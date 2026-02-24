ASTROLOGIA

Alívio no bolso: 3 signos descobrem como multiplicar ganhos e organizar as finanças nesta terça (24 de fevereiro)

A fase crescente estimula o aumento de renda através de ideias versáteis

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 16:16

Signos terão prosperidade e dinheiro virá de formas diferentes Crédito: Imagem gerada por IA

O meio da tarde traz um fôlego extra para quem está de olho na conta bancária. A Lua Crescente em Gêmeos é excelente para quem trabalha com vendas, comércio ou como freelancer, pois estimula a circulação de dinheiro e a criação de novas fontes de renda. Para Touro, o foco está na praticidade: é dia de negociar pagamentos, cobrar o que te devem ou aplicar aquela ideia versátil que pode aumentar seus ganhos mensais.



Já para Escorpião, a percepção estratégica está afiadíssima. Você conseguirá enxergar oportunidades de investimento ou parcerias financeiras que passariam despercebidas em dias comuns. É um bom momento para lidar com recursos de terceiros ou para fechar ciclos financeiros que não trazem mais retorno. A regra de ouro hoje é: diversificar para crescer.

Para todos os signos, o recado é evitar a estagnação. O dinheiro hoje gosta de movimento. Se você tem um produto para lançar ou um serviço para oferecer, use a agilidade da Lua em Gêmeos para fazer isso agora. A comunicação clara sobre seus preços e valores será o diferencial para fechar bons negócios. O universo favorece quem sabe negociar com leveza e inteligência.

