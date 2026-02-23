Acesse sua conta
Universo envia alívio e respostas hoje (23 de fevereiro) para 4 signos que estavam com a mente sobrecarregada

Saiba como o "detox" mental vai mudar sua noite

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 21:30

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Se você passou o dia sentindo que tinha mil abas abertas no seu cérebro, a noite de hoje traz o filtro que você precisava. A Lua em Gêmeos, apesar de agitada, tem o poder de ventilar as ideias. Para Escorpião, Câncer e Peixes, o momento é de descarte. Sabe aqueles pensamentos obsessivos ou aquela preocupação que estava drenando sua energia? É hora de deixá-los ir e focar na leveza das soluções práticas.

Nativos de Escorpião terão uma percepção afiada para entender o que não está sendo dito. A verdade, quando dita com a leveza geminiana, liberta e traz um alívio imediato para o peito. Já para os Cancerianos, a dica é buscar refúgio em conversas íntimas. Falar sobre o que te incomoda com uma pessoa de confiança será o melhor tônico para o seu sistema nervoso nesta noite.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

O "alívio" que o universo envia hoje vem na forma de informação clara. Aquela dúvida que te impedia de dormir pode ser sanada com uma simples pesquisa ou um conselho de alguém experiente. Use este horário para fazer um "limpa" nas notificações e nos pensamentos negativos. Gêmeos nos ensina que não precisamos carregar o peso do mundo se soubermos como dividir as tarefas e as angústias.

Respire fundo. Praticar exercícios que expandam os pulmões ou simplesmente ler algo leve vai ajudar sua mente a desacelerar sem perder a clareza. O universo está limpando o caminho para que sua terça-feira seja muito mais produtiva e menos ansiosa. Aceite o convite da Lua para ser mais leve e menos complicado.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia

