Globo prepara volta de 'Malhação' em formato inédito; saiba detalhes

Projeto já está em fase de testes de elenco

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 14:50

Malhação: Viva a Diferença
Malhação: Viva a Diferença Crédito: Divulgação

Uma das marcas mais emblemáticas da dramaturgia brasileira pode estar de volta, mas de um jeito que você talvez não espere. A TV Globo decidiu resgatar ‘Malhação’, fenômeno que marcou gerações desde os anos 1990, só que agora com foco total no ambiente digital.

A movimentação começou nos bastidores no fim de 2025, quando a proposta foi apresentada por Amauri Soares, diretor dos Estúdios Globo, durante uma comunicação interna para funcionários. A ideia avançou e já saiu do papel: testes com novos atores estão em andamento, inclusive com crianças, sinalizando que a reformulação será profunda e apostará em rostos inéditos.

Diferentemente do formato tradicional exibido na televisão aberta, a nova versão deve ser pensada especialmente para plataformas online, com episódios em modelo vertical e linguagem voltada para o consumo rápido nas redes sociais. A estratégia indica uma tentativa clara de aproximar a marca do público que hoje acompanha conteúdo majoritariamente pelo celular.

Relembre os casais icônicos de Malhação

TV Globo 60 anos: relembre os casais icônicos de Malhação por Divulgação/Globo
Touro (Roger Gobeth) e Érica (Samara Felippo) em Malhação por Divulgação/Globo
Henri Castelli e Juliana Silveira em Malhação 2002 por Divulgação/Globo
Juliana Didone e Guilherme Berenguer viveram Letícia e Gustavo em Malhação 2004 por Divulgação/Globo
Sérgio Hondjakoff e Daniele Suzuki em Malhação Múltipla Escolha, 2004 por Divulgação/Globo
Betina e Bernardo em Malhação por Divulgação/Globo
Mariana Rios e Jonatas Faro formaram um casal em Malhação (2007 a 2009) por Divulgação/Globo
Os personagens Cris ( Cristina Peres ) e Bernardo ( Fiuk ), em Malhação ID por Divulgação/Globo
Lia e Vitor em Malhação por Divulgação/Globo
Juliana Paiva e Rodrigo Simas viveram Fatinha e Bruno, o casal #BruTinha de 'Malhação' por Divulgação/Globo
Pedro (Rafael Vitti) e Karina (Isabella Santoni) darão primeiro beijo em 'Malhação - Sonhos' por Divulgação/Globo
Duca (Arthur Aguiar) e Bianca (Bruna Hamú) em 'Malhação - Sonhos' por Divulgação/Globo
Samantha (Giovanna Grigio) e Lica (Manoela Aliperti) em 'Malhação - Viva a Diferença' por Divulgação/Globo
Jade (Anaju Dorigon) e Cobra (Felipe Simas) em 'Malhação - Sonhos' por Divulgação/Globo
1 de 14
TV Globo 60 anos: relembre os casais icônicos de Malhação por Divulgação/Globo

Exibida originalmente de 1995 até 2022, Malhação foi responsável por lançar diversos atores que depois se tornaram protagonistas na teledramaturgia. O fim da produção, anunciado em 2020, marcou o encerramento de um ciclo de 25 anos e abriu espaço para reprises na faixa da tarde.

Internamente, há o entendimento de que a ausência da novela impactou também a renovação de talentos na emissora. Por isso, a nova aposta carrega um duplo objetivo: reconectar a Globo com o público jovem e voltar a ser a porta de novos nomes para a dramaturgia.

Tags:

tv Globo Globo Novela Televisão Malhação

