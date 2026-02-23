Acesse sua conta
Lore Improta revela desejo inusitado na gravidez: 'Acho azedinho'

Dançarina também revelou não comer carne vermelha, com apenas uma exceção

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 10:44

Lore Improta e o Big Mac
Lore Improta e o Big Mac Crédito: Reprodução/Instagram

Lore Improta fez algumas revelações sobre a própria alimentação, e confessou um desejo inusitado que está sentindo nesta gravidez. A dançarina está à espera do segundo filho com o cantor Léo Santana e está no 5º mês de gestação. Os dois já são pais de Liz, de 4 anos, e ainda não anunciaram oficialmente o nome do caçula, que é um menino.

Em um vídeo no aeroporto, publicado nos Stories nesta segunda-feira (23), Lore contou que não come carne vermelha desde a infância. Mas fez uma ressalva: abre apenas uma exceção para essa regra - e não é por algo muito saudável.

"Uma curiosidade minha: eu não como carne vermelha desde que eu nasci. Eu não gosto desde que eu sou muito pequena, não como carne vermelha. Mas a única carne vermelha que eu como é a do Big Mac [sanduíche do McDonald's]. Tu entende isso? Nem eu", falou.

"Eu amo esse sanduíche! Amo! Quer dizer, qualquer sanduíche do MC que tenha carne eu como. Mas o que eu mais gosto é o Big Mac. Tinha o Big Tasty… ainda tem o Big Tasty? Eu comia muito Big Tasty também. Mas, no meu dia a dia, não como carne vermelha", completou a dançarina, que surgiu com o Big Mac nas mãos.

Em seguida, ela contou mais uma curiosidade, dessa vez um desejo da gravidez: "Eu nunca gostei de picles no Big Mac. Mas agora, grávida, eu estou tipo assim… amando! Acho azedinho… Hum! Gente, é muito bom! Amo! Nossa, com picles fica muito melhor". Nas imagens, ela aparece, de fato, colocando o picles no sanduíche e dando uma mordida.

Tags:

Grávida Gravidez Lore Improta léo Santana Mcdonald's Sanduíche big mac

