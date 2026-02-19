Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Libra e mais 3 signos entram em fase intensa e podem viver reencontros e decisões definitivas hoje (19 de fevereiro)

Saiba como equilibrar o desejo e a diplomacia

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 18:18

Paixões podem mudar destino dos signos
Paixões podem mudar destino dos signos Crédito: Imagem criada por IA

O amor nesta tarde não aceita mornidão. É tudo ou nada. Para os Librianos, a Lua no signo oposto coloca o parceiro no centro das atenções, talvez ele esteja mais exigente ou impulsivo. Use sua diplomacia para não deixar o fogo virar incêndio, mas aproveite a intensidade para apimentar a relação.

Em Áries, a iniciativa é toda sua. Se tem alguém no seu radar, a hora de agir é agora. O "Anjo do Amor" avisa que a coragem será recompensada com uma resposta clara. Já para Leão e Sagitário, o clima é de aventura e lazer. Fugir da rotina com o par ou planejar algo totalmente inusitado para a noite será o combustível que o coração precisava.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Ghibli Fest retorna aos cinemas a partir desta quinta (19)

Touro, Câncer, Leão e Capricórnio recebem um empurrão decisivo do Universo hoje (19 de fevereiro) e sentem coragem para agir sem medo

O dia de hoje (19 de fevereiro) traz coincidências, respostas e sorte renovada para 3 signos

Hoje (19 de fevereiro), movimentos sutis despertam grandes viradas emocionais e criativas

As 8 forças mentais que você não tem se nasceu depois de 1980

Se você está solteiro, seu magnetismo pessoal está no auge, mas ele é um magnetismo de "ação". O flerte acontece no movimento, no debate inteligente e na autoconfiança. Não espere ser escolhido(a); escolha. A Lua em Áries valoriza quem sabe o que quer e não tem medo de expressar seus desejos.

A noite promete ser elétrica. Decisões definitivas sobre o futuro de um relacionamento podem surgir de forma rápida. O que for verdadeiro será incendiado pela paixão; o que for morno pode acabar de vez para dar espaço ao novo. Siga seu instinto, ele está apontando para o prazer.

Leia mais

Imagem - Ex-BBB Aline Campos faz viagem romântica com deputado e revela como se conheceram: 'Destino'

Ex-BBB Aline Campos faz viagem romântica com deputado e revela como se conheceram: 'Destino'

Imagem - Ataques contra Milena no BBB 26 podem ir parar na justiça, diz equipe

Ataques contra Milena no BBB 26 podem ir parar na justiça, diz equipe

Imagem - Hannah Montana está de volta: Miley Cyrus anuncia especial de 20 anos com hits icônicos

Hannah Montana está de volta: Miley Cyrus anuncia especial de 20 anos com hits icônicos

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia

Mais recentes

Imagem - Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão

Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão
Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego

Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego
Imagem - Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Imagem - Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Imagem - Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas