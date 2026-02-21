Acesse sua conta
Tudo finalmente começa a se encaixar para esses 5 signos antes do fim de fevereiro de 2026

Depois de meses de espera, ajustes dolorosos e sensação de atraso, a vida começa a andar para frente e deixa claro quem entra em uma nova fase

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 18:00

Signos e felicidade
Signos e felicidade Crédito: Imagem criada por IA

Antes de fevereiro chegar ao fim, algo muda de forma definitiva para cinco signos. Ciclos longos se encerram, pendências emocionais e práticas encontram solução e a sensação de estar parado dá lugar a clareza e direção. Pode até parecer intenso no início, mas o resultado é libertador. Esses signos começam a perceber que não estão mais reagindo à vida, estão conduzindo a própria história. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Fevereiro encerra uma fase de confusão interna e inicia um período de reconstrução poderosa. Você se afasta do que limita, redefine prioridades e começa a estruturar sonhos de forma concreta. A vida social se expande, novas conexões surgem e oportunidades aparecem quando você se mostra.

Dica cósmica: Recomeçar também é um ato de coragem.

Filmes para o signo de Áries

Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução
Creed: Nascido para Lutar – Superação, desafio e espírito competitivo por Reprodução
Mad Max: Estrada da Fúria – Ação intensa, decisões impulsivas e liderança na marra por Reprodução
Kill Bill – Vingança movida por pura força de vontade por Reprodução
Rocky – Persistência e desejo de vencer por Reprodução
Corações de Ferro – Impulsividade e bravura em situações extremas por Reprodução
300 – Coragem extrema e liderança guerreira por Reprodução
Velozes e Furiosos – Velocidade, risco e atitude por Reprodução
Top Gun: Maverick – Adrenalina, ego e desafios constantes por Reprodução
John Wick – Ação direta, sem rodeios por Reprodução
1 de 10
Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução

Gêmeos: A área profissional passa por uma virada clara. Reconhecimento, respostas e avanços substituem atrasos e frustrações recentes. O que você decide mover agora tende a dar resultado, trazendo segurança e motivação. A sensação é de finalmente ser visto e valorizado.

Dica cósmica: Insista no que você sabe que merece.

Filmes para o signo de Gêmeos

Prenda-me Se For Capaz – Versatilidade e improviso por Reprodução
O Grande Truque – Dualidade, jogos mentais e surpresas por Reprodução
Pulp Fiction – Narrativa fragmentada e diálogos icônicos por Reprodução
Meninas Malvadas – Dinâmica social e comunicação afiada por Reprodução
O Lobo de Wall Street – Verbo afiado e mente inquieta por Reprodução
Corra! – Leitura social rápida e tensão intelectual por Reprodução
Sherlock Holmes – Agilidade intelectual constante por Reprodução
Scott Pilgrim Contra o Mundo – Ritmo veloz e linguagem moderna por Reprodução
As Golpistas – Inteligência verbal e adaptação por Reprodução
Birdman – Fluxo de pensamento acelerado por Reprodução
1 de 10
Prenda-me Se For Capaz – Versatilidade e improviso por Reprodução

Libra: Depois de um começo de ano mais confuso, tudo começa a se alinhar, especialmente no campo afetivo. Conexões importantes ganham força e há sensação de destino, de encontro certo no momento certo. Criatividade e sorte também se manifestam, ajudando você a construir algo que vinha sendo apenas ideia.

Dica cósmica: Confie nos vínculos que surgem agora.

Filmes para o signo de Libra

La La Land – Amor versus carreira por Reprodução
Antes do Amanhecer – Conexão e diálogo por Reprodução
Histórias de um Casamento – Relações e justiça emocional por Reprodução
Orgulho e Preconceito – Romance e equilíbrio por Reprodução
Closer – Conflitos afetivos complexos por Reprodução
Azul é a Cor Mais Quente – Amor intenso e dilemas por Reprodução
Amor à Flor da Pele – Elegância emocional por Reprodução
Match Point – Escolhas e consequências por Reprodução
O Grande Hotel Budapeste – Estética e harmonia visual por Reprodução
Carol – Amor, estética e sensibilidade por Reprodução
1 de 10
La La Land – Amor versus carreira por Reprodução

Aquário: As peças se encaixam principalmente nas relações e na forma como você lida com escolhas importantes. O que antes gerava confusão agora ganha clareza, e você passa a entender melhor o que quer, o que aceita e o que não faz mais sentido manter. Também há melhora na forma como administra dinheiro e energia.

Dica cósmica: Escolher com consciência muda tudo.

Filmes para o signo de Aquário

Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução
Laranja Mecânica – Ruptura social por Reprodução
A Chegada – Comunicação fora do óbvio por Reprodução
Ela – Tecnologia e afeto por Reprodução
Blade Runner 2049 – Futuro e identidade por Reprodução
Donnie Darko – Pensamento alternativo por Reprodução
Ex Machina – Tecnologia e ética por Reprodução
Interestelar – Futuro e humanidade por Reprodução
Não Olhe para Cima – Crítica social e visão coletiva por Reprodução
Moonlight – Identidade fora de padrões por Reprodução
1 de 10
Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução

Peixes: Fevereiro marca um ponto de virada emocional profundo. Lições difíceis ficam para trás, o peso diminui e a vida começa a fluir com mais leveza. Relacionamentos entram em um momento mais harmônico, seja com alguém novo ou dentro de uma relação já existente. Você sente que finalmente pode respirar e confiar novamente.

Dica cósmica: Permita-se viver sem carregar o passado.

Filmes para o signo de Peixes

As Aventuras de Pi - Espiritualidade e imaginação por Reprodução
Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças – Emoção e memória por Reprodução
O Fabuloso Destino de Amélie Poulain – Delicadeza, imaginação e afeto por Reprodução
Ela - Amor idealizado por Reprodução
Amor Além da Vida – Sensibilidade extrema por Reprodução
Me Chame Pelo Seu Nome – Emoção pura por Reprodução
As Vantagens de Ser Invisível – Empatia e sentimento por Reprodução
O Curioso Caso de Benjamin Button – Tempo e sensibilidade por Reprodução
O Labirinto do Fauno – Fantasia e dor por Reprodução
A Forma da Água – Amor sensível e simbólico por Reprodução
1 de 10
As Aventuras de Pi - Espiritualidade e imaginação por Reprodução

Tags:

Signo Áries Gêmeos Libra Aquário Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

