Gracyanne Barbosa se filia ao partido Republicanos

Partido oficializou filiação da influenciadora nesta terça-feira (24); intenção é a pré-candidatura a deputada federal

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 22:10

Gracyanne Barbosa
Gracyanne Barbosa Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora fitness Gracyanne Barbosa se filiou ao Republicanos e deve lançar pré-candidatura a deputada federal pelo Rio de Janeiro. A confirmação da filiação ocorreu nesta terça-feira (24). O partido abriga nomes como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Embora não possua experiência prévia em cargos públicos ou vivência partidária, Gracyanne foi recebida com entusiasmo pela sigla. “O Republicanos acolhe todos que desejam fortalecer sua região e o nosso Brasil por meio da política. Por isso, recebemos de braços abertos a filiação de Gracyanne Barbosa ao nosso partido”, anunciou o partido em seu perfil oficial no Instagram.

Destacou ainda a importância da representatividade feminina no cenário político. “A política precisa de mais lideranças femininas, e sua chegada fortalece ainda mais o Mulheres Republicanas. Na ocasião, formalizamos sua pré-candidatura a deputada federal pelo Rio de Janeiro”, completou a nota de boas-vindas, confirmando a intenção da influenciadora de disputar no solo fluminense. 

Gracyanne Barbosa, que soma mais de 12 milhões de seguidores nas redes sociais, ganhou ainda mais projeção recentemente ao participar do grupo Camarote no BBB 25. A influenciadora também é ex-esposa do cantor Belo.

