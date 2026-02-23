NOVO ROMANCE

Titi Müller assume nova namorada cinco anos após fim de casamento conturbado

A apresentadora confirmou o relacionamento após declaração nas redes e explicou por que prefere manter a vida pessoal discreta

Heider Sacramento

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 20:05

Titi Müller assume nova namorada três anos após fim de casamento conturbado Crédito: Reprodução

Titi Müller está vivendo um novo amor. A apresentadora confirmou nesta segunda-feira (23) que está em um relacionamento com Maria Bellaguarda após ganhar uma declaração pública nas redes sociais.

“Estamos juntas, sim”, afirmou Titi Müller ao comentar o romance. As especulações começaram depois que Maria publicou uma foto das duas deitadas e escreveu: “É lindo te viver”.

Apesar de assumir o namoro, Titi Müller deixou claro que prefere manter a discrição. “Ando bem discretona sobre a minha vida pessoal (risos)”, disse.

Titi Müller e Maria Bellaguarda 1 de 4

Quem é Maria Bellaguarda?

Maria Bellaguarda é natural de Porto Alegre, mas mora em São Paulo há alguns anos. A namorada de Titi Müller é designer gráfica, diretora de arte e produtora.

Entusiasta de Motion Design e modelagem 3D, Maria Bellaguarda costuma compartilhar nas redes sociais projetos criativos, passeios e momentos profissionais. Ela soma cerca de 2,5 mil seguidores.

Maria Bellaguarda é a primeira pessoa com quem Titi Müller assume um relacionamento publicamente desde 2023, quando anunciou o fim do namoro com a relações-públicas Lívia Lobato.