Carta domina o Baralho Cigano desta segunda-feira (23 de fevereiro): atenção com tensões e necessidade de controle emocional

Evitar confrontos diretos será uma estratégia importante

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 00:45

Baralho Cigano
Baralho Cigano Crédito: Reprodução

A carta A Cobra rege o Baralho Cigano nesta segunda-feira (23 de fevereiro) e traz um alerta para situações de tensão, mal-entendidos e possíveis conflitos ao longo do dia. A energia pede atenção redobrada com atitudes impulsivas, especialmente em relações pessoais e no ambiente de trabalho.

No campo emocional, a carta indica ciúmes, inseguranças ou desconfianças que podem vir à tona. O momento exige controle emocional para não alimentar conflitos desnecessários. Evitar confrontos diretos será uma estratégia importante.

Na vida prática, o dia pode trazer desafios em negociações, conversas delicadas ou decisões importantes. A recomendação é agir com cautela, revisar informações e não confiar cegamente em tudo o que é dito.

No aspecto espiritual, A Cobra alerta para energia densa ao redor, pedindo mais proteção e consciência. Evitar ambientes ou pessoas que geram desconforto pode fazer diferença ao longo do dia.

Mesmo com a energia mais tensa, o dia pode ser conduzido com equilíbrio. O autocontrole será o principal aliado para evitar desgastes e manter a estabilidade.

