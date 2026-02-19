TRETA

Mágoa, acusações e 'exposed': a confusão envolvendo mestre Ciça, filhas e enteada após título da Viradouro

Troca de acusações nas redes sociais expõe conflito familiar em meio à vitória no Carnaval do Rio

Fernanda Varela

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 15:08

Mestre Ciça Crédito: RioTur/Divulgação

A vitória da Unidos do Viradouro no Carnaval do Rio de Janeiro acabou atravessada por uma polêmica familiar envolvendo o mestre de bateria Mestre Ciça, suas filhas e a enteada. O caso ganhou força nas redes sociais após uma sequência de desabafos públicos.

A situação começou quando uma das filhas do sambista criticou a relação com o pai e pediu para não ser mais associada a ele. “Gente, por favor, não me mandem mais mensagens sobre o Ciça. Eu não quero saber de nada que envolva ele. Ele é pai de todo mundo, menos das próprias filhas. E eu já cansei de me machucar com coisas que não mudam. Respeitem meu momento. Estou escolhendo minha paz e a minha família de verdade”.

Diante da repercussão, Ciça se manifestou e negou as acusações. “Eu não fui ausente”, escreveu. Em seguida, detalhou sua versão sobre o relacionamento com as filhas. “Elas não quiseram desfilar no carro do trem caipira. Queriam colocar os maridos e a escola não permitiu”. Ele também afirmou que sempre cumpriu suas responsabilidades. “Sempre que foram aos ensaios eu bancava o táxi de volta, sempre honrei com as minhas obrigações de pai, nunca foi negado nada para elas”.

A discussão ganhou novos contornos quando a enteada, Renata Domingos, saiu em defesa do padrasto e contestou as críticas. “Então vamos lá esclarecer. As duas filhas dele de outros casamentos que ele teve quando eram pequenas, sempre o procurou, depois que cresceram, não mais. Nenhuma das duas nunca ligaram muito para ele. Sendo assim só apareceram quando o mesmo foi enredo”, escreveu.

No mesmo texto, ela destacou a convivência próxima com Ciça desde a infância. “A atual esposa, minha mãe, quando casou com ele eu tinha 7 anos de idade, sendo assim ele me criou. Nunca deixou de cumprir com o papel de pai com as duas. Sim, sou filha porque ele me criou e eu morei com ele. Tenho respeito, amor e o tenho como pai. Estou presente em todos os momentos da vida dele, tantos bons quanto ruins. No momento em que ele mais precisou foi eu que estava lá como coluna, para não deixar a casa cair”.

Renata também criticou a exposição pública do conflito familiar. “Então acho desnecessário querer vir aqui na internet expor o que as próprias cavaram. A gente para receber amor, temos que dar amor. E não só querer algo quando está na mídia. Ciça é meu pai sim. Me criou, é amado e reconhecido por esse papel que ele sempre fez”.