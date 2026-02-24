LUTO

Hilary Duff se despede de Robert Carradine, seu pai na série ‘Lizzie McGuire’

Carradine interpretou o pai de Duff na série Lizzie McGuire; ator faleceu na última segunda-feira (23)

K Kamila Macedo

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 19:04

Robert Carradine e Hilary Duff Crédito: Reprodução

A atriz Hilary Duff publicou, nesta terça-feira (24), uma mensagem de despedida ao ator Robert Carradine, lamentando o seu falecimento. Os dois trabalharam juntos em Lizzie McGuire, lançada em 2001, na qual Robert interpretou Sam McGuire, pai da protagonista vivida por Duff. A parceria estendeu-se até 2004, com o encerramento da série.

Emocionada, Hilary compartilhou uma foto ao lado de Carradine e relembrou a convivência nos bastidores. “É muito difícil encarar esta realidade sobre um velho amigo. Havia tanto calor na família McGuire e sempre me senti tão cuidada pelos meus pais na tela. Serei eternamente grata por isso. Estou profundamente triste por saber que Bobby estava sofrendo. Meu coração dói por ele, pela sua família e por todos os que o amavam”, escreveu.

A publicação recebeu mensagens de apoio de outros artistas, como a atriz Rita Wilson. “Sinto muito. Bobby e eu éramos amigos no ensino médio. Um cara muito amável”, comentou.

Robert Carradine faleceu na última segunda-feira (23), aos 71 anos. De acordo com informações confirmadas por familiares, o ator lutava contra o transtorno bipolar há quase duas décadas. Segundo o seu irmão, Keith Carradine, Robert tirou a própria vida.