Filho de Babu nega envolvimento com Samira: ‘Nunca vi sem ser agora no BBB’

Carlos Alexandre comenta declarações da sister em entrevista nesta terça-feira (24)

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 20:41

Samira do BBB 26 diz ter se relacionado com filho de Babu
Samira do BBB 26 diz ter se relacionado com filho de Babu Crédito: Reprodução

Carlos Alexandre Santana, filho do ator Babu Santana, participante Veterano da atual edição do Big Brother Brasil, negou qualquer envolvimento com a colega de confinamento de seu pai. Os rumores tiveram início após Samira afirmar, em conversa com Paulo Augusto, Marcelo, Gabriela e Chaiany, que já havia "ficado" com o rapaz em uma festa. A declaração rapidamente viralizou nas redes sociais.

Em entrevista ao jornal O Globo nesta terça-feira (24), Carlos Alexandre desmentiu envolvimento com a participante. "Eu nunca vi a Samira sem ser agora no BBB”, pontuou.

Bem-humorado, o jovem especulou sobre a origem do mal-entendido: “Aparentemente, ela disse que foi num festival no Sul, mas eu nunca fui para lá. Acho que alguém falou que era filho do Babu, e ela acreditou"

Durante a entrevista, Carlos Alexandre também analisou a nova passagem do pai pelo programa, que está em sua segunda chance após ter ficado em quarto lugar no BBB 20. Segundo ele, a experiência anterior traz maturidade para a família. "A gente já entende melhor o jogo e como lidar com a repercussão aqui fora. Acho que agora meu pai está mais objetivo", avaliou.

Questionado sobre as expectativas para o prêmio milionário, o rapaz destacou os planos para a família: "Mudaria nosso presente e nosso futuro. Ele queria pagar uma faculdade de medicina para a minha irmã e uma pós-graduação para mim".

Tags:

bbb 26 Babu Santana Samira

