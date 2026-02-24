Acesse sua conta
Naiane fica feliz com conflito na relação de Agrado e João Raul; confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ desta terça-feira (24)

Briga por herança e conflitos em relacionamentos definem o episódio de hoje

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 17:30

Zilá tenta intimidar Janete em 'Coração Acelerado'
Zilá tenta intimidar Janete em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

O episódio desta terça-feira (24) de “Coração Acelerado” promete tensão na família Sampaio. Após a leitura do testamento de Eliomar (Stepan Nercessian), foi revelado que Janete (Letícia Spiller) iria herdar parte de Caturama. Zilá (Leandra Leal) diz à irmã mais velha que não desistirá das terras e já tinha planos futuros para a região. 

Ronei (Thomás Aquino) quer colocar Naiane (Isabelle Drummond) para aparecer em um clipe de João Raul (Filipe Bragança), Alaorzinho (Daniel de Oliveira) discorda da ideia.

Agrado (Isadora Cruz) se revolta ao descobrir que Giovana (Ninah Sampaio) está na casa de João Raul. Naiane aprova a ideia de Ronei para o clipe. Agrado diz à madrinha Zuzu (Elisa Lucinda), que Walmir (Antonio Calloni) não gosta dela. Luan (Lucas Wickhaus) declara seu amor para Eduarda (Gabz).

Alaor (Marcos Caruso) desconfia dos pedidos de “Clara”, e Cinara (Ramille), sua verdadeira face, se alerta. Agrado se irrita ao encontrar uma peça de roupa íntima de Giovana no quarto de João Raul. Naiane fica satisfeita com o conflito criado por Giovana, que abala relação entre João Raul e Agrado.

“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.

