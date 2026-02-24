GASTRONOMIA

Como é a experiência no Metzi, restaurante mexicano com menu degustação de R$ 490 visitado por Bad Bunny

Em Pinheiros, o Metzi une México e Brasil em um menu autoral comandado pelos chefs Eduardo Ortiz e Luana Sabino

Heider Sacramento

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 09:00

Ambiente do Metzi Crédito: Reprodução

A experiência no Metzi começa antes mesmo do primeiro prato. Localizado em Pinheiros, em São Paulo, o restaurante aposta em um formato intimista, com poucos lugares e foco absoluto no menu degustação de R$ 490 por pessoa. A proposta é clara: apresentar a culinária mexicana sob uma lente brasileira, com técnica rigorosa e ingredientes nacionais.

Aberto em 2020, o Metzi rapidamente ganhou projeção ao misturar tradição mexicana e insumos do Brasil em um percurso gastronômico sofisticado e autoral.

O restaurante é comandado por Eduardo Ortiz, mexicano radicado no Brasil, e Luana Sabino, cozinheira com trajetória ligada à valorização de ingredientes brasileiros.

Pratos do restaurante Metzi 1 de 8

Eduardo traz a base da cozinha mexicana tradicional, com domínio técnico da nixtamalização do milho, processo ancestral que transforma o grão na base das tortillas. Já Luana contribui com repertório brasileiro, incorporando produtos como mandioca, peixes nacionais e ervas regionais.

Essa combinação é o eixo central da experiência no Metzi: México e Brasil dialogando no mesmo prato.

No restaurante, não há cardápio à la carte. A casa trabalha exclusivamente com menu degustação.A sequência é estruturada em etapas que valorizam o milho moído na própria casa. As tortillas artesanais são feitas diariamente e acompanham grande parte do percurso.

Entre os pratos que costumam aparecer na experiência gastronômica do Metzi estão o Barbacoa de cordeiro, Wagyu com mole que incorpora caruru, Guacamole servido com tortillas frescas e sobremesas como três leches e releituras de churros.

A harmonização de bebidas é oferecida à parte, elevando o valor final da experiência.

O grande diferencial do Metzi está na produção própria do milho nixtamalizado, algo raro no Brasil. Esse cuidado técnico reforça a autenticidade mexicana, enquanto os ingredientes brasileiros criam identidade única.

Ambiente do Metzi 1 de 5

O wagyu com mole e caruru se tornou um dos símbolos da casa por representar essa fusão precisa. Já a barbacoa de cordeiro é frequentemente citada como um dos momentos mais marcantes do menu degustação.

As sobremesas mantêm a identidade mexicana, mas com apresentação refinada e técnica contemporânea.

O ambiente do Metzi é minimalista, moderno e intimista. O salão compacto favorece uma experiência mais silenciosa e concentrada nos detalhes do serviço.

A cozinha parcialmente visível reforça o caráter artesanal da proposta. O público é formado majoritariamente por apreciadores de alta gastronomia, casais e turistas interessados em restaurantes autorais de São Paulo.

Desde a inauguração, o Metzi passou a integrar seleções relevantes da gastronomia. O restaurante já figurou no Guia Michelin e apareceu no ranking do Latin America's 50 Best Restaurants, ampliando sua reputação internacional.