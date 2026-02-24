Acesse sua conta
Record mira André Marques após fracassar negociação com Evaristo Costa para apresentar Casa do Patrão

Sem acordo com Evaristo, a Record acelera conversas com André Marques para assumir o reality

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 22:25

Sem acordo com Evaristo, Record mira André Marques para comandar o Casa do Patrão Crédito: Reprodução

Após não fechar com Evaristo Costa para o comando de Casa do Patrão, a Record TV voltou seus olhos para André Marques como possível novo apresentador do reality show. A informação foi confirmada por fontes ligadas às negociações, que apontam o apresentador como alvo prioritário da emissora.

A Record tentou inicialmente selar um contrato com Evaristo Costa, mas as conversas não evoluíram e as partes acabaram se distanciando. Diante disso, a emissora abriu nova frente de diálogo com André Marques, que atualmente tem boa relação com o público após sua passagem pelo GNT e ampla experiência em formatos de entretenimento.

André Marques ganhou destaque pela sua espontaneidade e carisma, características avaliadas pela direção da Record como ideais para o perfil de Casa do Patrão, reality que mistura agricultura, competição e convivência entre participantes.

Fontes afirmam que a emissora busca fechar rapidamente o nome para a função, antes mesmo de definirem o elenco e estratégias de exibição da atração, que tem previsão de entrar no ar em 2026.

A saída de Tati Machado da apresentação do programa também motivou a celeridade nas negociações. A Record quer evitar instabilidade na fase de pré-produção e vê em André Marques um nome forte para atrair audiência e engajamento.

Representantes de André Marques ainda não comentaram oficialmente as negociações, mas a possibilidade de retorno ao formato tradicional de reality tem sido vista como positiva por parte da equipe do apresentador.

