Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Esta semana começa com reviravoltas mentais e ajustes do destino que pedem maturidade e revisão

Mercúrio inicia seu movimento retrógrado e abre um ciclo de reflexões, revisões e reencontros com o passado

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 03:00

Signos
Signos Crédito: Shutterstock/Reprodução

Hoje, 23 de fevereiro, iniciamos uma semana que marca uma virada importante no ritmo do ano. O movimento retrógrado de Mercúrio começa nos próximos dias e já sentimos seus efeitos: comunicação mais sensível, revisões necessárias e situações antigas voltando à tona. A energia lunar transita entre leveza mental, profundidade emocional e uma busca por alegria no fim da semana. Será um período de ajustes, amadurecimento e maior consciência sobre nossas escolhas. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Relacionamentos finalmente destravam e ganham novo fôlego para 5 signos em uma semana marcada por viradas emocionais profundas

Relacionamentos finalmente destravam e ganham novo fôlego para 5 signos em uma semana marcada por viradas emocionais profundas

Imagem - A semana muda o jogo financeiro de 3 signos e o dinheiro começa a destravar de vez

A semana muda o jogo financeiro de 3 signos e o dinheiro começa a destravar de vez

Imagem - O resto de fevereiro muda tudo para 3 signos e marca um ponto de virada importante

O resto de fevereiro muda tudo para 3 signos e marca um ponto de virada importante

Áries

A semana começa pedindo ajustes após mudanças recentes. Ideias novas surgem com força, e escrever ou organizar pensamentos pode trazer clareza. Mensagens e conversas podem parecer aceleradas, então evite responder no impulso. No fim da semana, momentos com pessoas próximas ajudam a restaurar sua energia emocional.

Dica cósmica: registre suas ideias antes de colocá-las em prática.

Touro

Você aprende a pedir apoio quando necessário. Pessoas ao seu redor demonstram lealdade e reconhecimento pelo seu esforço. Pode haver elogios ou validações importantes, mas o movimento retrógrado lembra que resultados levam tempo. Confie no processo.

Dica cósmica: agradeça quem caminha ao seu lado.

Gêmeos

Com o movimento retrógrado tocando sua energia, você pode questionar sua própria comunicação. Respostas podem demorar ou gerar ruídos. Vá com calma e revise antes de enviar mensagens importantes. No fim da semana, sua confiança se fortalece.

Dica cósmica: pense duas vezes antes de falar ou publicar algo.

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

Câncer

Você retoma seu protagonismo com mais maturidade. A semana traz sensação de avanço, principalmente em planos pessoais. Mesmo com revisões acontecendo ao redor, sua visão de longo prazo permanece forte. No fim da semana, atenção às finanças e organização material.

Dica cósmica: alinhe emoção e estratégia antes de agir.

Leão

O início da semana mostra quem realmente está ao seu lado. Apoios verdadeiros se revelam. Depois, o foco se volta para autocuidado e descanso. Quando a energia lunar entrar no seu signo, você sentirá um renascimento de confiança e motivação.

Dica cósmica: respeite seu tempo de pausa antes de assumir novos desafios.

Virgem

Novas perspectivas surgem na vida profissional ou em projetos colaborativos. Você assume um papel de orientação para outras pessoas. A sensibilidade aumenta no meio da semana, facilitando conexões. Evite autocrítica excessiva.

Dica cósmica: substitua cobrança por gentileza consigo mesmo.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Libra

Ideias ligadas a estudos, expansão ou carreira ganham força. Planos podem ser ajustados, mas não abandonados. No meio da semana, você reconhece sua própria força. O fim da semana traz reconhecimento por algo que exigiu dedicação.

Dica cósmica: confie na sua visão de longo prazo.

Escorpião

Você acessa uma força interna poderosa no início da semana. Reflexões profundas ajudam a entender melhor suas motivações. Clareza surge ao revisar crenças antigas. No fim da semana, a atenção se volta para família e ambiente doméstico.

Dica cósmica: liberte-se de pensamentos que limitam sua evolução.

Sagitário

Relacionamentos passam por ajustes importantes. Conversas reveladoras podem trazer entendimento e amadurecimento. No meio da semana, você recupera o controle sobre algo que parecia indefinido. O fim da semana reacende inspiração criativa.

Dica cósmica: observe padrões antigos antes de repetir atitudes.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio

Curiosamente, o movimento retrógrado pode favorecer sua criatividade e comunicação interna. Ideias antigas retornam com novo potencial. Parcerias pedem escuta ativa. No fim da semana, proteja seus limites emocionais.

Dica cósmica: transforme revisões em oportunidades de aprimoramento.

Aquário

Amor e relações ganham destaque. Reflexões sobre vínculos passados podem surgir. É um período de aprendizado sobre como você se posiciona afetivamente. Ajustes na rotina também serão necessários.

Dica cósmica: equilibre liberdade e responsabilidade nos relacionamentos.

Peixes

A semana começa com desejo de reorganizar planos e retomar controle. Inspiração criativa cresce, principalmente no meio da semana. Com o movimento retrógrado iniciando, desacelerar será essencial para evitar mal-entendidos.

Dica cósmica: anote ideias e revise antes de agir.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Sessão da Tarde desta semana (23 a 27/2) tem filme da Disney, Shrek,  filme nacional e mais; veja programação completa

Sessão da Tarde desta semana (23 a 27/2) tem filme da Disney, Shrek,  filme nacional e mais; veja programação completa
Imagem - Carta domina o Baralho Cigano desta segunda-feira (23 de fevereiro): atenção com tensões e necessidade de controle emocional

Carta domina o Baralho Cigano desta segunda-feira (23 de fevereiro): atenção com tensões e necessidade de controle emocional
Imagem - Anjo da Guarda desta segunda (23 de fevereiro) alerta 3 signos: tenha atitude firme para resolver pendências e evitar novos problemas

Anjo da Guarda desta segunda (23 de fevereiro) alerta 3 signos: tenha atitude firme para resolver pendências e evitar novos problemas

MAIS LIDAS

Imagem - Abertura de caminhos! Tudo começa a dar certo para 3 signos neste domingo (22 de fevereiro)
01

Abertura de caminhos! Tudo começa a dar certo para 3 signos neste domingo (22 de fevereiro)

Imagem - Baianão definido: saiba quais são as semifinais e quem foi rebaixado
02

Baianão definido: saiba quais são as semifinais e quem foi rebaixado

Imagem - Vitória vence Galícia por 3x0 no Barradão e vai jogar semifinal do Baianão em casa
03

Vitória vence Galícia por 3x0 no Barradão e vai jogar semifinal do Baianão em casa

Imagem - Técnico do Vitória, Jair Ventura celebra semifinal e critica Baianão: 'É uma pena'
04

Técnico do Vitória, Jair Ventura celebra semifinal e critica Baianão: 'É uma pena'