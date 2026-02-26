ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (26) para ganhar dinheiro

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

A enSe você acordou sentindo que o ar está mais ‘pesado’, mas de um jeito acolhedor, a astrologia explica. Nesta quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026, a Lua deixa a agitação de Gêmeos para trás e entra no signo de Câncer. Sabe o que isso significa? A Lua está ‘em casa’, onde ela manda em tudo e potencializa nossa intuição ao nível máximo.

Com o Sol em Peixes e a Lua em Câncer, estamos mergulhados no elemento Água. É o dia do ‘sentir’. Aquela numeração que vem à mente enquanto você toma café ou aquele palpite que parece um sussurro emocional não devem ser ignorados. Esqueça a lógica fria por um momento; hoje, ganha quem confia no coração e na proteção das suas raízes.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)



A vontade hoje é de ficar no seu ‘ninho’. O foco sai da correria e vai para a família e a casa. No trabalho, quem atua de home office vai render muito mais. No amor, prefira o aconchego do sofá a qualquer festa badalada. Números da sorte: 4, 22, 40

Touro (20/04 a 20/05)

Suas palavras ganham um tom doce e protetor, excelente para resolver conflitos. No trabalho, sua empatia será a chave para fechar bons acordos em reuniões. É um dia de falar e ouvir com total sinceridade.

Suas palavras ganham um tom doce e protetor, excelente para resolver conflitos. No trabalho, sua empatia será a chave para fechar bons acordos em reuniões. É um dia de falar e ouvir com total sinceridade. Números da sorte: 3, 15, 33

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Depois da agitação, agora você busca terra firme. O foco é na segurança material. Bom dia para organizar as contas da casa e pensar em investimentos que protejam o seu futuro a longo prazo.

Depois da agitação, agora você busca terra firme. O foco é na segurança material. Bom dia para organizar as contas da casa e pensar em investimentos que protejam o seu futuro a longo prazo. Números da Sorte: 6, 24, 51



Câncer (21/06 a 22/07)

A Lua chegou no seu signo e você está brilhando! Seu magnetismo está suave, atraindo as pessoas que buscam afeto real. No trabalho, siga o seu "feeling"; se algo parece bom demais para ser verdade, sua intuição te dirá.



A Lua chegou no seu signo e você está brilhando! Seu magnetismo está suave, atraindo as pessoas que buscam afeto real. No trabalho, siga o seu "feeling"; se algo parece bom demais para ser verdade, sua intuição te dirá. Números da sorte: 2, 11, 29

Leão (23/07 a 22/08)

Hoje o dia pede recolhimento. Não é hora de grandes palcos, mas de agir nos bastidores. Finalize o que está pendente em segredo e planeje seus próximos passos sem contar para ninguém.

Hoje o dia pede recolhimento. Não é hora de grandes palcos, mas de agir nos bastidores. Finalize o que está pendente em segredo e planeje seus próximos passos sem contar para ninguém. Números da sorte: 9, 18, 57

Virgem (23/08 a 22/09)

O apoio que você precisa pode vir de um amigo querido. O clima é de união e pertencimento. No trabalho, projetos que visam o bem-estar das pessoas ou grupos sociais estão muito favorecidos.



O apoio que você precisa pode vir de um amigo querido. O clima é de união e pertencimento. No trabalho, projetos que visam o bem-estar das pessoas ou grupos sociais estão muito favorecidos. Números da sorte: 7, 25, 43

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra (23/09 a 22/10)

Sua dedicação profissional será notada pelos superiores. Mesmo que as obrigações pesem um pouco, mostre que você é o porto seguro da equipe. O foco está em construir o futuro com responsabilidade.



Sua dedicação profissional será notada pelos superiores. Mesmo que as obrigações pesem um pouco, mostre que você é o porto seguro da equipe. O foco está em construir o futuro com responsabilidade. Números da sorte: 10, 28, 60

Escorpião (23/10 a 21/11)

A Lua em um signo amigo abre portas para conexões de alma. Ótimo dia para planejar viagens ou se aprofundar em estudos. Sua visão estratégica é guiada por uma intuição poderosa que beira a premonição.



A Lua em um signo amigo abre portas para conexões de alma. Ótimo dia para planejar viagens ou se aprofundar em estudos. Sua visão estratégica é guiada por uma intuição poderosa que beira a premonição. Números da sorte: 5, 17, 38



O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Sagitário (22/11 a 21/12)

Clima de transformação profunda. É o dia de perdoar e deixar ir o que machuca no relacionamento. No lado financeiro, você terá faro para resolver questões de heranças, taxas ou finanças de terceiros.

Clima de transformação profunda. É o dia de perdoar e deixar ir o que machuca no relacionamento. No lado financeiro, você terá faro para resolver questões de heranças, taxas ou finanças de terceiros. Números da sorte: 8, 26, 44

Capricórnio (22/12 a 20/01)

A Lua no seu signo oposto foca tudo no parceiro ou sócio. Deixe o orgulho de lado e aprenda a receber cuidado. No trabalho, a parceria e a cooperação trarão resultados muito melhores do que o esforço solitário.



A Lua no seu signo oposto foca tudo no parceiro ou sócio. Deixe o orgulho de lado e aprenda a receber cuidado. No trabalho, a parceria e a cooperação trarão resultados muito melhores do que o esforço solitário. Números da sorte: 1, 13, 31

A criança de cada signo 1 de 13

Aquário (20/01 a 18/02)



O amor se prova nos pequenos detalhes da rotina. Ajudar o outro em uma tarefa chata será visto como uma grande declaração. No trabalho, deixe seu ambiente mais acolhedor para que a produtividade flua melhor. Números da sorte: 12, 30, 48