Como é a experiência no Metzi, restaurante mexicano com menu degustação de R$ 490 visitado por Bad Bunny

Heider Sacramento
Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 09:00
A experiência no Metzi começa antes mesmo do primeiro prato. Localizado em Pinheiros, em São Paulo, o restaurante aposta em um formato intimista, com poucos lugares e foco absoluto no menu degustação de R$ 490 por pessoa. A proposta é clara: apresentar a culinária mexicana sob uma lente brasileira, com técnica rigorosa e ingredientes nacionais.
Aberto em 2020, o Metzi rapidamente ganhou projeção ao misturar tradição mexicana e insumos do Brasil em um percurso gastronômico sofisticado e autoral.
O restaurante é comandado por Eduardo Ortiz, mexicano radicado no Brasil, e Luana Sabino, cozinheira com trajetória ligada à valorização de ingredientes brasileiros.
Pratos do restaurante Metzi
Eduardo traz a base da cozinha mexicana tradicional, com domínio técnico da nixtamalização do milho, processo ancestral que transforma o grão na base das tortillas. Já Luana contribui com repertório brasileiro, incorporando produtos como mandioca, peixes nacionais e ervas regionais.
Essa combinação é o eixo central da experiência no Metzi: México e Brasil dialogando no mesmo prato.
No restaurante, não há cardápio à la carte. A casa trabalha exclusivamente com menu degustação.A sequência é estruturada em etapas que valorizam o milho moído na própria casa. As tortillas artesanais são feitas diariamente e acompanham grande parte do percurso.
Entre os pratos que costumam aparecer na experiência gastronômica do Metzi estão o Barbacoa de cordeiro, Wagyu com mole que incorpora caruru, Guacamole servido com tortillas frescas e sobremesas como três leches e releituras de churros.
A harmonização de bebidas é oferecida à parte, elevando o valor final da experiência.
O grande diferencial do Metzi está na produção própria do milho nixtamalizado, algo raro no Brasil. Esse cuidado técnico reforça a autenticidade mexicana, enquanto os ingredientes brasileiros criam identidade única.
Ambiente do Metzi
O wagyu com mole e caruru se tornou um dos símbolos da casa por representar essa fusão precisa. Já a barbacoa de cordeiro é frequentemente citada como um dos momentos mais marcantes do menu degustação.
As sobremesas mantêm a identidade mexicana, mas com apresentação refinada e técnica contemporânea.
O ambiente do Metzi é minimalista, moderno e intimista. O salão compacto favorece uma experiência mais silenciosa e concentrada nos detalhes do serviço.
A cozinha parcialmente visível reforça o caráter artesanal da proposta. O público é formado majoritariamente por apreciadores de alta gastronomia, casais e turistas interessados em restaurantes autorais de São Paulo.
Desde a inauguração, o Metzi passou a integrar seleções relevantes da gastronomia. O restaurante já figurou no Guia Michelin e apareceu no ranking do Latin America's 50 Best Restaurants, ampliando sua reputação internacional.
O Metzi se consolidou como um dos restaurantes mais autorais de São Paulo, oferecendo uma experiência gastronômica sofisticada que combina tradição mexicana, ingredientes brasileiros e técnica de alta cozinha em um único percurso de degustação.