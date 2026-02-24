Acesse sua conta
Alívio no bolso: 3 signos descobrem como multiplicar ganhos e organizar as finanças nesta terça (24 de fevereiro)

A fase crescente estimula o aumento de renda através de ideias versáteis

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 16:16

Signos terão prosperidade e dinheiro virá de formas diferentes
Signos terão prosperidade e dinheiro virá de formas diferentes Crédito: Imagem gerada por IA

O meio da tarde traz um fôlego extra para quem está de olho na conta bancária. A Lua Crescente em Gêmeos é excelente para quem trabalha com vendas, comércio ou como freelancer, pois estimula a circulação de dinheiro e a criação de novas fontes de renda. Para Touro, o foco está na praticidade: é dia de negociar pagamentos, cobrar o que te devem ou aplicar aquela ideia versátil que pode aumentar seus ganhos mensais.

Já para Escorpião, a percepção estratégica está afiadíssima. Você conseguirá enxergar oportunidades de investimento ou parcerias financeiras que passariam despercebidas em dias comuns. É um bom momento para lidar com recursos de terceiros ou para fechar ciclos financeiros que não trazem mais retorno. A regra de ouro hoje é: diversificar para crescer.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Para todos os signos, o recado é evitar a estagnação. O dinheiro hoje gosta de movimento. Se você tem um produto para lançar ou um serviço para oferecer, use a agilidade da Lua em Gêmeos para fazer isso agora. A comunicação clara sobre seus preços e valores será o diferencial para fechar bons negócios. O universo favorece quem sabe negociar com leveza e inteligência.

Não se esqueça de organizar o fluxo de caixa. Com a mente acelerada, é fácil perder o controle de pequenos gastos. Use a energia produtiva de Capricórnio para manter a disciplina enquanto a Lua geminiana cuida da expansão. O alívio financeiro vem da ação combinada com a estratégia. O que você vai fazer hoje para garantir o seu lucro de amanhã?

