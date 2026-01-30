Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (30) vão te surpreender

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 11:59
Chegamos à última sexta-feira de janeiro de 2026 e o céu não poderia estar mais agitado. Hoje, 30 de janeiro, a Lua continua seu passeio pelo signo de Gêmeos e faz um "acordo" poderoso com Marte. Na prática? É como se você ganhasse uma dose extra de cafeína na sua coragem e na sua agilidade mental.
Sabe aquela pendência que você arrastou a semana toda? Hoje é o dia de liquidar a fatura. Mas fica o alerta: com tanta energia no ar, o foco pode querer fugir. Se você está pensando em fazer aquela fezinha para começar o fim de semana com o pé direito, use essa rapidez a seu favor. Confira o que os astros dizem para o seu signo e anote os números que estão vibrando hoje:
