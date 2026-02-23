ASTROLOGIA

Esta semana começa com reviravoltas mentais e ajustes do destino que pedem maturidade e revisão

Mercúrio inicia seu movimento retrógrado e abre um ciclo de reflexões, revisões e reencontros com o passado

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 03:00

Signos Crédito: Shutterstock/Reprodução

Hoje, 23 de fevereiro, iniciamos uma semana que marca uma virada importante no ritmo do ano. O movimento retrógrado de Mercúrio começa nos próximos dias e já sentimos seus efeitos: comunicação mais sensível, revisões necessárias e situações antigas voltando à tona. A energia lunar transita entre leveza mental, profundidade emocional e uma busca por alegria no fim da semana. Será um período de ajustes, amadurecimento e maior consciência sobre nossas escolhas. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

A semana começa pedindo ajustes após mudanças recentes. Ideias novas surgem com força, e escrever ou organizar pensamentos pode trazer clareza. Mensagens e conversas podem parecer aceleradas, então evite responder no impulso. No fim da semana, momentos com pessoas próximas ajudam a restaurar sua energia emocional.

Dica cósmica: registre suas ideias antes de colocá-las em prática.

Touro

Você aprende a pedir apoio quando necessário. Pessoas ao seu redor demonstram lealdade e reconhecimento pelo seu esforço. Pode haver elogios ou validações importantes, mas o movimento retrógrado lembra que resultados levam tempo. Confie no processo.

Dica cósmica: agradeça quem caminha ao seu lado.

Gêmeos

Com o movimento retrógrado tocando sua energia, você pode questionar sua própria comunicação. Respostas podem demorar ou gerar ruídos. Vá com calma e revise antes de enviar mensagens importantes. No fim da semana, sua confiança se fortalece.

Dica cósmica: pense duas vezes antes de falar ou publicar algo.

Câncer

Você retoma seu protagonismo com mais maturidade. A semana traz sensação de avanço, principalmente em planos pessoais. Mesmo com revisões acontecendo ao redor, sua visão de longo prazo permanece forte. No fim da semana, atenção às finanças e organização material.

Dica cósmica: alinhe emoção e estratégia antes de agir.

Leão

O início da semana mostra quem realmente está ao seu lado. Apoios verdadeiros se revelam. Depois, o foco se volta para autocuidado e descanso. Quando a energia lunar entrar no seu signo, você sentirá um renascimento de confiança e motivação.

Dica cósmica: respeite seu tempo de pausa antes de assumir novos desafios.

Virgem

Novas perspectivas surgem na vida profissional ou em projetos colaborativos. Você assume um papel de orientação para outras pessoas. A sensibilidade aumenta no meio da semana, facilitando conexões. Evite autocrítica excessiva.

Dica cósmica: substitua cobrança por gentileza consigo mesmo.

Libra

Ideias ligadas a estudos, expansão ou carreira ganham força. Planos podem ser ajustados, mas não abandonados. No meio da semana, você reconhece sua própria força. O fim da semana traz reconhecimento por algo que exigiu dedicação.

Dica cósmica: confie na sua visão de longo prazo.

Escorpião

Você acessa uma força interna poderosa no início da semana. Reflexões profundas ajudam a entender melhor suas motivações. Clareza surge ao revisar crenças antigas. No fim da semana, a atenção se volta para família e ambiente doméstico.

Dica cósmica: liberte-se de pensamentos que limitam sua evolução.

Sagitário

Relacionamentos passam por ajustes importantes. Conversas reveladoras podem trazer entendimento e amadurecimento. No meio da semana, você recupera o controle sobre algo que parecia indefinido. O fim da semana reacende inspiração criativa.

Dica cósmica: observe padrões antigos antes de repetir atitudes.

Capricórnio

Curiosamente, o movimento retrógrado pode favorecer sua criatividade e comunicação interna. Ideias antigas retornam com novo potencial. Parcerias pedem escuta ativa. No fim da semana, proteja seus limites emocionais.

Dica cósmica: transforme revisões em oportunidades de aprimoramento.

Aquário

Amor e relações ganham destaque. Reflexões sobre vínculos passados podem surgir. É um período de aprendizado sobre como você se posiciona afetivamente. Ajustes na rotina também serão necessários.

Dica cósmica: equilibre liberdade e responsabilidade nos relacionamentos.

Peixes

A semana começa com desejo de reorganizar planos e retomar controle. Inspiração criativa cresce, principalmente no meio da semana. Com o movimento retrógrado iniciando, desacelerar será essencial para evitar mal-entendidos.