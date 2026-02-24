Acesse sua conta
Christina Rocha se pronuncia após rumores de que não renovaria contrato com o SBT: ‘Sem decisão definitiva’

Informação que circulou nas redes apontava saída após mudança no Casos de Família

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 18:10

Christina Rocha Crédito: Divulgação

A apresentadora Christina Rocha se pronunciou nesta terça-feira (24) após a informação divulgada pelo colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, de que ela teria decidido não renovar contrato com o SBT.

Segundo Ricco, a decisão estaria ligada à mudança no formato do Casos de Família, que deixou de ser exibido diariamente e passou a ocupar a grade semanal da emissora. O contrato da apresentadora termina em maio.

De acordo com a publicação, Christina teria comunicado dentro do prazo contratual que não teria interesse em estender o vínculo, embora as portas da emissora permanecessem abertas.

Nota de Christina Rocha

Após a repercussão, Christina Rocha divulgou uma nota oficial negando qualquer definição sobre saída da emissora.

“Nos últimos dias, surgiram diversas notícias a respeito da minha relação com o SBT. Quero esclarecer, de forma tranquila e transparente, que sigo contratada e cumprindo normalmente meus compromissos profissionais, fazendo o meu melhor durante todo o período vigente de contrato.

Como é natural em qualquer relação profissional, existem conversas sobre o futuro e sobre os próximos passos após esse ciclo, mas ainda não há qualquer decisão definitiva.

Tenho uma história construída ao longo de muitos anos dentro da casa, com projetos que marcaram minha trajetória, e carrego profundo respeito, gratidão e carinho por todos que fizeram e fazem parte dessa caminhada.

Sempre pautei minha carreira pela transparência com o público que me acompanha. Caso haja qualquer novidade, comentarei abertamente com meu público querido.

Agradeço o carinho, a preocupação e as inúmeras mensagens de apoio.”

Mudança no Casos de Família

A repercussão acontece após o SBT anunciar que o Casos de Família deixaria a faixa diária para ser exibido apenas aos sábados. A alteração faz parte de uma reformulação na grade, que ampliou o Fofocalizando e deu mais espaço à novela Coração Indomável nas tardes da emissora.

Por enquanto, Christina Rocha afirma que permanece contratada e que ainda não há definição sobre renovação ou saída do SBT após o fim do atual vínculo.

Tags:

Sbt Christina Rocha

