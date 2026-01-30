Acesse sua conta
Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (30) vão te surpreender

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 11:59

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Chegamos à última sexta-feira de janeiro de 2026 e o céu não poderia estar mais agitado. Hoje, 30 de janeiro, a Lua continua seu passeio pelo signo de Gêmeos e faz um "acordo" poderoso com Marte. Na prática? É como se você ganhasse uma dose extra de cafeína na sua coragem e na sua agilidade mental.

Sabe aquela pendência que você arrastou a semana toda? Hoje é o dia de liquidar a fatura. Mas fica o alerta: com tanta energia no ar, o foco pode querer fugir. Se você está pensando em fazer aquela fezinha para começar o fim de semana com o pé direito, use essa rapidez a seu favor. Confira o que os astros dizem para o seu signo e anote os números que estão vibrando hoje:

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    No amor, uma conversa franca pode destravar aquele clima pesado ou acelerar uma conquista. No trabalho, aproveite para fazer contatos e fechar negócios; sua mente está afiadíssima.
  • Números da sorte: 9, 23, 41

  • Touro (21/04 a 20/05)
    • O segredo hoje é a simplicidade. No amor, um jantar tranquilo vale mais do que qualquer festa luxuosa. Na carreira, foque na produtividade: há grandes chances de receber uma boa notícia sobre um pagamento ou bônus que estava travado.
  • Números da sorte: 4, 22, 58

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Com a Lua no seu signo, seu magnetismo está batendo no teto. Use esse brilho para liderar e apresentar aquela ideia ousada no trabalho. Você está atraindo olhares e oportunidades sem nem fazer esforço.
  • Números da sorte: 11, 25, 33

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    A nostalgia pode bater, mas use isso para entender o que você quer daqui para frente no amor. No trabalho, a melhor estratégia é ser o "agente secreto": aja nos bastidores e confie no seu faro.
  • Números da sorte: 7, 19, 44

  • Leão (22/07 a 22/08)
    • O amor pode surgir no meio de uma roda de amigos ou em um evento em grupo. No trabalho, o networking é a chave. Alguém do seu círculo pode te indicar para algo grande hoje.
  • Números da sorte: 10, 28, 52

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Sua dedicação está sendo observada por quem manda. No trabalho, espere elogios pela sua organização impecável. No amor, é dia de planejar o futuro com o pé no chão; a segurança emocional é sua prioridade hoje.
  • Números da sorte: 1, 15, 36

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

  • Libra (23/09 a 22/10)
    Se está só, alguém de outra cidade ou cultura pode balançar seu coração. No trabalho, o pensamento está voltado para expansão e novos aprendizados. É hora de crescer.
  • Números da sorte: 8, 27, 49

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    No amor, é hora de mergulhar fundo e resolver qualquer tabu. No trabalho, use seu olhar clínico para reorganizar o que não está funcionando. É dia de transformar.
  • Números da sorte: 13, 31, 55

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    O foco hoje não é você, mas sim o "nós". Saiba ouvir o parceiro ou os colegas de trabalho. Acordos e contratos estão muito favorecidos, pois sua lábia de negociador está no ponto máximo.
  • Números da sorte: 3, 21, 40

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    O amor mora nos detalhes. Um pequeno favor ou uma ajuda prática vai derreter o coração de quem você ama. No trabalho, o volume de tarefas é grande, mas sua agilidade vai te fazer vencer o relógio com facilidade.
  • Números da sorte: 6, 17, 39

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
1 de 13
A criança de cada signo por Reprodução

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    O dia promete ser leve, divertido e cheio de autenticidade. No trabalho, finalize projetos artísticos ou criativos; seu talento está em evidência e o sucesso é quase certo.
  • Números da sorte: 2, 20, 48

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    O melhor lugar do mundo hoje é o seu lar. Resolver pendências domésticas vai te trazer uma paz incrível. No trabalho, tarefas ligadas a imóveis ou feitas em ambiente familiar estão muito protegidas.
  • Números da sorte: 5, 14, 60

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte

