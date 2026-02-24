FAMOSOS

Confira os detalhes do 'Bloquinho da Mavie, Mel e Helena', festa das filhas de Neymar Jr.

Mesmo após o fim do Carnaval, o jogador e Bruna Biancardi celebraram a folia em família na cidade de Santos

K Kamila Macedo

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 21:37

Neymar ao lado das filhas, Mavie, Mel e Helena Crédito: Reprodução/ Instagram

O Carnaval terminou, mas a folia continua para a família de Neymar Jr. O jogador compartilhou, nesta segunda-feira (23), registros de uma festa temática realizada para as filhas, com o tema “Bloquinho da Mavie, Mel e Helena”. Organizado por Bruna Biancardi, o evento contou com decoração carnavalesca colorida, fantasias e maquiagens artísticas na residência do casal, localizada em Santos, litoral de São Paulo.

“Todo Carnaval tem seu fim… e o nosso foi assim”, escreveu Bruna ao publicar fotos da comemoração em suas redes sociais.

Neymar também registrou o momento posando ao lado das filhas. A publicação recebeu o carinho de Nadine Gonçalves, mãe do atleta e avó das crianças, que comentou: “Meus amores”.

Atualmente, Neymar é pai de quatro filhos. O primogênito Davi Lucca, de 14 anos, fruto da relação com Carol Dantas; Mavie, de 2 anos, e a caçula Mel, de 7 meses, com sua atual esposa, Bruna Biancardi; e Helena, de 1 ano e 7 meses, com Amanda Kimberlly.