegou no seu signo e você está brilhando! Seu magnetismo está suave, atraindo as pessoas que buscam afeto real. No trabalho, siga o seu "feeling"; se algo parece bom demais para ser verdade, sua intuição te dirá.
  • Números da sorte: 2, 11, 29

  • Leão (23/07 a 22/08)
    Hoje o dia pede recolhimento. Não é hora de grandes palcos, mas de agir nos bastidores. Finalize o que está pendente em segredo e planeje seus próximos passos sem contar para ninguém.
  • Números da sorte: 9, 18, 57

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    O apoio que você precisa pode vir de um amigo querido. O clima é de união e pertencimento. No trabalho, projetos que visam o bem-estar das pessoas ou grupos sociais estão muito favorecidos.
  • Números da sorte: 7, 25, 43

  • Libra (23/09 a 22/10)
    Sua dedicação profissional será notada pelos superiores. Mesmo que as obrigações pesem um pouco, mostre que você é o porto seguro da equipe. O foco está em construir o futuro com responsabilidade.
  • Números da sorte: 10, 28, 60

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    A Lua em um signo amigo abre portas para conexões de alma. Ótimo dia para planejar viagens ou se aprofundar em estudos. Sua visão estratégica é guiada por uma intuição poderosa que beira a premonição.
  • Números da sorte: 5, 17, 38

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Clima de transformação profunda. É o dia de perdoar e deixar ir o que machuca no relacionamento. No lado financeiro, você terá faro para resolver questões de heranças, taxas ou finanças de terceiros.
  • Números da sorte: 8, 26, 44

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    A Lua no seu signo oposto foca tudo no parceiro ou sócio. Deixe o orgulho de lado e aprenda a receber cuidado. No trabalho, a parceria e a cooperação trarão resultados muito melhores do que o esforço solitário.
  • Números da sorte: 1, 13, 31

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    • O amor se prova nos pequenos detalhes da rotina. Ajudar o outro em uma tarefa chata será visto como uma grande declaração. No trabalho, deixe seu ambiente mais acolhedor para que a produtividade flua melhor.
  • Números da sorte: 12, 30, 48

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Com a Lua em signo amigo, sua criatividade transborda. No amor, os sentimentos fluem como música. Se você trabalha com lazer ou artes, prepare-se para um sopro de sorte e inspiração.
  • Números da sorte: 7, 14, 36

