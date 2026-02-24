ASTROLOGIA

Paixão e conversas quentes: 4 signos podem viver encontros surpreendentes hoje (24 de fevereiro)

Descubra se o seu signo terá uma nova chance no amor nesta terça

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 20:20

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

O final do dia pede menos seriedade e mais flerte. No céu de hoje, o amor não se manifesta pelo silêncio, mas pela troca de mensagens, pelo humor e pela curiosidade mútua. Se você é de Aquário, Sagitário ou Áries, seu poder de atração está na ponta da língua. Uma conversa descontraída pode evoluir para algo muito mais profundo em questão de minutos. O segredo da sedução hoje é ser uma companhia interessante.



Para os Sagitarianos, a Lua Crescente no signo oposto coloca o foco total nas parcerias. É hora de crescer junto, ouvir o que o outro tem a dizer e planejar aventuras futuras. Já para Aquário, a sorte e a criatividade estão do seu lado. O romance ganha um tom de leveza e prazer, ideal para quem quer quebrar a rotina e experimentar algo novo. Se está solteiro, alguém do seu círculo social pode despertar um interesse súbito.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

O "Anjo do Amor" avisa: as palavras têm poder de cura e de conquista hoje. Use a sinceridade temperada com uma dose de diversão para resolver qualquer tensão que tenha ficado pendente. A Lua em Gêmeos adora um bom papo, então não economize nos elogios e nas conversas sobre ideais compartilhados. O amor hoje é uma aventura intelectual e sensorial.

