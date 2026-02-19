Acesse sua conta
Mágoa, acusações e 'exposed': a confusão envolvendo mestre Ciça, filhas e enteada após título da Viradouro

Troca de acusações nas redes sociais expõe conflito familiar em meio à vitória no Carnaval do Rio

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 15:08

Mestre Ciça
Mestre Ciça Crédito: RioTur/Divulgação

vitória da Unidos do Viradouro no Carnaval do Rio de Janeiro acabou atravessada por uma polêmica familiar envolvendo o mestre de bateria Mestre Ciça, suas filhas e a enteada. O caso ganhou força nas redes sociais após uma sequência de desabafos públicos.

A situação começou quando uma das filhas do sambista criticou a relação com o pai e pediu para não ser mais associada a ele. “Gente, por favor, não me mandem mais mensagens sobre o Ciça. Eu não quero saber de nada que envolva ele. Ele é pai de todo mundo, menos das próprias filhas. E eu já cansei de me machucar com coisas que não mudam. Respeitem meu momento. Estou escolhendo minha paz e a minha família de verdade”.

Imagens do desfile da Viradouro por Leo Franco / AgNews

Diante da repercussão, Ciça se manifestou e negou as acusações. “Eu não fui ausente”, escreveu. Em seguida, detalhou sua versão sobre o relacionamento com as filhas. “Elas não quiseram desfilar no carro do trem caipira. Queriam colocar os maridos e a escola não permitiu”. Ele também afirmou que sempre cumpriu suas responsabilidades. “Sempre que foram aos ensaios eu bancava o táxi de volta, sempre honrei com as minhas obrigações de pai, nunca foi negado nada para elas”.

A treta familiar aconteceu enquanto a Viradouro celebrava o título de campeã do Carnaval 2026, em um desfile que homenageou o próprio mestre de bateria.

