Por onde anda Valeria Zoppello? Veja como vive a ex-noiva de Dinho, dos Mamonas Assassinas

Aos 51 anos, ex-modelo mora na Serra e administra orquidário

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 13:42

Valeria Zoppello, ex-namorada de Dinho Crédito: Reprodução

Nos anos 1990, quando os Mamonas Assassinas dominavam o país com humor irreverente e hits que atravessaram gerações, um rosto também chamava atenção ao lado da banda: o de Valeria Zoppello, então namorada e noiva, de Dinho.

Os dois viviam um relacionamento assumido e apareciam juntos com frequência. Pouco antes do trágico acidente aéreo que matou todos os integrantes do grupo, em 1996, o casal havia oficializado o noivado. A história acabou interrompida de forma abrupta, mas nunca foi esquecida pelos fãs.

Hoje, aos 51 anos, Valeria leva uma vida discreta na região da Serra, local marcado pela tragédia que encerrou a trajetória da banda. Longe da fama, ela se dedica principalmente ao orquidário que mantém, atividade que complementa sua renda. Ao longo dos anos, também trabalhou como atriz e chegou a atuar como piloto de automobilismo, mostrando que seguiu construindo novos caminhos.

Mesmo fora dos holofotes, ela mantém um perfil aberto nas redes sociais, onde reúne cerca de 160 mil seguidores. Não é raro que comentários façam referência ao passado com Dinho. Perguntas sobre o antigo relacionamento ainda aparecem, prova de que a memória do cantor segue viva para muita gente.

Valeria já deixou claro que guarda carinho pelas lembranças, mas que não vive presa ao luto. Em reflexões publicadas online, afirmou que a dor não pode ser eterna e que seguir em frente também é uma forma de honrar quem partiu. Segundo ela, recordar não significa deixar de viver.

Ela também rebateu rumores de que nunca mais teria encontrado o amor. Ao contrário, contou que viveu outros relacionamentos ao longo da vida. A decisão de não ter filhos, explicou, esteve ligada principalmente às escolhas profissionais, e não à perda do ex-noivo.