Globo prepara volta de 'Malhação' em formato inédito; saiba detalhes

Projeto já está em fase de testes de elenco

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 14:50

Malhação: Viva a Diferença Crédito: Divulgação

Uma das marcas mais emblemáticas da dramaturgia brasileira pode estar de volta, mas de um jeito que você talvez não espere. A TV Globo decidiu resgatar ‘Malhação’, fenômeno que marcou gerações desde os anos 1990, só que agora com foco total no ambiente digital.

A movimentação começou nos bastidores no fim de 2025, quando a proposta foi apresentada por Amauri Soares, diretor dos Estúdios Globo, durante uma comunicação interna para funcionários. A ideia avançou e já saiu do papel: testes com novos atores estão em andamento, inclusive com crianças, sinalizando que a reformulação será profunda e apostará em rostos inéditos.

Diferentemente do formato tradicional exibido na televisão aberta, a nova versão deve ser pensada especialmente para plataformas online, com episódios em modelo vertical e linguagem voltada para o consumo rápido nas redes sociais. A estratégia indica uma tentativa clara de aproximar a marca do público que hoje acompanha conteúdo majoritariamente pelo celular.

Exibida originalmente de 1995 até 2022, Malhação foi responsável por lançar diversos atores que depois se tornaram protagonistas na teledramaturgia. O fim da produção, anunciado em 2020, marcou o encerramento de um ciclo de 25 anos e abriu espaço para reprises na faixa da tarde.