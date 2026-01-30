NOVO AMOR?

Após BBB 26, Aline Campos é flagrada em clima de romance com deputado federal

A primeira eliminada da edição foi vista em clima íntimo com o parlamentar Fred Costa

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 15:19

Aline Campos, ex-participante do BBB 26 Crédito: Beatriz Damy/Globo

Mal saiu da casa mais vigiada do Brasil e Aline Campos já está dando o que falar fora do jogo. Eliminada do BBB26 há apenas duas semanas, a influenciadora e bailarina foi flagrada em clima de romance com o deputado federal Fred Costa, em um hotel de luxo em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

As imagens, obtidas com exclusividade pelo portal LeoDias, mostram Aline aproveitando o dia à beira da piscina enquanto recebe carinho do parlamentar mineiro. Em outros registros, os dois aparecem juntos no restaurante do hotel, sentados lado a lado, em um clima reservado, longe da movimentação de outros hóspedes.

Aline integrou o time Camarote do BBB26, mas acabou sendo a primeira eliminada da edição. Ela deixou o programa no paredão da última terça-feira (20/1), com 61,64% da média dos votos do público. Na mesma disputa, Ana Paula Renault teve 5,86% e Milena somou 32,50%.

Desde que deixou o reality, a ex-sister tem mantido uma rotina discreta, mas, ao que tudo indica, a fase de recolhimento durou pouco. As aparições no hotel levantaram rumores de um novo affair, que rapidamente ganharam força nas redes sociais.

O deputado federal Fred Costa 1 de 11

Fred Costa está em seu segundo mandato como deputado federal por Minas Gerais e, desde 2024, lidera a bancada do PRD na Câmara. Conhecido por sua atuação na defesa dos direitos dos animais, ele foi relator do projeto de lei que estabelece regras mais seguras para o transporte de pets em voos comerciais.

O parlamentar estava solteiro desde dezembro, quando anunciou o fim do namoro com a influenciadora e educadora Cíntia Chagas, relação que durou cerca de um ano. O término veio à tona meses após Cíntia denunciar o ex-marido, o deputado estadual Lucas Bove (PL-SP), por perseguição e violência psicológica e física.