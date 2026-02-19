FAMOSOS

Ex-BBB Aline Campos faz viagem romântica com deputado e revela como se conheceram: 'Destino'

Atriz está namorando com o deputado federal Fred Costa

Aline Campos com o novo namorado, o deputado federal Fred Costa Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Poucos dias depois de assumir publicamente o novo relacionamento, Aline Campos já embarcou para uma viagem romântica ao Peru ao lado do deputado federal Fred Costa.

A atriz e ex-participante do Big Brother Brasil 26 apareceu nas redes sociais na quarta-feira (18) em clima de total sintonia com o político. Em um dos registros, os dois surgem abraçados em Lima, capital peruana, com a promessa de uma experiência especial pela frente. “Indo para uma das sete maravilhas/chakras do mundo”, escreveu ela, animada com o destino: Machu Picchu, no alto da Cordilheira dos Andes.

Antes de seguirem viagem rumo ao ponto turístico, o casal passou por um dos lugares mais curiosos de Lima, o Parque Kennedy, conhecido popularmente como Praça dos Gatos, em Miraflores. O espaço abriga dezenas de felinos que vivem soltos e são cuidados por voluntários. O passeio tem tudo a ver com os dois: Fred é conhecido por defender a causa animal, e Aline é apaixonada por bichos, ela mesma já contou que tem mais de 15 gatos em casa.

O romance se tornou público no último domingo (15), durante a primeira noite de desfiles do Grupo Especial na Sapucaí, no Rio de Janeiro. Em conversa com jornalistas, Aline revelou que estava conhecendo alguém especial desde que deixou o confinamento.

Segundo ela, o encontro aconteceu na mesma semana em que saiu do reality. “Nada é por acaso”, afirmou na ocasião, celebrando a nova fase. A atriz também contou que a viagem para Machu Picchu era um desejo antigo e que vê o destino como um local de forte energia espiritual.