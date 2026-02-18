BBB 26

Máquina do Poder no BBB 26: Alberto Cowboy ganha vantagem na formação do próximo Paredão

Veterano arrematou a última caixa da dinâmica e poderá vetar um participante da Prova Bate e Volta neste domingo (22)

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 11:55

Alberto Cowboy poderá vetar participante na Prova Bate e Volta Crédito: Globo/BBB

A nova dinâmica do BBB 26 movimentou a casa na manhã desta quarta-feira (18) e colocou as estalecas no centro da estratégia do jogo. Durante a estreia da Máquina do Poder, Alberto Cowboy arrematou a caixa premiada e conquistou o direito de vetar um participante da Prova Bate e Volta no próximo domingo (22).

A estrutura foi montada no gramado da casa e funcionou como um totem de compras. Os brothers e sisters retiraram senhas e, de acordo com o saldo de estalecas, puderam adquirir caixas numeradas, sem saber o que havia dentro. Cada caixa custava 150 estalecas, e os participantes podiam comprar mais de uma enquanto houvesse unidades disponíveis.

Alberto Cowboy foi o último da fila e escolheu a caixa de número 6, a única que restava na dinâmica. Dentro dela, encontrou a mensagem que garantia o poder especial da semana: o veto direto a um competidor da Prova Bate e Volta, disputa que costuma definir quem escapa do Paredão.

Antes dele, outros participantes compraram caixas com brindes simples ou vazias. Jonas Sulzbach adquiriu bananadas, língua de sogra, bala de coco e um anel de plástico. Marciele ficou com pirulito, um cartão “não ganhou nada” e outra caixa vazia. Leandro Boneco levou um dinossauro de plástico e balas. Maxiane ficou com um patinho de borracha.

Juliano Floss, Babu Santana e Chaiany Andrade não conseguiram comprar nada por conta do saldo insuficiente de estalecas. O restante dos brothers não comprou pela falta de caixas.

A dinâmica havia sido anunciada na noite de terça-feira (17) pelo apresentador Tadeu Schmidt, que explicou ao público que a Máquina do Poder substituiria o antigo leilão do Poder Curinga e daria vantagens reais na formação do Paredão.