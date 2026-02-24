SÉRIES

Saiba quais músicas integram a trilha sonora da segunda parte de ‘Bridgerton’

Novos episódios da série chegam ao catálogo da Netflix no dia 26 de fevereiro

K Kamila Macedo

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 18:18

A quarta temporada de Bridgerton Crédito: DIvulgação/Netflix

Fenômeno de audiência da Netflix, Bridgerton deu início a sua quarta temporada no dia 29 de janeiro, focando na trajetória de Benedict, o segundo filho da icônica família, e Sophie, a filha bastarda de um conde. Inspirado no conto de Cinderela, o enredo caminha agora para a segunda parte da temporada, com lançamento marcado para o próximo dia 26, prometendo uma seleção musical que funde elementos clássicos ao pop contemporâneo.

A trilha sonora é um destaques da série, por apresentar covers de sucessos atuais com arranjos clássicos que embalam os romances dos protagonistas e a Netflix publicou nas suas redes sociais, nesta terça-feira (24), quais serão as músicas que marcarão o final da temporada.

As músicas da parte 2 de Bridgerton 🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹 pic.twitter.com/cYJItRk0tZ — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) February 24, 2026

Para o desfecho da história entre Benedict Bridgerton e Sophie Baek, o primeiro episódio da segunda parte contará com releituras de faixas do álbum Brat, de Charli XCX, com a música 360, e de Birds of a Feather, do Hit Me Hard and Soft de Billie Eilish. O repertório do episódio é completado por Lose Control, de Teddy Swims, em versão interpretada pelo Vitamin String Quartet.

O capítulo seguinte adota uma estética mais nostálgica. A trilha inclui versões de Just What I Needed, sucesso de 1978 da banda The Cars, executada pelo Altum Quartet, e Fields of Gold, de Sting, interpretada pelo Music Lab Collective.

As releituras dão uma breve pausa para priorizar as composições originais de Kris Bowers, mas retornam no episódio final da temporada. O encerramento traz covers de Never Be the Same, de Camila Cabello, e The Night We Met, da banda Lord Huron.

Quarta temporada de Bridgerton é inspirada no terceiro livro da série, Um perfeito Cavalheiro 1 de 6

Na primeira parte da temporada, os quatro episódios iniciais apresentaram hits como DJ Got Us Fallin’ In Love, originalmente de Usher e Pitbull, interpretada por Strings From Paris, e Enchanted, de Taylor Swift. Esta última esteve em uma cena emblemática do casal central, com performance assinada por Joseph William Morgan.