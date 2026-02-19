ASTROLOGIA

Libra e mais 3 signos entram em fase intensa e podem viver reencontros e decisões definitivas hoje (19 de fevereiro)

Saiba como equilibrar o desejo e a diplomacia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 18:18

Paixões podem mudar destino dos signos Crédito: Imagem criada por IA

O amor nesta tarde não aceita mornidão. É tudo ou nada. Para os Librianos, a Lua no signo oposto coloca o parceiro no centro das atenções, talvez ele esteja mais exigente ou impulsivo. Use sua diplomacia para não deixar o fogo virar incêndio, mas aproveite a intensidade para apimentar a relação.



Em Áries, a iniciativa é toda sua. Se tem alguém no seu radar, a hora de agir é agora. O "Anjo do Amor" avisa que a coragem será recompensada com uma resposta clara. Já para Leão e Sagitário, o clima é de aventura e lazer. Fugir da rotina com o par ou planejar algo totalmente inusitado para a noite será o combustível que o coração precisava.

Se você está solteiro, seu magnetismo pessoal está no auge, mas ele é um magnetismo de "ação". O flerte acontece no movimento, no debate inteligente e na autoconfiança. Não espere ser escolhido(a); escolha. A Lua em Áries valoriza quem sabe o que quer e não tem medo de expressar seus desejos.

