ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (30) vão te surpreender

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 11:59

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Chegamos à última sexta-feira de janeiro de 2026 e o céu não poderia estar mais agitado. Hoje, 30 de janeiro, a Lua continua seu passeio pelo signo de Gêmeos e faz um "acordo" poderoso com Marte. Na prática? É como se você ganhasse uma dose extra de cafeína na sua coragem e na sua agilidade mental.

Sabe aquela pendência que você arrastou a semana toda? Hoje é o dia de liquidar a fatura. Mas fica o alerta: com tanta energia no ar, o foco pode querer fugir. Se você está pensando em fazer aquela fezinha para começar o fim de semana com o pé direito, use essa rapidez a seu favor. Confira o que os astros dizem para o seu signo e anote os números que estão vibrando hoje:

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)

No amor, uma conversa franca pode destravar aquele clima pesado ou acelerar uma conquista. No trabalho, aproveite para fazer contatos e fechar negócios; sua mente está afiadíssima. Números da sorte: 9, 23, 41

Touro (21/04 a 20/05)



Gêmeos (21/05 a 20/06)

Com a Lua no seu signo, seu magnetismo está batendo no teto. Use esse brilho para liderar e apresentar aquela ideia ousada no trabalho. Você está atraindo olhares e oportunidades sem nem fazer esforço. Números da sorte: 11, 25, 33

Câncer (21/06 a 22/07)

A nostalgia pode bater, mas use isso para entender o que você quer daqui para frente no amor. No trabalho, a melhor estratégia é ser o "agente secreto": aja nos bastidores e confie no seu faro. Números da sorte: 7, 19, 44

Leão (22/07 a 22/08)



O amor pode surgir no meio de uma roda de amigos ou em um evento em grupo. No trabalho, o networking é a chave. Alguém do seu círculo pode te indicar para algo grande hoje. Números da sorte: 10, 28, 52

Virgem (23/08 a 22/09)

Sua dedicação está sendo observada por quem manda. No trabalho, espere elogios pela sua organização impecável. No amor, é dia de planejar o futuro com o pé no chão; a segurança emocional é sua prioridade hoje. Números da sorte: 1, 15, 36

Libra (23/09 a 22/10)

Se está só, alguém de outra cidade ou cultura pode balançar seu coração. No trabalho, o pensamento está voltado para expansão e novos aprendizados. É hora de crescer. Números da sorte: 8, 27, 49

Escorpião (23/10 a 21/11)

No amor, é hora de mergulhar fundo e resolver qualquer tabu. No trabalho, use seu olhar clínico para reorganizar o que não está funcionando. É dia de transformar. Números da sorte: 13, 31, 55



Sagitário (22/11 a 21/12)

O foco hoje não é você, mas sim o "nós". Saiba ouvir o parceiro ou os colegas de trabalho. Acordos e contratos estão muito favorecidos, pois sua lábia de negociador está no ponto máximo. Números da sorte: 3, 21, 40

Capricórnio (22/12 a 20/01)

O amor mora nos detalhes. Um pequeno favor ou uma ajuda prática vai derreter o coração de quem você ama. No trabalho, o volume de tarefas é grande, mas sua agilidade vai te fazer vencer o relógio com facilidade. Números da sorte: 6, 17, 39

Aquário (20/01 a 18/02)

O dia promete ser leve, divertido e cheio de autenticidade. No trabalho, finalize projetos artísticos ou criativos; seu talento está em evidência e o sucesso é quase certo. Números da sorte: 2, 20, 48