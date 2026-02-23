Acesse sua conta
Anjo da Guarda desta segunda (23 de fevereiro) alerta 3 signos: tenha atitude firme para resolver pendências e evitar novos problemas

Dia exige responsabilidade e organização

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 00:30

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Shutterstock e IA

Nesta segunda-feira (23 de fevereiro), o Anjo da Guarda atua com energia mais rígida e direcionada, voltada para responsabilidade, disciplina e organização da vida prática. O dia começa com cobrança interna e externa, especialmente em relação a tarefas acumuladas, compromissos adiados e decisões que já deveriam ter sido tomadas.

A espiritualidade indica que não é momento de distração nem de fuga. Assuntos ignorados tendem a voltar com mais força, exigindo postura madura e ação direta. O dia favorece quem assume o controle da própria rotina e resolve o que precisa ser resolvido, sem procrastinação.

Gêmeos

O Anjo da Guarda pede foco e menos dispersão. Pendências podem se acumular se não houver organização. O momento exige prioridade clara e execução. Evitar distrações será essencial para não transformar pequenas tarefas em grandes problemas.

Virgem

A cobrança aumenta, mas também traz oportunidade de resolver tudo com eficiência. O Anjo da Guarda orienta a usar sua capacidade de organização a seu favor, sem cair no excesso de perfeccionismo. Fazer bem feito é importante, mas concluir será ainda mais.

Sagitário

O dia pede mais responsabilidade com compromissos assumidos. O Anjo da Guarda indica que atitudes impulsivas ou desorganizadas podem gerar consequências. É hora de agir com mais consciência e assumir o que foi deixado de lado.

Mensagem do dia

Disciplina também é proteção. Quando você organiza sua vida e assume suas responsabilidades, evita problemas maiores e constrói caminhos mais seguros.

