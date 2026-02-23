ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (23 de fevereiro): estabilidade financeira, decisões maduras e equilíbrio emocional guiam os signos

O dia favorece organização, responsabilidade e escolhas conscientes, enquanto relações pedem calma e maturidade para evitar desgastes

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 09:00

Signos, cores e números Crédito: Imagem gerada por IA

A energia de hoje, 23 de fevereiro, coloca foco em segurança material e estabilidade emocional. Assuntos financeiros exigem planejamento realista, sem exageros ou expectativas irreais. No campo pessoal, o equilíbrio entre razão e sensibilidade ajuda a manter a harmonia. As cores e números da sorte funcionam como pontos de apoio para decisões mais firmes. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Segurança financeira traz mais clareza para planejar os próximos passos. Manter a rotina organizada fortalece sua produtividade.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 7

Touro: Desafios pedem paciência e resistência emocional. Responsabilidades familiares exigem postura equilibrada.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 8

Gêmeos: Ajustes mentais ajudam a reduzir pressões internas. Ambiente profissional flui melhor com incentivo e leveza.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 22

Câncer: Conversas francas fortalecem a confiança em casa. Revisar pendências financeiras evita preocupações futuras.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 9

Leão: Trabalho em equipe traz resultados mais consistentes. Organização em documentos evita retrabalho.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 5

Virgem: Expectativas realistas garantem estabilidade. Simplificar a rotina melhora energia e foco.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 2

Libra: Moderação nos gastos ajuda a recuperar equilíbrio. Um clima acolhedor em casa traz alívio emocional.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 3

Escorpião: Controle financeiro fortalece sua segurança. Ajustes na rotina familiar trazem mais harmonia.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 9

Sagitário: Visão de longo prazo orienta escolhas importantes. Paciência fortalece projetos em andamento.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 22

Capricórnio: Disciplina mantém tudo sob controle. Atenção redobrada em contratos e compromissos evita erros.

Cor da sorte: Azul céu

Número da sorte: 9

Aquário: Estratégia e calma ajudam a resolver pendências. Planejamento garante tranquilidade futura.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 1

Peixes: Reflexão traz respostas importantes. Organização financeira evita surpresas.

Cor da sorte: Prata