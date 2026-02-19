Acesse sua conta
Lembra dele? Ex-ator da Globo reata casamento e volta com a ex cinco anos após separação

Ator revelou reconciliação durante o Carnaval em Salvador e compartilhou registro ao lado da ex-esposa nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 14:09

Dudu Azevedo reatou casamento após 5 anos
Dudu Azevedo reatou casamento após 5 anos Crédito: Reprodução

O Carnavl de Salvador acabou, mas trouxe surpresas para o folião. Cinco anos após o fim do casamento, Dudu Azevedo anunciou durante a festa que reatou o relacionamento com a ginecologista Fernanda Mader. A reconciliação foi divulgada nesta quinta-feira (19), por meio de uma publicação nas redes sociais em que o casal aparece junto em um camarote badalado da folia.

Na legenda, o ator celebrou o momento ao confirmar a retomada do romance. “Sobrou diversão, sobrou alegria, sobrou amor!”, escreveu.

Os dois se conheceram durante a edição de 2015 do Rock in Rio. O relacionamento começou pouco depois e o casamento foi oficializado em 2016. Em agosto de 2018, nasceu Joaquim, filho do casal. A separação foi anunciada em 2021.

Fernanda é sobrinha da atriz Malu Mader e, além de Joaquim, também é mãe de Pedro e Manu. Após o término, Dudu teve um relacionamento com a atleta de kitesurf Marcela Witt entre junho e novembro de 2025.

O ator iniciou a carreira na televisão em 1994, no seriado Confissões de Adolescente, exibido pela TV Cultura. Ao longo dos anos, participou de produções como Fina Estampa e Babilônia, consolidando seu nome na dramaturgia da TV Globo.

