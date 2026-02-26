Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (26) para ganhar dinheiro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 06:00
A enSe você acordou sentindo que o ar está mais ‘pesado’, mas de um jeito acolhedor, a astrologia explica. Nesta quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026, a Lua deixa a agitação de Gêmeos para trás e entra no signo de Câncer. Sabe o que isso significa? A Lua está ‘em casa’, onde ela manda em tudo e potencializa nossa intuição ao nível máximo.
Com o Sol em Peixes e a Lua em Câncer, estamos mergulhados no elemento Água. É o dia do ‘sentir’. Aquela numeração que vem à mente enquanto você toma café ou aquele palpite que parece um sussurro emocional não devem ser ignorados. Esqueça a lógica fria por um momento; hoje, ganha quem confia no coração e na proteção das suas raízes.
