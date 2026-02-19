FAMOSOS

Duda Nagle diz que não ganhou cachê para lutar com Popó e revela que precisou de cirurgia

Ator afirma que participou do combate por experiência pessoal e contou que contou com apoio de patrocinadores para viabilizar a preparação

Fernanda Varela

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 13:58

Duda Nagle Crédito: Reprodução/Instagram

Duda Nagle relembrou detalhes da luta contra Popó, realizada em maio de 2025, e afirmou que não recebeu pagamento direto pelo combate. Em participação no podcast apresentado por Juju Salimeni e Diogo Basaglia, o ator disse que entrou no ringue pela experiência, não pelo retorno financeiro.

Segundo ele, os custos da preparação foram cobertos com apoio de marcas parceiras. “Ativei patrocinadores que já trabalhavam comigo e consegui viabilizar o camp com apoio de empresas de equipamentos esportivos e outras ações pontuais para o dia da luta”, contou.

Popó 1 de 4

Duda explicou que o evento em si não oferece pagamento aos participantes. “A luta não paga nada. Existe uma ajuda de custo e uma comissão sobre vendas, mas é algo simbólico”, afirmou.