Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cor e número da sorte de hoje (23 de fevereiro): estabilidade financeira, decisões maduras e equilíbrio emocional guiam os signos

O dia favorece organização, responsabilidade e escolhas conscientes, enquanto relações pedem calma e maturidade para evitar desgastes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 09:00

Signos, cores e números
Signos, cores e números Crédito: Imagem gerada por IA

A energia de hoje, 23 de fevereiro, coloca foco em segurança material e estabilidade emocional. Assuntos financeiros exigem planejamento realista, sem exageros ou expectativas irreais. No campo pessoal, o equilíbrio entre razão e sensibilidade ajuda a manter a harmonia. As cores e números da sorte funcionam como pontos de apoio para decisões mais firmes. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Leia mais

Imagem - O universo responde aos esforços silenciosos e abençoa Touro, Gêmeos, Leão e Peixes de forma clara e evidente hoje (23 de fevereiro)

O universo responde aos esforços silenciosos e abençoa Touro, Gêmeos, Leão e Peixes de forma clara e evidente hoje (23 de fevereiro)

Imagem - Esta semana começa com reviravoltas mentais e ajustes do destino que pedem maturidade e revisão

Esta semana começa com reviravoltas mentais e ajustes do destino que pedem maturidade e revisão

Imagem - 4 signos que muita gente subestima, mas que podem surpreender todo mundo ao longo de 2026

4 signos que muita gente subestima, mas que podem surpreender todo mundo ao longo de 2026

Áries: Segurança financeira traz mais clareza para planejar os próximos passos. Manter a rotina organizada fortalece sua produtividade.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 7

Touro: Desafios pedem paciência e resistência emocional. Responsabilidades familiares exigem postura equilibrada.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 8

Gêmeos: Ajustes mentais ajudam a reduzir pressões internas. Ambiente profissional flui melhor com incentivo e leveza.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 22

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Câncer: Conversas francas fortalecem a confiança em casa. Revisar pendências financeiras evita preocupações futuras.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 9

Leão: Trabalho em equipe traz resultados mais consistentes. Organização em documentos evita retrabalho.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 5

Virgem: Expectativas realistas garantem estabilidade. Simplificar a rotina melhora energia e foco.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 2

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

Libra: Moderação nos gastos ajuda a recuperar equilíbrio. Um clima acolhedor em casa traz alívio emocional.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 3

Escorpião: Controle financeiro fortalece sua segurança. Ajustes na rotina familiar trazem mais harmonia.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 9

Sagitário: Visão de longo prazo orienta escolhas importantes. Paciência fortalece projetos em andamento.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 22

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Disciplina mantém tudo sob controle. Atenção redobrada em contratos e compromissos evita erros.

Cor da sorte: Azul céu

Número da sorte: 9

Aquário: Estratégia e calma ajudam a resolver pendências. Planejamento garante tranquilidade futura.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 1

Peixes: Reflexão traz respostas importantes. Organização financeira evita surpresas.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 6

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Perdeu 'Êta Mundo Melhor'? Relembre a chantagem de Zulma para casar com Candinho (16 a 21 de fevereiro)

Perdeu 'Êta Mundo Melhor'? Relembre a chantagem de Zulma para casar com Candinho (16 a 21 de fevereiro)
Imagem - Ex-diretor de Marília Mendonça chama velório de “camarote do terror” e relembra bastidores

Ex-diretor de Marília Mendonça chama velório de “camarote do terror” e relembra bastidores
Imagem - Amanda Meirelles surge irreconhecível após procedimentos estéticos: 'Tentaram me cancelar por eu estar bonita'

Amanda Meirelles surge irreconhecível após procedimentos estéticos: 'Tentaram me cancelar por eu estar bonita'

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26
01

Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26

Imagem - Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante
02

Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante

Imagem - Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs
03

Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs

Imagem - Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo
04

Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo