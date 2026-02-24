Acesse sua conta
Como é a experiência no Metzi, restaurante mexicano com menu degustação de R$ 490 visitado por Bad Bunny

Em Pinheiros, o Metzi une México e Brasil em um menu autoral comandado pelos chefs Eduardo Ortiz e Luana Sabino

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 09:00

Ambiente do Metzi
Ambiente do Metzi Crédito: Reprodução

A experiência no Metzi começa antes mesmo do primeiro prato. Localizado em Pinheiros, em São Paulo, o restaurante aposta em um formato intimista, com poucos lugares e foco absoluto no menu degustação de R$ 490 por pessoa. A proposta é clara: apresentar a culinária mexicana sob uma lente brasileira, com técnica rigorosa e ingredientes nacionais.

Aberto em 2020, o Metzi rapidamente ganhou projeção ao misturar tradição mexicana e insumos do Brasil em um percurso gastronômico sofisticado e autoral.

O restaurante é comandado por Eduardo Ortiz, mexicano radicado no Brasil, e Luana Sabino, cozinheira com trajetória ligada à valorização de ingredientes brasileiros.

Pratos do restaurante Metzi

Pratos do restaurante Metzi por Reprodução/Instagram
Pratos do restaurante Metzi por Reprodução/Instagram
Pratos do restaurante Metzi por Reprodução/Instagram
Pratos do restaurante Metzi por Reprodução/Instagram
Pratos do restaurante Metzi por Reprodução/Instagram
Pratos do restaurante Metzi por Reprodução/Instagram
Pratos do restaurante Metzi por Reprodução/Instagram
Pratos do restaurante Metzi por Reprodução/Instagram
1 de 8
Pratos do restaurante Metzi por Reprodução/Instagram

Eduardo traz a base da cozinha mexicana tradicional, com domínio técnico da nixtamalização do milho, processo ancestral que transforma o grão na base das tortillas. Já Luana contribui com repertório brasileiro, incorporando produtos como mandioca, peixes nacionais e ervas regionais.

Essa combinação é o eixo central da experiência no Metzi: México e Brasil dialogando no mesmo prato.

No restaurante, não há cardápio à la carte. A casa trabalha exclusivamente com menu degustação.A sequência é estruturada em etapas que valorizam o milho moído na própria casa. As tortillas artesanais são feitas diariamente e acompanham grande parte do percurso.

Entre os pratos que costumam aparecer na experiência gastronômica do Metzi estão o Barbacoa de cordeiro, Wagyu com mole que incorpora caruru, Guacamole servido com tortillas frescas e sobremesas como três leches e releituras de churros.

A harmonização de bebidas é oferecida à parte, elevando o valor final da experiência.

O grande diferencial do Metzi está na produção própria do milho nixtamalizado, algo raro no Brasil. Esse cuidado técnico reforça a autenticidade mexicana, enquanto os ingredientes brasileiros criam identidade única.

Ambiente do Metzi

Ambiente do Metzi por Reprodução
Ambiente do Metzi por Reprodução
Ambiente do Metzi por Reprodução
Ambiente do Metzi por Reprodução
Ambiente do Metzi por Reprodução
1 de 5
Ambiente do Metzi por Reprodução

O wagyu com mole e caruru se tornou um dos símbolos da casa por representar essa fusão precisa. Já a barbacoa de cordeiro é frequentemente citada como um dos momentos mais marcantes do menu degustação.

As sobremesas mantêm a identidade mexicana, mas com apresentação refinada e técnica contemporânea.

O ambiente do Metzi é minimalista, moderno e intimista. O salão compacto favorece uma experiência mais silenciosa e concentrada nos detalhes do serviço.

A cozinha parcialmente visível reforça o caráter artesanal da proposta. O público é formado majoritariamente por apreciadores de alta gastronomia, casais e turistas interessados em restaurantes autorais de São Paulo.

Desde a inauguração, o Metzi passou a integrar seleções relevantes da gastronomia. O restaurante já figurou no Guia Michelin e apareceu no ranking do Latin America's 50 Best Restaurants, ampliando sua reputação internacional.

O Metzi se consolidou como um dos restaurantes mais autorais de São Paulo, oferecendo uma experiência gastronômica sofisticada que combina tradição mexicana, ingredientes brasileiros e técnica de alta cozinha em um único percurso de degustação.

