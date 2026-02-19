Acesse sua conta
Ex-BBB Aline Campos faz viagem romântica com deputado e revela como se conheceram: 'Destino'

Atriz está namorando com o deputado federal Fred Costa

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 07:41

Aline Campos com o novo namorado, o deputado federal Fred Costa
Aline Campos com o novo namorado, o deputado federal Fred Costa Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Poucos dias depois de assumir publicamente o novo relacionamento, Aline Campos já embarcou para uma viagem romântica ao Peru ao lado do deputado federal Fred Costa.

A atriz e ex-participante do Big Brother Brasil 26 apareceu nas redes sociais na quarta-feira (18) em clima de total sintonia com o político. Em um dos registros, os dois surgem abraçados em Lima, capital peruana, com a promessa de uma experiência especial pela frente. “Indo para uma das sete maravilhas/chakras do mundo”, escreveu ela, animada com o destino: Machu Picchu, no alto da Cordilheira dos Andes.

Antes de seguirem viagem rumo ao ponto turístico, o casal passou por um dos lugares mais curiosos de Lima, o Parque Kennedy, conhecido popularmente como Praça dos Gatos, em Miraflores. O espaço abriga dezenas de felinos que vivem soltos e são cuidados por voluntários. O passeio tem tudo a ver com os dois: Fred é conhecido por defender a causa animal, e Aline é apaixonada por bichos, ela mesma já contou que tem mais de 15 gatos em casa.

O romance se tornou público no último domingo (15), durante a primeira noite de desfiles do Grupo Especial na Sapucaí, no Rio de Janeiro. Em conversa com jornalistas, Aline revelou que estava conhecendo alguém especial desde que deixou o confinamento.

Segundo ela, o encontro aconteceu na mesma semana em que saiu do reality. “Nada é por acaso”, afirmou na ocasião, celebrando a nova fase. A atriz também contou que a viagem para Machu Picchu era um desejo antigo e que vê o destino como um local de forte energia espiritual.

Depois de semanas intensas dentro da casa mais vigiada do país, Aline parece estar aproveitando cada novidade do lado de fora, inclusive um amor que começou de forma inesperada. 

