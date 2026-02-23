Titi Müller assume nova namorada cinco anos após fim de casamento conturbado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 20:05
Titi Müller está vivendo um novo amor. A apresentadora confirmou nesta segunda-feira (23) que está em um relacionamento com Maria Bellaguarda após ganhar uma declaração pública nas redes sociais.
“Estamos juntas, sim”, afirmou Titi Müller ao comentar o romance. As especulações começaram depois que Maria publicou uma foto das duas deitadas e escreveu: “É lindo te viver”.
Apesar de assumir o namoro, Titi Müller deixou claro que prefere manter a discrição. “Ando bem discretona sobre a minha vida pessoal (risos)”, disse.
Titi Müller e Maria Bellaguarda
Quem é Maria Bellaguarda?
Maria Bellaguarda é natural de Porto Alegre, mas mora em São Paulo há alguns anos. A namorada de Titi Müller é designer gráfica, diretora de arte e produtora.
Entusiasta de Motion Design e modelagem 3D, Maria Bellaguarda costuma compartilhar nas redes sociais projetos criativos, passeios e momentos profissionais. Ela soma cerca de 2,5 mil seguidores.
Maria Bellaguarda é a primeira pessoa com quem Titi Müller assume um relacionamento publicamente desde 2023, quando anunciou o fim do namoro com a relações-públicas Lívia Lobato.
Antes disso, Titi Müller foi casada por dois anos com Tomás Bertoni, integrante da banda Scalene, com quem tem um filho, Benjamin. O casamento chegou ao fim em 2021.