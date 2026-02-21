ASTROLOGIA

Tudo finalmente começa a se encaixar para esses 5 signos antes do fim de fevereiro de 2026

Depois de meses de espera, ajustes dolorosos e sensação de atraso, a vida começa a andar para frente e deixa claro quem entra em uma nova fase

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 18:00

Antes de fevereiro chegar ao fim, algo muda de forma definitiva para cinco signos. Ciclos longos se encerram, pendências emocionais e práticas encontram solução e a sensação de estar parado dá lugar a clareza e direção. Pode até parecer intenso no início, mas o resultado é libertador. Esses signos começam a perceber que não estão mais reagindo à vida, estão conduzindo a própria história. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Fevereiro encerra uma fase de confusão interna e inicia um período de reconstrução poderosa. Você se afasta do que limita, redefine prioridades e começa a estruturar sonhos de forma concreta. A vida social se expande, novas conexões surgem e oportunidades aparecem quando você se mostra.

Dica cósmica: Recomeçar também é um ato de coragem.

Gêmeos: A área profissional passa por uma virada clara. Reconhecimento, respostas e avanços substituem atrasos e frustrações recentes. O que você decide mover agora tende a dar resultado, trazendo segurança e motivação. A sensação é de finalmente ser visto e valorizado.

Dica cósmica: Insista no que você sabe que merece.

Libra: Depois de um começo de ano mais confuso, tudo começa a se alinhar, especialmente no campo afetivo. Conexões importantes ganham força e há sensação de destino, de encontro certo no momento certo. Criatividade e sorte também se manifestam, ajudando você a construir algo que vinha sendo apenas ideia.

Dica cósmica: Confie nos vínculos que surgem agora.

Aquário: As peças se encaixam principalmente nas relações e na forma como você lida com escolhas importantes. O que antes gerava confusão agora ganha clareza, e você passa a entender melhor o que quer, o que aceita e o que não faz mais sentido manter. Também há melhora na forma como administra dinheiro e energia.

Dica cósmica: Escolher com consciência muda tudo.

Peixes: Fevereiro marca um ponto de virada emocional profundo. Lições difíceis ficam para trás, o peso diminui e a vida começa a fluir com mais leveza. Relacionamentos entram em um momento mais harmônico, seja com alguém novo ou dentro de uma relação já existente. Você sente que finalmente pode respirar e confiar novamente.

Dica cósmica: Permita-se viver sem carregar o passado.