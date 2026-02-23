Cor e número da sorte de hoje (23 de fevereiro): estabilidade financeira, decisões maduras e equilíbrio emocional guiam os signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 09:00
A energia de hoje, 23 de fevereiro, coloca foco em segurança material e estabilidade emocional. Assuntos financeiros exigem planejamento realista, sem exageros ou expectativas irreais. No campo pessoal, o equilíbrio entre razão e sensibilidade ajuda a manter a harmonia. As cores e números da sorte funcionam como pontos de apoio para decisões mais firmes. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: Segurança financeira traz mais clareza para planejar os próximos passos. Manter a rotina organizada fortalece sua produtividade.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 7
Touro: Desafios pedem paciência e resistência emocional. Responsabilidades familiares exigem postura equilibrada.
Cor da sorte: Cinza
Número da sorte: 8
Gêmeos: Ajustes mentais ajudam a reduzir pressões internas. Ambiente profissional flui melhor com incentivo e leveza.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 22
Câncer: Conversas francas fortalecem a confiança em casa. Revisar pendências financeiras evita preocupações futuras.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 9
Leão: Trabalho em equipe traz resultados mais consistentes. Organização em documentos evita retrabalho.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 5
Virgem: Expectativas realistas garantem estabilidade. Simplificar a rotina melhora energia e foco.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 2
Libra: Moderação nos gastos ajuda a recuperar equilíbrio. Um clima acolhedor em casa traz alívio emocional.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 3
Escorpião: Controle financeiro fortalece sua segurança. Ajustes na rotina familiar trazem mais harmonia.
Cor da sorte: Pêssego
Número da sorte: 9
Sagitário: Visão de longo prazo orienta escolhas importantes. Paciência fortalece projetos em andamento.
Cor da sorte: Creme
Número da sorte: 22
Capricórnio: Disciplina mantém tudo sob controle. Atenção redobrada em contratos e compromissos evita erros.
Cor da sorte: Azul céu
Número da sorte: 9
Aquário: Estratégia e calma ajudam a resolver pendências. Planejamento garante tranquilidade futura.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 1
Peixes: Reflexão traz respostas importantes. Organização financeira evita surpresas.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 6