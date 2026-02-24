Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hilary Duff se despede de Robert Carradine, seu pai na série ‘Lizzie McGuire’

Carradine interpretou o pai de Duff na série Lizzie McGuire; ator faleceu na última segunda-feira (23)

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 19:04

Robert Carradine e Hilary Duff
Robert Carradine e Hilary Duff Crédito: Reprodução

A atriz Hilary Duff publicou, nesta terça-feira (24), uma mensagem de despedida ao ator Robert Carradine, lamentando o seu falecimento. Os dois trabalharam juntos em Lizzie McGuire, lançada em 2001, na qual Robert interpretou Sam McGuire, pai da protagonista vivida por Duff. A parceria estendeu-se até 2004, com o encerramento da série.

Emocionada, Hilary compartilhou uma foto ao lado de Carradine e relembrou a convivência nos bastidores. “É muito difícil encarar esta realidade sobre um velho amigo. Havia tanto calor na família McGuire e sempre me senti tão cuidada pelos meus pais na tela. Serei eternamente grata por isso. Estou profundamente triste por saber que Bobby estava sofrendo. Meu coração dói por ele, pela sua família e por todos os que o amavam”, escreveu.

A publicação recebeu mensagens de apoio de outros artistas, como a atriz Rita Wilson. “Sinto muito. Bobby e eu éramos amigos no ensino médio. Um cara muito amável”, comentou.

Robert Carradine faleceu na última segunda-feira (23), aos 71 anos. De acordo com informações confirmadas por familiares, o ator lutava contra o transtorno bipolar há quase duas décadas. Segundo o seu irmão, Keith Carradine, Robert tirou a própria vida.

Robert Carradine

Robert Carradine interpretou Sam McGuire em Lizzie McGuire por Reprodução
Robert Carradine interpretou Sam McGuire em Lizzie McGuire por Reprodução
Robert Carradine interpretou Sam McGuire em Lizzie McGuire por Reprodução
Robert Carradine em 'A Vingança dos Nerds' por Reprodução
Robert Carradine e Hilary Duff por Reprodução
Robert Carradine interpretou Sam McGuire em Lizzie McGuire por Reprodução
Robert Carradine interpretou Sam McGuire em Lizzie McGuire por Reprodução
Robert Carradine interpretou Sam McGuire em Lizzie McGuire por Reprodução
Robert Carradine interpretou Sam McGuire em Lizzie McGuire por Reprodução
Robert Carradine interpretou Sam McGuire em Lizzie McGuire por Reprodução
1 de 10
Robert Carradine interpretou Sam McGuire em Lizzie McGuire por Reprodução

Leia mais

Imagem - Saiba quais músicas integram a trilha sonora da segunda parte de ‘Bridgerton’

Saiba quais músicas integram a trilha sonora da segunda parte de ‘Bridgerton’

Imagem - Gilberto Gil canta ao lado dos netos em novo episódio do Tiny Desk Brasil

Gilberto Gil canta ao lado dos netos em novo episódio do Tiny Desk Brasil

Imagem - Filho de Herson Capri publica foto ao lado do pai após infarto: ‘Sempre juntos’

Filho de Herson Capri publica foto ao lado do pai após infarto: ‘Sempre juntos’

Tags:

Robert Carradine Lizzie Mcguire

Mais recentes

Imagem - O fantástico mundo dos primatas: macacos são capazes de imaginar e simular cenários como os humanos

O fantástico mundo dos primatas: macacos são capazes de imaginar e simular cenários como os humanos
Imagem - BBB 26: Babu coloca em dúvida dores de Ana Paula, e equipe divulga vídeo para rebater acusações

BBB 26: Babu coloca em dúvida dores de Ana Paula, e equipe divulga vídeo para rebater acusações
Imagem - Lollapalooza 2026: confira a programação completa com os horários dos shows do festival

Lollapalooza 2026: confira a programação completa com os horários dos shows do festival

MAIS LIDAS

Imagem - Unha de gel e esmalte são coisas do passado: a moda agora é usar aplicativo para pintar em 5 segundos
01

Unha de gel e esmalte são coisas do passado: a moda agora é usar aplicativo para pintar em 5 segundos

Imagem - Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha
02

Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha

Imagem - Aos 32 anos, ex-Vitória se afasta do futebol em silêncio e vai se aposentar sem anúncio
03

Aos 32 anos, ex-Vitória se afasta do futebol em silêncio e vai se aposentar sem anúncio

Imagem - Esposa de tenente-coronel pediu divórcio cinco dias antes de ser encontrada morta
04

Esposa de tenente-coronel pediu divórcio cinco dias antes de ser encontrada morta