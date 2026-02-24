Globo prepara volta de 'Malhação' em formato inédito; saiba detalhes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 14:50
Uma das marcas mais emblemáticas da dramaturgia brasileira pode estar de volta, mas de um jeito que você talvez não espere. A TV Globo decidiu resgatar ‘Malhação’, fenômeno que marcou gerações desde os anos 1990, só que agora com foco total no ambiente digital.
A movimentação começou nos bastidores no fim de 2025, quando a proposta foi apresentada por Amauri Soares, diretor dos Estúdios Globo, durante uma comunicação interna para funcionários. A ideia avançou e já saiu do papel: testes com novos atores estão em andamento, inclusive com crianças, sinalizando que a reformulação será profunda e apostará em rostos inéditos.
Diferentemente do formato tradicional exibido na televisão aberta, a nova versão deve ser pensada especialmente para plataformas online, com episódios em modelo vertical e linguagem voltada para o consumo rápido nas redes sociais. A estratégia indica uma tentativa clara de aproximar a marca do público que hoje acompanha conteúdo majoritariamente pelo celular.
Exibida originalmente de 1995 até 2022, Malhação foi responsável por lançar diversos atores que depois se tornaram protagonistas na teledramaturgia. O fim da produção, anunciado em 2020, marcou o encerramento de um ciclo de 25 anos e abriu espaço para reprises na faixa da tarde.
Internamente, há o entendimento de que a ausência da novela impactou também a renovação de talentos na emissora. Por isso, a nova aposta carrega um duplo objetivo: reconectar a Globo com o público jovem e voltar a ser a porta de novos nomes para a dramaturgia.