Duda Nagle diz que não ganhou cachê para lutar com Popó e revela que precisou de cirurgia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 13:58
Duda Nagle relembrou detalhes da luta contra Popó, realizada em maio de 2025, e afirmou que não recebeu pagamento direto pelo combate. Em participação no podcast apresentado por Juju Salimeni e Diogo Basaglia, o ator disse que entrou no ringue pela experiência, não pelo retorno financeiro.
Segundo ele, os custos da preparação foram cobertos com apoio de marcas parceiras. “Ativei patrocinadores que já trabalhavam comigo e consegui viabilizar o camp com apoio de empresas de equipamentos esportivos e outras ações pontuais para o dia da luta”, contou.
Popó
Duda explicou que o evento em si não oferece pagamento aos participantes. “A luta não paga nada. Existe uma ajuda de custo e uma comissão sobre vendas, mas é algo simbólico”, afirmou.
Durante a entrevista, o ator também falou sobre o receio de sofrer danos mais graves. Ele disse que o maior medo era ter uma sequela permanente. Após o combate, precisou passar por um procedimento cirúrgico por causa de uma fratura no nariz. Segundo ele, a estrutura foi preservada, apesar da mudança estética.