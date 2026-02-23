ASTROLOGIA

Universo envia alívio e respostas hoje (23 de fevereiro) para 4 signos que estavam com a mente sobrecarregada

Saiba como o "detox" mental vai mudar sua noite

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 21:30

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Se você passou o dia sentindo que tinha mil abas abertas no seu cérebro, a noite de hoje traz o filtro que você precisava. A Lua em Gêmeos, apesar de agitada, tem o poder de ventilar as ideias. Para Escorpião, Câncer e Peixes, o momento é de descarte. Sabe aqueles pensamentos obsessivos ou aquela preocupação que estava drenando sua energia? É hora de deixá-los ir e focar na leveza das soluções práticas.



Nativos de Escorpião terão uma percepção afiada para entender o que não está sendo dito. A verdade, quando dita com a leveza geminiana, liberta e traz um alívio imediato para o peito. Já para os Cancerianos, a dica é buscar refúgio em conversas íntimas. Falar sobre o que te incomoda com uma pessoa de confiança será o melhor tônico para o seu sistema nervoso nesta noite.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

O "alívio" que o universo envia hoje vem na forma de informação clara. Aquela dúvida que te impedia de dormir pode ser sanada com uma simples pesquisa ou um conselho de alguém experiente. Use este horário para fazer um "limpa" nas notificações e nos pensamentos negativos. Gêmeos nos ensina que não precisamos carregar o peso do mundo se soubermos como dividir as tarefas e as angústias.

